Как премьер Великобритании Кэмерон решил прикупить элиты стран Средней Азии, Казахстана и Монголии - 27.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240427/1054772730.html
Как премьер Великобритании Кэмерон решил прикупить элиты стран Средней Азии, Казахстана и Монголии
Как премьер Великобритании Кэмерон решил прикупить элиты стран Средней Азии, Казахстана и Монголии - 27.04.2024 Украина.ру
Как премьер Великобритании Кэмерон решил прикупить элиты стран Средней Азии, Казахстана и Монголии
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон 26 апреля находится с визитом в Монголии. До этого он посетил страны Средней Азии – Таджикистан, Киргизию, Узбекистан и Туркменистан, а также Киргизию
2024-04-27T12:42
2024-04-27T12:59
эксклюзив
великобритания
казахстан
монголия
кэмерон
таджикистан
узбекистан
киргизия
цру
мид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102632/45/1026324561_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b2c56ef355d9f4996e1336f016deffce.jpg
Свое турне глава британской дипломатии совершает в рамках реализации стратегии сотрудничества "С5+1". По его словам, Великобритания намерена начать новую эру в отношениях со странами этого региона.Дэвид Кэмерон поездку начал с визита в Таджикистан. Потом он отправился в Киргизию, Узбекистан, Казахстан и Туркменистан. Визит в Монголию стал заключительной точкой его турне.Приоритетные направления для сотрудничества Великобритании с государствами Средней Азии и Казахстаном обозначил сам Кэмерон на своей странице в соцсетях. Первое направление – это "глобальный порядок" или санкционная повестка. Главе британского Форин-офиса не нравится то, что регион стал маршрутом для обхода антироссийских санкций Запада.Второе направление – это "экономические связи". По словам Камерона, Британские компании сыграли большую роль в раскрытии потенциала нефти, газа и других полезных ископаемых в регионе. "Теперь Великобритания может помочь в доступе к инвестициям и технологиям, в которых нуждаются низкоуглеродные и энергоэффективные экономики", - отметил он.Третье направление – это образование. Великобритания собирается содействовать изучению английского языка в странах региона, а также выделить стипендии для обучения студентов в британских университетах."Великая игра" Дэвида Кэмерона – держать Россию в напряженииВ регионе, который посетил с визитом глава Форин-офиса Дэвид Кэмерон, Великобритания ведет не самостоятельную политику, а политику так называемого коллективного Запада, в которой определяющую роль играют США. Такое мнение высказал в интервью Украина.ру политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.По его словам, американцы были вынуждены уйти из Афганистана. Теперь британцы пытаются занять место в этом регионе и вернуться на политическую арену в качестве мировой державы."Конечно, это слишком амбициозно, так как для этого у них нет возможностей. Но зато они пытаются портить геополитические планы других влиятельных стран в регионе. Их цель – разорить евразийскую интеграцию", - рассказал эксперт.Гайич напомнил, что Средняя Азия – это сердце Евразии, где англичане прежде всего пытаются вмешаться в дела России, Китая и Ирана и помешать укреплению связей между этими тремя странами. Это не ново, считает политолог. Подобную схему Запад использовал в регионе, когда нужно было разорить СССР, отметил он.„Тогда Запад действовал через то, что называлось „антисоветский джихад“. Это на самом деле была координированная отправка оружия и финансирование моджахедов в Афганистане“, - сказал Гайич.Политолог обратил внимание на то, что параллельно ЦРУ стало распространять радикальный ислам в странах Средней Азии.„Все сегодняшние страны региона, которые были республиками СССР, были страны традиционного, секулярного ислама. Запад пытался навязать в регионе модифицированную версию ислама, которая ему не присуща. Потом в разных террористических группировках по всему миру оказалось довольно много выходцев из Средней Азии, особенно из Узбекистана и Таджикистана“, - отметил политолог.Запад уже долгое время в регионе строит свою инфраструктуру, чтобы „решить проблему“ объединенной Евразии, полагает Гайич.„Суть британского подхода в Европе еще намного до „Большой игры“ состояла в том, что в Англии называли „Великолепная изоляция“. В соответствии с этой дипломатической практикой Британия изолирована и не строит постоянных союзов, но заботиться о том, чтобы все силы в Европе не были ни слишком сильными, ни слишком слабыми, но чтобы они постоянно были задействованы в конфликтах. Такой подход позже переняли американцы“, - считает эксперт.Ситуация в Сирии, на Украине и на Ближнем Востоке стала развиваться не совсем по сценарию Запада – поэтому они решили прорваться в само сердце Евразии и расстроить большую коалицию России, Китая и Ирана, отметил Гайич.„Надо вспомнить, что частная консалтинговая компания одного из самых отъявленных военных преступников – экс-премьера Великобритании Тони Блера, ответственного за миллионы человеческих жизней в Ираке, Афганистане и Югославии, действует в том числе в Казахстане. Заметна усиленная работа британцев в Киргизии, которая проходит период политической турбулентности. Также для них особо интересна довольно закрытая страна Туркмения“, - рассказал политолог.Гайич добавил, что Казахстан недавно продал большое количество списанных советских самолетов МиГ и Сухой. Предполагается, что эти самолеты могут быть переданы Украине и использованы в конфликте против армии России, отметил он.„Вопрос насколько они действительно будут полезны в военных действиях, даже в качестве запчастей. Но с другой стороны, эта продажа свидетельствует о готовности Казахстана или части элиты других странах региона участвовать в этой игре Запада“, - заявил Гайич.По его словам, специфика политики англосаксов в том, что они придерживаются всеобъемлющего подхода и для них в обществе той страны, которая их интересует, нет хороших или плохих партнеров.„Поэтому меня бы не удивило, если бы оказалось, что Великобритания, параллельно с историей о поддержке образования, торговли, науки, экономики, о которой говорил Кэмерон, готовит одновременно в странах Средней Азии „спящие ячейки“, которые в определенный момент будут бороться против правительств, подписывающих сегодня с британским правительством соглашения о сотрудничестве“, - допустил Гайич.Прорыв англосаксов в Среднюю Азию остановит решающая победа России в Европе, считает политолог.„Россия должна проявить самоуверенность и силу, чтобы остановить все эти тенденции“, - подытожил Стеван Гайич.При этом стоит отметить, что предложения Лондона, о которых речь несколько ниже, затрагивают все те сферы жизни экономической и политической жизни общества, которые являются наиболее деформированными или требующих дополнительного финансирования в этих регионах. Фактически речь идет о слегка завуалированной покупке лояльности среднеазиатских элит Великобританией, которая является, в свою очередь, одним из главных официально невоюющих актопров российско-украинского конфликта. Вот краткая справка тем, которые обсуждались Камероном с руководителями среднеазиатских регионов, Казахстана и Монголии..Таджикистан – малый бизнес, трудовая миграция и борьба с терроризмомВ ходе визита в Таджикистан 22 апреля Кэмерон анонсировал создание двух новых инвестиционных фондов – один для поддержки малого бизнеса, другой для инвестиций в окружающую среду.Также он обещал британские программы, которые любому заинтересованному таджикскому учителю позволят выучить английский для того, чтобы им пользоваться или даже преподавать.Великобритания и Таджикистан в ходе визита Дэвида Кэмерона подписали соглашение о воздушном сообщении между Великобританией и Таджикистаном, которое должно стать основой для будущего открытия прямых авиарейсов между Душанбе и Лондоном. На переговорах Эмомали Рахмона и Дэвида Кэмерона обсуждался также вопрос трудовой миграции. Соединенное Королевство рассматривает возможность установления квоты для приема сезонных рабочих из Таджикистана.Кэмерон не упустил коснуться вопроса борьбы с терроризмом, который для Душанбе особо болезнен после террористического акта в подмосковном Крокус сити холле, непосредственными исполнителями которого стали граждане Таджикистана.Киргизия – водные ресурсы и свободный выбор партнеров для сотрудничестваС киргизским руководством министр иностранных дел Великобритании обсудил политическое, торгово-экономическое, инвестиционное, энергетическое и транспортное сотрудничество. Он особо отметил, что Киргизия богата водными ресурсами и что Соединенное королевство готово поддержать экологические проекты в республике.Кэмерон добавил, что Лондон активизировал сотрудничество с Бишкеком в области частных инвестиций.В Бишкеке глава Форин-офиса заявил, что Киргизия обладает полным правом на независимый выбор зарубежных партнеров. По его словам, в экономической сфере Бишкек уже сотрудничает с множеством партнеров, среди которых особое место занимает Китай, и это право киргизского государства никто не может оспорить или отнять. При этом Кэмерон не уточнил, что собирается оспаривать право Киргизии на развитие двухстороннего сотрудничества с другими странами.Узбекистан – скоростная железная дорога и сотрудничество в сфере безопасностиУзбекистан Дэвид Кэмерон посетил 23 апреля. По итогам его переговоров с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым были подписаны Меморандум о взаимопонимании в областях региональных и международных связей и инфраструктуры, а также Совместная декларация о всестороннем сотрудничестве, предусматривающая в том числе расширение сотрудничества в области борьбы с терроризмом, обороны, изменения климата и прав человека.Совместная декларация направлена на расширение сотрудничества в сфере политики, безопасности и обороны, и участию в решении таких вопросов, как климат, чистая энергия, устойчивое социально-экономическое развитие, гендерное равенство и планы по декарбонизации, сообщила по итогам визита пресс-служба посольства Великобритании.Меморандум о взаимопонимании направлен на расширение экономического и промышленного сотрудничества посредством поддержки развития проектов устойчивой инфраструктуры в Узбекистане. Особое внимание здесь уделяется проектам строительства высокоскоростных железных дорог.В Узбекистане Кэмерон заявил, что Великобритания намерена построить со странами региона партнерские отношения и не просит выбирать стороны."Центральная Азия — важный регион мира. У вас в регионе очень сильные соседи, с которыми у вас партнёрские отношения. Я здесь, чтобы сказать, что мы не просим вас выбирать между этими партнёрами и такой страной, как Великобритания", — заявил он.Казахстан и Великобритания – стратегические партнерыВизит Кэмерона в Астану закончился подписанием соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Великобританией.По словам заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу, этот документ откроет новую веху в отношениях двух государств и "придаст значимый импульс укреплению политических, торговых и инвестиционных связей между Астаной и Лондоном"."Учитывая недавно принятую в Лондоне дорожную карту по ископаемым минералам, мы рассмотрели возможность реализации передовых проектов в области важных сырьевых ресурсов, развития Транскаспийского международного транспортного коридора и зеленой энергии", - рассказал Нуртлей о содержании переговоров с британским коллегой.Также он добавил, что особое внимание было уделено наращиванию научно-исследовательского сотрудничества между двумя странами.Кэмерон со своей стороны заявил о привлечении британских горнодобывающих компаний в Казахстан и отметил заинтересованность Великобритании в развитии сотрудничества в сфере образования, экономики, энергетики, изменении климата.Туркмения – нефтегазовая отрасль, образование и новые технологииВ Ашхабаде Дэвид Кэмерон встретился с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. В ходе переговоров стороны назвали перспективные для сотрудничества сферы – нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство и новые технологии.Кроме того, страны намерены сотрудничать в сфере образования, в частности, Великобритания готова содействовать обучению английскому языку.Здесь Кэмерон уделил особое внимание системе образования в регионе. Он обещал, что Великобритания удвоит объем финансирования стипендий по программе Chevening, предназначенных иностранцам, обучающимся в британских ВУЗах, и объявил о выделении 50 миллионов фунтов стерлингов в течение следующих трех лет на "развитие образования" во всем регионе.В ходе визита в Ашхабад Кэмерон оставил запись на своей станице в соцсетях, в которой рассказал, что страны региона он посещает, потому что это важно для безопасности и процветания Великобритании.Монголия – редкоземельные металлыВо время визита в Монголию Дэевид Кэмерон подписал меморандум о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов.По информации МИД Монголии, в ходе визита главы МИД Великобритании была представлена дорожная карта развития сотрудничества геологических служб двух государств по редкоземельным металлам.Заключение меморандума откроет возможности для сотрудничества в проведении детальных исследований минеральных ресурсов Монголии, обмене научной информацией в области геологии и подготовке специалистов, отметили в монгольском внешнеполитическом ведомстве.В Монголии добываются цветные и редкоземельные металлы – золото, серебро, уран, уголь. На 2022 год монгольские геологи обнаружили четыре месторождения редкоземельных металлов. Считается, что в стране может быть около 80 таких месторождений.В ходе визита в Москву в январе 2022 года президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух высказал готовность к исследованию этих месторождений в сотрудничестве с российскими геологами.
