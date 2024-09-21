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"Европейские политики и журналисты лишь рупоры военной агрессии против России" - Бекман
"Европейские политики и журналисты лишь рупоры военной агрессии против России" - Бекман - 21.09.2024 Украина.ру
"Европейские политики и журналисты лишь рупоры военной агрессии против России" - Бекман
Результаты президентских выборов в США определяют политическую ситуацию в ЕС, однако антироссийский настрой на Западе остаётся неизменным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и общественный деятель из Финляндии Йохан Бекман
2024-09-21T05:00
2024-09-21T05:00
2024-09-21T05:00
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президентские выборы
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Йохан Бекман: кто он Финский политолог и общественный деятель, доктор общественно-политических наук"Европейские политики и журналисты лишь рупоры военной агрессии против России.Финские эксперты утверждают, что ради сохранения мира, Европа должна напасть на Россию. Это уже по Оруэллу: война — это мир", - констатировал Бекман.Он уверен, что русофобские настроения в Евросоюзе нагнетаются искусственно, являясь результатом государственной политики. Россия представляется врагом, с которым фактически ведётся необъявленная война, констатировал учёный."Спецслужбы Запада поддерживают милитаризацию общества, СМИ и финансируют это", - сказал финский учёный и общественный деятель.Полный текст интервью Йохан Бекман: Пока новый Геббельс из Финляндии блефует, Запад готовит другую войну против Россиичитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему высказался обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в публикации Прокси – главное оружие Запада. Доказано Украиной, Сирией и даже Финляндией с Молдавией
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новости, запад, финляндия, россия, йохан бекман, владимир скачко, ес, русофобия, президентские выборы, президент сша, спецслужба, национальные интересы, национальная безопасность
Новости, Запад, Финляндия, Россия, Йохан Бекман, Владимир Скачко, ЕС, Русофобия, президентские выборы, президент США, спецслужба, национальные интересы, национальная безопасность
"Европейские политики и журналисты лишь рупоры военной агрессии против России" - Бекман
Результаты президентских выборов в США определяют политическую ситуацию в ЕС, однако антироссийский настрой на Западе остаётся неизменным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и общественный деятель из Финляндии Йохан Бекман