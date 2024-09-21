https://ukraina.ru/20240921/1057520831.html

"Европейские политики и журналисты лишь рупоры военной агрессии против России" - Бекман

"Европейские политики и журналисты лишь рупоры военной агрессии против России" - Бекман - 21.09.2024 Украина.ру

"Европейские политики и журналисты лишь рупоры военной агрессии против России" - Бекман

Результаты президентских выборов в США определяют политическую ситуацию в ЕС, однако антироссийский настрой на Западе остаётся неизменным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и общественный деятель из Финляндии Йохан Бекман

2024-09-21T05:00

2024-09-21T05:00

2024-09-21T05:00

новости

запад

финляндия

россия

йохан бекман

владимир скачко

ес

русофобия

президентские выборы

президент сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103087/21/1030872169_0:153:1632:1071_1920x0_80_0_0_3377d7ade0baffc4487ac1f71fca2f04.jpg

Йохан Бекман: кто он Финский политолог и общественный деятель, доктор общественно-политических наук"Европейские политики и журналисты лишь рупоры военной агрессии против России.Финские эксперты утверждают, что ради сохранения мира, Европа должна напасть на Россию. Это уже по Оруэллу: война — это мир", - констатировал Бекман.Он уверен, что русофобские настроения в Евросоюзе нагнетаются искусственно, являясь результатом государственной политики. Россия представляется врагом, с которым фактически ведётся необъявленная война, констатировал учёный."Спецслужбы Запада поддерживают милитаризацию общества, СМИ и финансируют это", - сказал финский учёный и общественный деятель.Полный текст интервью Йохан Бекман: Пока новый Геббельс из Финляндии блефует, Запад готовит другую войну против Россиичитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему высказался обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в публикации Прокси – главное оружие Запада. Доказано Украиной, Сирией и даже Финляндией с Молдавией

запад

финляндия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, финляндия, россия, йохан бекман, владимир скачко, ес, русофобия, президентские выборы, президент сша, спецслужба, национальные интересы, национальная безопасность