https://ukraina.ru/20240325/1054098514.html
https://ukraina.ru/20240427/1054769760.html
https://ukraina.ru/20231103/1050730046.html
великобритания
казахстан
монголия
таджикистан
узбекистан
киргизия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102632/45/1026324561_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c4911a2b932f9342ba385c0d110f9e94.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, великобритания, казахстан, монголия, кэмерон, таджикистан, узбекистан, киргизия, цру, мид
Эксклюзив, Великобритания, Казахстан, Монголия, Кэмерон, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, ЦРУ, МИД

Как премьер Великобритании Кэмерон решил прикупить элиты стран Средней Азии, Казахстана и Монголии

12:42 27.04.2024 (обновлено: 12:59 27.04.2024)
 
© CC0, PixabayБритания Великобритания флаг
Британия Великобритания флаг
© CC0, Pixabay
Читать в
Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон 26 апреля находится с визитом в Монголии. До этого он посетил страны Средней Азии – Таджикистан, Киргизию, Узбекистан и Туркменистан, а также Киргизию
Свое турне глава британской дипломатии совершает в рамках реализации стратегии сотрудничества "С5+1". По его словам, Великобритания намерена начать новую эру в отношениях со странами этого региона.
Дэвид Кэмерон поездку начал с визита в Таджикистан. Потом он отправился в Киргизию, Узбекистан, Казахстан и Туркменистан. Визит в Монголию стал заключительной точкой его турне.
Приоритетные направления для сотрудничества Великобритании с государствами Средней Азии и Казахстаном обозначил сам Кэмерон на своей странице в соцсетях. Первое направление – это "глобальный порядок" или санкционная повестка. Главе британского Форин-офиса не нравится то, что регион стал маршрутом для обхода антироссийских санкций Запада.
Второе направление – это "экономические связи". По словам Камерона, Британские компании сыграли большую роль в раскрытии потенциала нефти, газа и других полезных ископаемых в регионе. "Теперь Великобритания может помочь в доступе к инвестициям и технологиям, в которых нуждаются низкоуглеродные и энергоэффективные экономики", - отметил он.
Третье направление – это образование. Великобритания собирается содействовать изучению английского языка в странах региона, а также выделить стипендии для обучения студентов в британских университетах.
"Великая игра" Дэвида Кэмерона – держать Россию в напряжении
В регионе, который посетил с визитом глава Форин-офиса Дэвид Кэмерон, Великобритания ведет не самостоятельную политику, а политику так называемого коллективного Запада, в которой определяющую роль играют США. Такое мнение высказал в интервью Украина.ру политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.
По его словам, американцы были вынуждены уйти из Афганистана. Теперь британцы пытаются занять место в этом регионе и вернуться на политическую арену в качестве мировой державы.
"Конечно, это слишком амбициозно, так как для этого у них нет возможностей. Но зато они пытаются портить геополитические планы других влиятельных стран в регионе. Их цель – разорить евразийскую интеграцию", - рассказал эксперт.
Гайич напомнил, что Средняя Азия – это сердце Евразии, где англичане прежде всего пытаются вмешаться в дела России, Китая и Ирана и помешать укреплению связей между этими тремя странами. Это не ново, считает политолог. Подобную схему Запад использовал в регионе, когда нужно было разорить СССР, отметил он.
„Тогда Запад действовал через то, что называлось „антисоветский джихад“. Это на самом деле была координированная отправка оружия и финансирование моджахедов в Афганистане“, - сказал Гайич.
Политолог обратил внимание на то, что параллельно ЦРУ стало распространять радикальный ислам в странах Средней Азии.
