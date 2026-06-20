https://ukraina.ru/20260620/gerani-porazhayut-obekty-vsu-v-zaporozhe-novosti-svo-1080438543.html

"Герани" поражают объекты ВСУ в Запорожье. Новости СВО

"Герани" поражают объекты ВСУ в Запорожье. