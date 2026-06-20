В Краснодаре перед нападением на ТЦ прогремел взрыв
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В одном из торговых центров Краснодара мужчина привел в действие самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями, после чего начал резню. Об этом 20 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру" со ссылкой на российские СМИ
Нападавший взорвал самодельное взрывное устройство перед началом резни в торговом центре в Краснодаре.
Очевидцы говорят, что СВУ было начинено гвоздями. По данным Mash, атаку начали с МФЦ на первом этаже здания. Нападавшему около 19 лет — его задержали. Предварительно, у него мог быть сообщник.
Shot сообщает, что во время нападения он кричал о мести, за то, что его "всю жизнь обижают".
Людей эвакуировали — на месте сотрудники профильных ведомств. С пострадавшими работают медики.
20 июня в краснодарском ТЦ West Mall двое злоумышленников с ножами атаковали посетителей многофункционального центра. Подробнее в материале В Краснодаре на МФЦ напали с мачете. Есть погибшие
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