„Все сегодняшние страны региона, которые были республиками СССР, были страны традиционного, секулярного ислама. Запад пытался навязать в регионе модифицированную версию ислама, которая ему не присуща. Потом в разных террористических группировках по всему миру оказалось довольно много выходцев из Средней Азии, особенно из Узбекистана и Таджикистана“, - отметил политолог.
Запад уже долгое время в регионе строит свою инфраструктуру, чтобы „решить проблему“ объединенной Евразии, полагает Гайич.
„Суть британского подхода в Европе еще намного до „Большой игры“ состояла в том, что в Англии называли „Великолепная изоляция“. В соответствии с этой дипломатической практикой Британия изолирована и не строит постоянных союзов, но заботиться о том, чтобы все силы в Европе не были ни слишком сильными, ни слишком слабыми, но чтобы они постоянно были задействованы в конфликтах. Такой подход позже переняли американцы“, - считает эксперт.
Ситуация в Сирии, на Украине и на Ближнем Востоке стала развиваться не совсем по сценарию Запада – поэтому они решили прорваться в само сердце Евразии и расстроить большую коалицию России, Китая и Ирана, отметил Гайич.
„Надо вспомнить, что частная консалтинговая компания одного из самых отъявленных военных преступников – экс-премьера Великобритании Тони Блера, ответственного за миллионы человеческих жизней в Ираке, Афганистане и Югославии, действует в том числе в Казахстане. Заметна усиленная работа британцев в Киргизии, которая проходит период политической турбулентности. Также для них особо интересна довольно закрытая страна Туркмения“, - рассказал политолог.
Гайич добавил, что Казахстан недавно продал большое количество списанных советских самолетов МиГ и Сухой. Предполагается, что эти самолеты могут быть переданы Украине и использованы в конфликте против армии России, отметил он.
„Вопрос насколько они действительно будут полезны в военных действиях, даже в качестве запчастей. Но с другой стороны, эта продажа свидетельствует о готовности Казахстана или части элиты других странах региона участвовать в этой игре Запада“, - заявил Гайич.
По его словам, специфика политики англосаксов в том, что они придерживаются всеобъемлющего подхода и для них в обществе той страны, которая их интересует, нет хороших или плохих партнеров.
„Поэтому меня бы не удивило, если бы оказалось, что Великобритания, параллельно с историей о поддержке образования, торговли, науки, экономики, о которой говорил Кэмерон, готовит одновременно в странах Средней Азии „спящие ячейки“, которые в определенный момент будут бороться против правительств, подписывающих сегодня с британским правительством соглашения о сотрудничестве“, - допустил Гайич.
Прорыв англосаксов в Среднюю Азию остановит решающая победа России в Европе, считает политолог.
„Россия должна проявить самоуверенность и силу, чтобы остановить все эти тенденции“, - подытожил Стеван Гайич.
При этом стоит отметить, что предложения Лондона, о которых речь несколько ниже, затрагивают все те сферы жизни экономической и политической жизни общества, которые являются наиболее деформированными или требующих дополнительного финансирования в этих регионах. Фактически речь идет о слегка завуалированной покупке лояльности среднеазиатских элит Великобританией, которая является, в свою очередь, одним из главных официально невоюющих актопров российско-украинского конфликта.
Вот краткая справка тем, которые обсуждались Камероном с руководителями среднеазиатских регионов, Казахстана и Монголии..
Таджикистан – малый бизнес, трудовая миграция и борьба с терроризмом
В ходе визита в Таджикистан 22 апреля Кэмерон анонсировал создание двух новых инвестиционных фондов – один для поддержки малого бизнеса, другой для инвестиций в окружающую среду.
Также он обещал британские программы, которые любому заинтересованному таджикскому учителю позволят выучить английский для того, чтобы им пользоваться или даже преподавать.
Великобритания и Таджикистан в ходе визита Дэвида Кэмерона подписали соглашение о воздушном сообщении между Великобританией и Таджикистаном, которое должно стать основой для будущего открытия прямых авиарейсов между Душанбе и Лондоном. На переговорах Эмомали Рахмона и Дэвида Кэмерона обсуждался также вопрос трудовой миграции. Соединенное Королевство рассматривает возможность установления квоты для приема сезонных рабочих из Таджикистана.
