На основном фронте "полный швах": эксперт о том, как ВСУ будут пытаться "пырнуть" российские регионы
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
ВС РФ надо готовиться к новым атакам ВСУ именно потому, что на основном фронте у Украины дела "полный швах". У нее все скверно обстоит не только с количеством, но и с качеством свежего пополнения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин
Для атак по российским регионам ВСУ наверняка попытаются использовать то, что у них осталось от авиации, ракет и дронов дальнего радиуса действия. Но резерв таких уловок у противника раз за разом исчерпывается, рассказал журналист.
Именно поэтому стоит ожидать, что креатив противника "попрет во все поля". Киевский режим будет пытаться делать все, что только возможно, отметил он.
"У нас же остался незамеченным эпизод, когда ВСУ пытались развалить Крымский мост, устроив неистовый раж ракетами, просто потому, что их посбивали. Но это не значит, что они скажут: "Ну, облажались. Ничего не поделаешь". Они будут пытаться наносить ракетные удары по "старой" России", — подчеркнул Норин.
В этом отношении Россия уязвима — у нее очень большая территория. Страна гигантская, все "зонтиком" не накроешь. Понятно, что ключевые объекты так или иначе прикрыты, но ВСУ будут пытаться "пырнуть", как это случилось с нефтяной базой Росрезерва, сообщил историк.
К этому надо готовиться именно потому, что на основном фронте у ВСУ "дела полный швах". Все скверно не только с количеством, но и с качеством свежего пополнения. Украине приходится ставить под ружье всех подряд, а от этого все сильнее сбоит экономика, заключил собеседник издания.
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