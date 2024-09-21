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Военный политолог: "Понятно, что на Каспии торчат британские уши"

Военный политолог: "Понятно, что на Каспии торчат британские уши" - 21.09.2024 Украина.ру

Военный политолог: "Понятно, что на Каспии торчат британские уши"

Россия сражается с Западом за транспортные коридоры и Запад между собой пытается их поделить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-09-21T07:10

2024-09-21T07:10

2024-09-21T07:10

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александр перенджиев

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кэмерон

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многовекторность

внешняя политика

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В бытность президентом Дмитрий Медведев ясно обозначил позицию России по каспийскому вопросу: на Каспии не должно быть никого, кроме прикаспийских государств. Такое положение дел сохраняется, хотя и не без рисков, исходящих из ЕС и Британии."Понятно, что на Каспии торчат британские уши. Особенно в Средней Азии, - констатировал эксперт. - Казахстан – дружественное нам государство, но оно многовекторное. Только если та же Туркмения обеспечивает свою многовекторность за счет закрытости и очень этим гордится, то Казахстан ведет себя открыто, чем пользуются наши стратегические противники".Александр Перенджиев: кто он"В Казахстане сильно скрытое влияние Британии, которая пытается влезть в Среднюю Азию и на Каспий, чтобы взять под контроль наши транспортные коридоры (мы их выстраиваем вместе с Азербайджаном и с Ираном)", - подчеркнул Перенджиев.По его мнению, хитрость Лондона заключается в том, что его агенты "просто пытаются сделать пробританскими представителей властей стран, через которые эти транспортные коридоры проходят"."Кстати, не только Британия, но и Евросоюз выделяет деньги для контроля над этими транспортными коридорами. Причем меня удивляет, что Великобритания и Франция находятся в конфронтации по этому вопросу, – сказал эксперт. - Получается, что не только мы сражаемся с Западом в этой битве транспортных коридоров, но и сам Запад между собой пытается их поделить".Полный текст интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему высказаласьавтор издания Украина.ру Татьяна Стоянович в публикации Как премьер Великобритании Кэмерон решил прикупить элиты стран Средней Азии, Казахстана и Монголии

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