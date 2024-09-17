https://ukraina.ru/20240917/1057472909.html

На основном фронте "полный швах": эксперт о том, как ВСУ будут пытаться "пырнуть" российские регионы

На основном фронте "полный швах": эксперт о том, как ВСУ будут пытаться "пырнуть" российские регионы - 17.09.2024 Украина.ру

На основном фронте "полный швах": эксперт о том, как ВСУ будут пытаться "пырнуть" российские регионы

ВС РФ надо готовиться к новым атакам ВСУ именно потому, что на основном фронте у Украины дела "полный швах". У нее все скверно обстоит не только с количеством, но и с качеством свежего пополнения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, журналист, автор книги о двух чеченских кампаниях Евгений Норин

2024-09-17T04:30

2024-09-17T04:30

2024-09-17T04:30

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Для атак по российским регионам ВСУ наверняка попытаются использовать то, что у них осталось от авиации, ракет и дронов дальнего радиуса действия. Но резерв таких уловок у противника раз за разом исчерпывается, рассказал журналист.Именно поэтому стоит ожидать, что креатив противника "попрет во все поля". Киевский режим будет пытаться делать все, что только возможно, отметил он.В этом отношении Россия уязвима — у нее очень большая территория. Страна гигантская, все "зонтиком" не накроешь. Понятно, что ключевые объекты так или иначе прикрыты, но ВСУ будут пытаться "пырнуть", как это случилось с нефтяной базой Росрезерва, сообщил историк.К этому надо готовиться именно потому, что на основном фронте у ВСУ "дела полный швах". Все скверно не только с количеством, но и с качеством свежего пополнения. Украине приходится ставить под ружье всех подряд, а от этого все сильнее сбоит экономика, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.руО том, сколько ракет нужно Украине, чтобы она попыталась осуществить массированный удар по российской территории — в интервью Владимира Орлова о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск на сайте Украина.ру

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