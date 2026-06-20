https://ukraina.ru/20260620/gerani-porazhayut-obekty-vsu-v-zaporozhe-novosti-svo-1080438543.html
"Герани" поражают объекты ВСУ в Запорожье. Новости СВО
"Герани" поражают объекты ВСУ в Запорожье. Новости СВО - 20.06.2026 Украина.ру
"Герани" поражают объекты ВСУ в Запорожье. Новости СВО
Серия взрывов прогремела в оккупированной части Запорожья, беспилотники типа "Герань" наносят удары по объектам ВСУ. Об этом и других военных новостях 20 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-20T16:56
2026-06-20T16:56
2026-06-20T16:56
сво
спецоперация
евгений балицкий
запорожье
россия
красный лиман
вооруженные силы украины
украина.ру
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🟥 В Бориспольском районе Киева после ударов дронов горят складские помещения, сообщают местные власти;🟥 В районе города Приморска Запорожской области атаке украинских БПЛА подверглись грузовые автомобили, которые доставляли интернет-покупки для жителей области.Повреждены два грузовика, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Один водитель пострадал и доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают оперативные службы;🟥 Опасность по БПЛА объявлена в Херсонской области.20 июня в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии продолжают наступательные действия в Красном Лимане. За минувшую неделю взяты 37 опорных пунктов и зачищены 251 здание. Подробнее в материале В Красном Лимане за неделю взяли 37 опорных пунктов: освобождение города — вопрос времениБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Расплата за акции устрашения, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 20 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, евгений балицкий, запорожье, россия, красный лиман, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Евгений Балицкий, Запорожье, Россия, Красный Лиман, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
"Герани" поражают объекты ВСУ в Запорожье. Новости СВО
Серия взрывов прогремела в оккупированной части Запорожья, беспилотники типа "Герань" наносят удары по объектам ВСУ. Об этом и других военных новостях 20 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 В Бориспольском районе Киева после ударов дронов горят складские помещения, сообщают местные власти;
🟥 В районе города Приморска Запорожской области атаке украинских БПЛА подверглись грузовые автомобили, которые доставляли интернет-покупки для жителей области.
Повреждены два грузовика, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Один водитель пострадал и доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают оперативные службы;
🟥 Опасность по БПЛА объявлена в Херсонской области.
https://ukraina.ru/20260620/v-krasnom-limane-za-nedelyu-vzyali-37-opornykh-punktov-osvobozhdenie-goroda--vopros-vremeni-1080438390.html
20 июня в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии продолжают наступательные действия в Красном Лимане. За минувшую неделю взяты 37 опорных пунктов и зачищены 251 здание. Подробнее в материале В Красном Лимане за неделю взяли 37 опорных пунктов: освобождение города — вопрос времени
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру