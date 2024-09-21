Военный политолог: "Понятно, что на Каспии торчат британские уши" - 21.09.2024 Украина.ру
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Военный политолог: "Понятно, что на Каспии торчат британские уши"
Военный политолог: "Понятно, что на Каспии торчат британские уши" - 21.09.2024 Украина.ру
Военный политолог: "Понятно, что на Каспии торчат британские уши"
Россия сражается с Западом за транспортные коридоры и Запад между собой пытается их поделить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-09-21T07:10
2024-09-21T07:10
новости
запад
казахстан
россия
александр перенджиев
дмитрий медведев
кэмерон
президент
многовекторность
внешняя политика
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В бытность президентом Дмитрий Медведев ясно обозначил позицию России по каспийскому вопросу: на Каспии не должно быть никого, кроме прикаспийских государств. Такое положение дел сохраняется, хотя и не без рисков, исходящих из ЕС и Британии."Понятно, что на Каспии торчат британские уши. Особенно в Средней Азии, - констатировал эксперт. - Казахстан – дружественное нам государство, но оно многовекторное. Только если та же Туркмения обеспечивает свою многовекторность за счет закрытости и очень этим гордится, то Казахстан ведет себя открыто, чем пользуются наши стратегические противники".Александр Перенджиев: кто он"В Казахстане сильно скрытое влияние Британии, которая пытается влезть в Среднюю Азию и на Каспий, чтобы взять под контроль наши транспортные коридоры (мы их выстраиваем вместе с Азербайджаном и с Ираном)", - подчеркнул Перенджиев.По его мнению, хитрость Лондона заключается в том, что его агенты "просто пытаются сделать пробританскими представителей властей стран, через которые эти транспортные коридоры проходят"."Кстати, не только Британия, но и Евросоюз выделяет деньги для контроля над этими транспортными коридорами. Причем меня удивляет, что Великобритания и Франция находятся в конфронтации по этому вопросу, – сказал эксперт. - Получается, что не только мы сражаемся с Западом в этой битве транспортных коридоров, но и сам Запад между собой пытается их поделить".Полный текст интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему высказаласьавтор издания Украина.ру Татьяна Стоянович в публикации Как премьер Великобритании Кэмерон решил прикупить элиты стран Средней Азии, Казахстана и Монголии
запад
казахстан
россия
бывший ссср
средняя азия
центральная азия
евразия
британия
иран
азербайджан
каспийское море
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новости, запад, казахстан, россия, александр перенджиев, дмитрий медведев, кэмерон, президент, многовекторность, внешняя политика, внешнее управление, постсоветское пространство, бывший ссср, средняя азия, центральная азия, евразия, геополитика, транспорт, торговля, международные отношения, международная политика, британия, иран, азербайджан, ес, каспийское море
Новости, Запад, Казахстан, Россия, Александр Перенджиев, Дмитрий Медведев, Кэмерон, президент, многовекторность, внешняя политика, внешнее управление, постсоветское пространство, бывший СССР, Средняя Азия, Центральная Азия, Евразия, геополитика, транспорт, торговля, международные отношения, Международная политика, Британия, Иран, Азербайджан, ЕС, Каспийское море

Военный политолог: "Понятно, что на Каспии торчат британские уши"

07:10 21.09.2024
 
Карта коридора Север-Юг
Карта коридора Север-Юг
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Россия сражается с Западом за транспортные коридоры и Запад между собой пытается их поделить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
В бытность президентом Дмитрий Медведев ясно обозначил позицию России по каспийскому вопросу: на Каспии не должно быть никого, кроме прикаспийских государств. Такое положение дел сохраняется, хотя и не без рисков, исходящих из ЕС и Британии.
"Понятно, что на Каспии торчат британские уши. Особенно в Средней Азии, - констатировал эксперт. - Казахстан – дружественное нам государство, но оно многовекторное. Только если та же Туркмения обеспечивает свою многовекторность за счет закрытости и очень этим гордится, то Казахстан ведет себя открыто, чем пользуются наши стратегические противники".
Александр Перенджиев: кто он
"В Казахстане сильно скрытое влияние Британии, которая пытается влезть в Среднюю Азию и на Каспий, чтобы взять под контроль наши транспортные коридоры (мы их выстраиваем вместе с Азербайджаном и с Ираном)", - подчеркнул Перенджиев.
По его мнению, хитрость Лондона заключается в том, что его агенты "просто пытаются сделать пробританскими представителей властей стран, через которые эти транспортные коридоры проходят".
"Кстати, не только Британия, но и Евросоюз выделяет деньги для контроля над этими транспортными коридорами. Причем меня удивляет, что Великобритания и Франция находятся в конфронтации по этому вопросу, – сказал эксперт. - Получается, что не только мы сражаемся с Западом в этой битве транспортных коридоров, но и сам Запад между собой пытается их поделить".
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему высказаласьавтор издания Украина.ру Татьяна Стоянович в публикации Как премьер Великобритании Кэмерон решил прикупить элиты стран Средней Азии, Казахстана и Монголии
 
НовостиЗападКазахстанРоссияАлександр ПеренджиевДмитрий МедведевКэмеронпрезидентмноговекторностьвнешняя политикавнешнее управлениепостсоветское пространствобывший СССРСредняя АзияЦентральная АзияЕвразиягеополитикатранспортторговлямеждународные отношенияМеждународная политикаБританияИранАзербайджанЕСКаспийское море
 
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