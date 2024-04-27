https://ukraina.ru/20240427/1054772730.html

Как премьер Великобритании Кэмерон решил прикупить элиты стран Средней Азии, Казахстана и Монголии

Как премьер Великобритании Кэмерон решил прикупить элиты стран Средней Азии, Казахстана и Монголии - 27.04.2024 Украина.ру

Как премьер Великобритании Кэмерон решил прикупить элиты стран Средней Азии, Казахстана и Монголии

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон 26 апреля находится с визитом в Монголии. До этого он посетил страны Средней Азии – Таджикистан, Киргизию, Узбекистан и Туркменистан, а также Киргизию

2024-04-27T12:42

2024-04-27T12:42

2024-04-27T12:59

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Свое турне глава британской дипломатии совершает в рамках реализации стратегии сотрудничества "С5+1". По его словам, Великобритания намерена начать новую эру в отношениях со странами этого региона.Дэвид Кэмерон поездку начал с визита в Таджикистан. Потом он отправился в Киргизию, Узбекистан, Казахстан и Туркменистан. Визит в Монголию стал заключительной точкой его турне.Приоритетные направления для сотрудничества Великобритании с государствами Средней Азии и Казахстаном обозначил сам Кэмерон на своей странице в соцсетях. Первое направление – это "глобальный порядок" или санкционная повестка. Главе британского Форин-офиса не нравится то, что регион стал маршрутом для обхода антироссийских санкций Запада.Второе направление – это "экономические связи". По словам Камерона, Британские компании сыграли большую роль в раскрытии потенциала нефти, газа и других полезных ископаемых в регионе. "Теперь Великобритания может помочь в доступе к инвестициям и технологиям, в которых нуждаются низкоуглеродные и энергоэффективные экономики", - отметил он.Третье направление – это образование. Великобритания собирается содействовать изучению английского языка в странах региона, а также выделить стипендии для обучения студентов в британских университетах."Великая игра" Дэвида Кэмерона – держать Россию в напряженииВ регионе, который посетил с визитом глава Форин-офиса Дэвид Кэмерон, Великобритания ведет не самостоятельную политику, а политику так называемого коллективного Запада, в которой определяющую роль играют США. Такое мнение высказал в интервью Украина.ру политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.По его словам, американцы были вынуждены уйти из Афганистана. Теперь британцы пытаются занять место в этом регионе и вернуться на политическую арену в качестве мировой державы."Конечно, это слишком амбициозно, так как для этого у них нет возможностей. Но зато они пытаются портить геополитические планы других влиятельных стран в регионе. Их цель – разорить евразийскую интеграцию", - рассказал эксперт.Гайич напомнил, что Средняя Азия – это сердце Евразии, где англичане прежде всего пытаются вмешаться в дела России, Китая и Ирана и помешать укреплению связей между этими тремя странами. Это не ново, считает политолог. Подобную схему Запад использовал в регионе, когда нужно было разорить СССР, отметил он.„Тогда Запад действовал через то, что называлось „антисоветский джихад“. Это на самом деле была координированная отправка оружия и финансирование моджахедов в Афганистане“, - сказал Гайич.Политолог обратил внимание на то, что параллельно ЦРУ стало распространять радикальный ислам в странах Средней Азии.„Все сегодняшние страны региона, которые были республиками СССР, были страны традиционного, секулярного ислама. Запад пытался навязать в регионе модифицированную версию ислама, которая ему не присуща. Потом в разных террористических группировках по всему миру оказалось довольно много выходцев из Средней Азии, особенно из Узбекистана и Таджикистана“, - отметил политолог.Запад уже долгое время в регионе строит свою инфраструктуру, чтобы „решить проблему“ объединенной Евразии, полагает Гайич.„Суть британского подхода в Европе еще намного до „Большой игры“ состояла в том, что в Англии называли „Великолепная изоляция“. В соответствии с этой дипломатической практикой Британия изолирована и не строит постоянных союзов, но заботиться о том, чтобы все силы в Европе не были ни слишком сильными, ни слишком слабыми, но чтобы они постоянно были задействованы в конфликтах. Такой подход позже переняли американцы“, - считает эксперт.Ситуация в Сирии, на Украине и на Ближнем Востоке стала развиваться не совсем по сценарию Запада – поэтому они решили прорваться в само сердце Евразии и расстроить большую коалицию России, Китая и Ирана, отметил Гайич.