Кэмерон не упустил коснуться вопроса борьбы с терроризмом, который для Душанбе особо болезнен после террористического акта в подмосковном Крокус сити холле, непосредственными исполнителями которого стали граждане Таджикистана.
Азербайджан Казахстан
25 марта, 16:57
Азербайджан и Казахстан обвиняют в военных поставках Украине. Баку и Астана все отрицаютАрмянский политик Владимир Погосян утверждает, что Азербайджан якобы поставляет оружие Украине. Одновременно с этим появились сообщения о возможности военных поставок киевскому режиму со стороны Казахстана. Обе республики утверждают, что в реальности об этом не может идти и речи
Киргизия – водные ресурсы и свободный выбор партнеров для сотрудничества
С киргизским руководством министр иностранных дел Великобритании обсудил политическое, торгово-экономическое, инвестиционное, энергетическое и транспортное сотрудничество. Он особо отметил, что Киргизия богата водными ресурсами и что Соединенное королевство готово поддержать экологические проекты в республике.
Кэмерон добавил, что Лондон активизировал сотрудничество с Бишкеком в области частных инвестиций.
В Бишкеке глава Форин-офиса заявил, что Киргизия обладает полным правом на независимый выбор зарубежных партнеров. По его словам, в экономической сфере Бишкек уже сотрудничает с множеством партнеров, среди которых особое место занимает Китай, и это право киргизского государства никто не может оспорить или отнять. При этом Кэмерон не уточнил, что собирается оспаривать право Киргизии на развитие двухстороннего сотрудничества с другими странами.
Узбекистан – скоростная железная дорога и сотрудничество в сфере безопасности
Узбекистан Дэвид Кэмерон посетил 23 апреля. По итогам его переговоров с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым были подписаны Меморандум о взаимопонимании в областях региональных и международных связей и инфраструктуры, а также Совместная декларация о всестороннем сотрудничестве, предусматривающая в том числе расширение сотрудничества в области борьбы с терроризмом, обороны, изменения климата и прав человека.
Совместная декларация направлена на расширение сотрудничества в сфере политики, безопасности и обороны, и участию в решении таких вопросов, как климат, чистая энергия, устойчивое социально-экономическое развитие, гендерное равенство и планы по декарбонизации, сообщила по итогам визита пресс-служба посольства Великобритании.
Меморандум о взаимопонимании направлен на расширение экономического и промышленного сотрудничества посредством поддержки развития проектов устойчивой инфраструктуры в Узбекистане. Особое внимание здесь уделяется проектам строительства высокоскоростных железных дорог.
В Узбекистане Кэмерон заявил, что Великобритания намерена построить со странами региона партнерские отношения и не просит выбирать стороны.
"Центральная Азия — важный регион мира. У вас в регионе очень сильные соседи, с которыми у вас партнёрские отношения. Я здесь, чтобы сказать, что мы не просим вас выбирать между этими партнёрами и такой страной, как Великобритания", — заявил он.
Рейд Федеральной миграционной службы на рынках Челябинска - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
09:55
Гражданам Таджикистана отказывают во въезде в Россию. МИД Республики обеспокоилсяГраждане Таджикистана сталкиваются с проблемами при въезде в Россию, МИД Республики обеспокоен. Об этом рассказал сотрудник департамента информации МИД Таджикистана, пишет РИА Новости
Казахстан и Великобритания – стратегические партнеры
Визит Кэмерона в Астану закончился подписанием соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Великобританией.
По словам заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу, этот документ откроет новую веху в отношениях двух государств и "придаст значимый импульс укреплению политических, торговых и инвестиционных связей между Астаной и Лондоном".
"Учитывая недавно принятую в Лондоне дорожную карту по ископаемым минералам, мы рассмотрели возможность реализации передовых проектов в области важных сырьевых ресурсов, развития Транскаспийского международного транспортного коридора и зеленой энергии", - рассказал Нуртлей о содержании переговоров с британским коллегой.
Также он добавил, что особое внимание было уделено наращиванию научно-исследовательского сотрудничества между двумя странами.
Кэмерон со своей стороны заявил о привлечении британских горнодобывающих компаний в Казахстан и отметил заинтересованность Великобритании в развитии сотрудничества в сфере образования, экономики, энергетики, изменении климата.
