На основном фронте "полный швах": эксперт о том, как ВСУ будут пытаться "пырнуть" российские регионы - 17.09.2024 Украина.ру
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На основном фронте "полный швах": эксперт о том, как ВСУ будут пытаться "пырнуть" российские регионы
На основном фронте "полный швах": эксперт о том, как ВСУ будут пытаться "пырнуть" российские регионы - 17.09.2024 Украина.ру
На основном фронте "полный швах": эксперт о том, как ВСУ будут пытаться "пырнуть" российские регионы
ВС РФ надо готовиться к новым атакам ВСУ именно потому, что на основном фронте у Украины дела "полный швах". У нее все скверно обстоит не только с количеством, но и с качеством свежего пополнения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин
2024-09-17T04:30
2024-09-17T04:30
новости
россия
украина
евгений норин
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всу
донбасс
атака
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Для атак по российским регионам ВСУ наверняка попытаются использовать то, что у них осталось от авиации, ракет и дронов дальнего радиуса действия. Но резерв таких уловок у противника раз за разом исчерпывается, рассказал журналист.Именно поэтому стоит ожидать, что креатив противника "попрет во все поля". Киевский режим будет пытаться делать все, что только возможно, отметил он.В этом отношении Россия уязвима — у нее очень большая территория. Страна гигантская, все "зонтиком" не накроешь. Понятно, что ключевые объекты так или иначе прикрыты, но ВСУ будут пытаться "пырнуть", как это случилось с нефтяной базой Росрезерва, сообщил историк.К этому надо готовиться именно потому, что на основном фронте у ВСУ "дела полный швах". Все скверно не только с количеством, но и с качеством свежего пополнения. Украине приходится ставить под ружье всех подряд, а от этого все сильнее сбоит экономика, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.руО том, сколько ракет нужно Украине, чтобы она попыталась осуществить массированный удар по российской территории — в интервью Владимира Орлова о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, евгений норин, вс рф, всу, донбасс, атака, ракеты, бпла, территория, сво
Новости, Россия, Украина, Евгений Норин, ВС РФ, ВСУ, Донбасс, атака, ракеты, БПЛА, территория, СВО

На основном фронте "полный швах": эксперт о том, как ВСУ будут пытаться "пырнуть" российские регионы

04:30 17.09.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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ВС РФ надо готовиться к новым атакам ВСУ именно потому, что на основном фронте у Украины дела "полный швах". У нее все скверно обстоит не только с количеством, но и с качеством свежего пополнения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин
Для атак по российским регионам ВСУ наверняка попытаются использовать то, что у них осталось от авиации, ракет и дронов дальнего радиуса действия. Но резерв таких уловок у противника раз за разом исчерпывается, рассказал журналист.
Именно поэтому стоит ожидать, что креатив противника "попрет во все поля". Киевский режим будет пытаться делать все, что только возможно, отметил он.
"У нас же остался незамеченным эпизод, когда ВСУ пытались развалить Крымский мост, устроив неистовый раж ракетами, просто потому, что их посбивали. Но это не значит, что они скажут: "Ну, облажались. Ничего не поделаешь". Они будут пытаться наносить ракетные удары по "старой" России", — подчеркнул Норин.
В этом отношении Россия уязвима — у нее очень большая территория. Страна гигантская, все "зонтиком" не накроешь. Понятно, что ключевые объекты так или иначе прикрыты, но ВСУ будут пытаться "пырнуть", как это случилось с нефтяной базой Росрезерва, сообщил историк.
К этому надо готовиться именно потому, что на основном фронте у ВСУ "дела полный швах". Все скверно не только с количеством, но и с качеством свежего пополнения. Украине приходится ставить под ружье всех подряд, а от этого все сильнее сбоит экономика, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.ру
О том, сколько ракет нужно Украине, чтобы она попыталась осуществить массированный удар по российской территории — в интервью Владимира Орлова о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 05:17
Ростислав Ищенко: США уже смирились с тем, что Россия из-за Украины нанесет прямой удар по НАТОЯ еще в конце 2023 года говорил, что 2024 год пройдет относительно спокойно, поскольку мы просто будем добивать Украину. А вот когда мы ее добьем, все начнется. Мы ее добиваем, и уже все начинается. Западу нужно искать новые формы противостояния с Россией, а других вариантов кроме прямого конфликта он не находит
 
НовостиРоссияУкраинаЕвгений НоринВС РФВСУДонбассатакаракетыБПЛАтерриторияСВО
 
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04:30На основном фронте "полный швах": эксперт о том, как ВСУ будут пытаться "пырнуть" российские регионы
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