„Надо вспомнить, что частная консалтинговая компания одного из самых отъявленных военных преступников – экс-премьера Великобритании Тони Блера, ответственного за миллионы человеческих жизней в Ираке, Афганистане и Югославии, действует в том числе в Казахстане. Заметна усиленная работа британцев в Киргизии, которая проходит период политической турбулентности. Также для них особо интересна довольно закрытая страна Туркмения“, - рассказал политолог.Гайич добавил, что Казахстан недавно продал большое количество списанных советских самолетов МиГ и Сухой. Предполагается, что эти самолеты могут быть переданы Украине и использованы в конфликте против армии России, отметил он.„Вопрос насколько они действительно будут полезны в военных действиях, даже в качестве запчастей. Но с другой стороны, эта продажа свидетельствует о готовности Казахстана или части элиты других странах региона участвовать в этой игре Запада“, - заявил Гайич.По его словам, специфика политики англосаксов в том, что они придерживаются всеобъемлющего подхода и для них в обществе той страны, которая их интересует, нет хороших или плохих партнеров.„Поэтому меня бы не удивило, если бы оказалось, что Великобритания, параллельно с историей о поддержке образования, торговли, науки, экономики, о которой говорил Кэмерон, готовит одновременно в странах Средней Азии „спящие ячейки“, которые в определенный момент будут бороться против правительств, подписывающих сегодня с британским правительством соглашения о сотрудничестве“, - допустил Гайич.Прорыв англосаксов в Среднюю Азию остановит решающая победа России в Европе, считает политолог.„Россия должна проявить самоуверенность и силу, чтобы остановить все эти тенденции“, - подытожил Стеван Гайич.При этом стоит отметить, что предложения Лондона, о которых речь несколько ниже, затрагивают все те сферы жизни экономической и политической жизни общества, которые являются наиболее деформированными или требующих дополнительного финансирования в этих регионах. Фактически речь идет о слегка завуалированной покупке лояльности среднеазиатских элит Великобританией, которая является, в свою очередь, одним из главных официально невоюющих актопров российско-украинского конфликта. Вот краткая справка тем, которые обсуждались Камероном с руководителями среднеазиатских регионов, Казахстана и Монголии..Таджикистан – малый бизнес, трудовая миграция и борьба с терроризмомВ ходе визита в Таджикистан 22 апреля Кэмерон анонсировал создание двух новых инвестиционных фондов – один для поддержки малого бизнеса, другой для инвестиций в окружающую среду.Также он обещал британские программы, которые любому заинтересованному таджикскому учителю позволят выучить английский для того, чтобы им пользоваться или даже преподавать.Великобритания и Таджикистан в ходе визита Дэвида Кэмерона подписали соглашение о воздушном сообщении между Великобританией и Таджикистаном, которое должно стать основой для будущего открытия прямых авиарейсов между Душанбе и Лондоном. На переговорах Эмомали Рахмона и Дэвида Кэмерона обсуждался также вопрос трудовой миграции. Соединенное Королевство рассматривает возможность установления квоты для приема сезонных рабочих из Таджикистана.Кэмерон не упустил коснуться вопроса борьбы с терроризмом, который для Душанбе особо болезнен после террористического акта в подмосковном Крокус сити холле, непосредственными исполнителями которого стали граждане Таджикистана.Киргизия – водные ресурсы и свободный выбор партнеров для сотрудничестваС киргизским руководством министр иностранных дел Великобритании обсудил политическое, торгово-экономическое, инвестиционное, энергетическое и транспортное сотрудничество. Он особо отметил, что Киргизия богата водными ресурсами и что Соединенное королевство готово поддержать экологические проекты в республике.Кэмерон добавил, что Лондон активизировал сотрудничество с Бишкеком в области частных инвестиций.В Бишкеке глава Форин-офиса заявил, что Киргизия обладает полным правом на независимый выбор зарубежных партнеров. По его словам, в экономической сфере Бишкек уже сотрудничает с множеством партнеров, среди которых особое место занимает Китай, и это право киргизского государства никто не может оспорить или отнять. При этом Кэмерон не уточнил, что собирается оспаривать право Киргизии на развитие двухстороннего сотрудничества с другими странами.