Туркмения – нефтегазовая отрасль, образование и новые технологии
В Ашхабаде Дэвид Кэмерон встретился с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. В ходе переговоров стороны назвали перспективные для сотрудничества сферы – нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство и новые технологии.
Кроме того, страны намерены сотрудничать в сфере образования, в частности, Великобритания готова содействовать обучению английскому языку.
Здесь Кэмерон уделил особое внимание системе образования в регионе. Он обещал, что Великобритания удвоит объем финансирования стипендий по программе Chevening, предназначенных иностранцам, обучающимся в британских ВУЗах, и объявил о выделении 50 миллионов фунтов стерлингов в течение следующих трех лет на "развитие образования" во всем регионе.
В ходе визита в Ашхабад Кэмерон оставил запись на своей станице в соцсетях, в которой рассказал, что страны региона он посещает, потому что это важно для безопасности и процветания Великобритании.
Монголия – редкоземельные металлы
Во время визита в Монголию Дэевид Кэмерон подписал меморандум о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов.
По информации МИД Монголии, в ходе визита главы МИД Великобритании была представлена дорожная карта развития сотрудничества геологических служб двух государств по редкоземельным металлам.
Заключение меморандума откроет возможности для сотрудничества в проведении детальных исследований минеральных ресурсов Монголии, обмене научной информацией в области геологии и подготовке специалистов, отметили в монгольском внешнеполитическом ведомстве.
В Монголии добываются цветные и редкоземельные металлы – золото, серебро, уран, уголь. На 2022 год монгольские геологи обнаружили четыре месторождения редкоземельных металлов. Считается, что в стране может быть около 80 таких месторождений.
В ходе визита в Москву в январе 2022 года президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух высказал готовность к исследованию этих месторождений в сотрудничестве с российскими геологами.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
3 ноября 2023, 05:53
Макрон — в Средней Азии. Франция мечтает отомстить России за АфрикуПрезидент Франции Эммануэль Макрон 1 ноября побывал с официальным визитом в Казахстане, а на следующий день отбыл в Узбекистан. В программу визита входили переговоры с президентами обеих стран и участие в различных бизнес-мероприятиях
 
ЭксклюзивВеликобританияКазахстанМонголияКэмеронТаджикистанУзбекистанКиргизияЦРУМИД
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:35Медведев предложил отнять имущество иностранных инвесторов в ответ на кражу активов РФ
13:23"Наш портфель выиграет": совладелец "Ямал СПГ" из Франции объяснил выгоду санкций
13:21Возможен ли Стамбул-2?
13:02Глава МИД Италии поручил вызвать российского посла из-за указа Путина
13:00Атака на Кубань и на Крым, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 апреля
12:54Очередное преступление киевского режима. В Ровно снесли монумент Вечной Славы
12:46"Повторение 1968 года". Как студенты общались с Джонсоном и Макроном
12:42Как премьер Великобритании Кэмерон решил прикупить элиты стран Средней Азии, Казахстана и Монголии
12:41"Более дорогой газ": Кремль предупредил Запад о последствиях запрета на импорт СПГ
12:37Песков назвал причины отказа Киева от продолжения переговоров в Стамбуле
12:18В Южной Корее надеются на восстановление отношений с Москвой после СВО
11:53О мобилизации ради освобождения Харькова и терроре против фронтовиков в тылу - герой СВО Григоров
11:48Нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае приостановил работу после атак ВСУ
11:46Поджигателю мемориала в память о погибших в "Крокусе" грозит тюрьма — прокуратура
11:37Украинский курсант освоил рукопашный бой, чтобы сбежать с чемпионата Европы в Москву
10:47"Должны молиться на налоги": депутат Рады разрешил говорить по-русски тем, кто тратит на ВСУ
10:12Двое мирных жителей Херсонской области погибли от обстрела ВСУ
09:55Гражданам Таджикистана отказывают во въезде в Россию. МИД Республики обеспокоился
09:41ВС РФ ударили по ТЭЦ, психбольнице с ВСУшниками и складу на аэродроме
09:40Текст мирного договора. Главное на Украине на утро 27 апреля
Лента новостейМолния