Узбекистан – скоростная железная дорога и сотрудничество в сфере безопасностиУзбекистан Дэвид Кэмерон посетил 23 апреля. По итогам его переговоров с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым были подписаны Меморандум о взаимопонимании в областях региональных и международных связей и инфраструктуры, а также Совместная декларация о всестороннем сотрудничестве, предусматривающая в том числе расширение сотрудничества в области борьбы с терроризмом, обороны, изменения климата и прав человека.Совместная декларация направлена на расширение сотрудничества в сфере политики, безопасности и обороны, и участию в решении таких вопросов, как климат, чистая энергия, устойчивое социально-экономическое развитие, гендерное равенство и планы по декарбонизации, сообщила по итогам визита пресс-служба посольства Великобритании.Меморандум о взаимопонимании направлен на расширение экономического и промышленного сотрудничества посредством поддержки развития проектов устойчивой инфраструктуры в Узбекистане. Особое внимание здесь уделяется проектам строительства высокоскоростных железных дорог.В Узбекистане Кэмерон заявил, что Великобритания намерена построить со странами региона партнерские отношения и не просит выбирать стороны."Центральная Азия — важный регион мира. У вас в регионе очень сильные соседи, с которыми у вас партнёрские отношения. Я здесь, чтобы сказать, что мы не просим вас выбирать между этими партнёрами и такой страной, как Великобритания", — заявил он.Казахстан и Великобритания – стратегические партнерыВизит Кэмерона в Астану закончился подписанием соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Великобританией.По словам заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу, этот документ откроет новую веху в отношениях двух государств и "придаст значимый импульс укреплению политических, торговых и инвестиционных связей между Астаной и Лондоном"."Учитывая недавно принятую в Лондоне дорожную карту по ископаемым минералам, мы рассмотрели возможность реализации передовых проектов в области важных сырьевых ресурсов, развития Транскаспийского международного транспортного коридора и зеленой энергии", - рассказал Нуртлей о содержании переговоров с британским коллегой.Также он добавил, что особое внимание было уделено наращиванию научно-исследовательского сотрудничества между двумя странами.Кэмерон со своей стороны заявил о привлечении британских горнодобывающих компаний в Казахстан и отметил заинтересованность Великобритании в развитии сотрудничества в сфере образования, экономики, энергетики, изменении климата.Туркмения – нефтегазовая отрасль, образование и новые технологииВ Ашхабаде Дэвид Кэмерон встретился с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. В ходе переговоров стороны назвали перспективные для сотрудничества сферы – нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство и новые технологии.Кроме того, страны намерены сотрудничать в сфере образования, в частности, Великобритания готова содействовать обучению английскому языку.Здесь Кэмерон уделил особое внимание системе образования в регионе. Он обещал, что Великобритания удвоит объем финансирования стипендий по программе Chevening, предназначенных иностранцам, обучающимся в британских ВУЗах, и объявил о выделении 50 миллионов фунтов стерлингов в течение следующих трех лет на "развитие образования" во всем регионе.В ходе визита в Ашхабад Кэмерон оставил запись на своей станице в соцсетях, в которой рассказал, что страны региона он посещает, потому что это важно для безопасности и процветания Великобритании.Монголия – редкоземельные металлыВо время визита в Монголию Дэевид Кэмерон подписал меморандум о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов.По информации МИД Монголии, в ходе визита главы МИД Великобритании была представлена дорожная карта развития сотрудничества геологических служб двух государств по редкоземельным металлам.Заключение меморандума откроет возможности для сотрудничества в проведении детальных исследований минеральных ресурсов Монголии, обмене научной информацией в области геологии и подготовке специалистов, отметили в монгольском внешнеполитическом ведомстве.В Монголии добываются цветные и редкоземельные металлы – золото, серебро, уран, уголь. На 2022 год монгольские геологи обнаружили четыре месторождения редкоземельных металлов. Считается, что в стране может быть около 80 таких месторождений.В ходе визита в Москву в январе 2022 года президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух высказал готовность к исследованию этих месторождений в сотрудничестве с российскими геологами.

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https://ukraina.ru/20240427/1054769760.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, великобритания, казахстан, монголия, кэмерон, таджикистан, узбекистан, киргизия, цру, мид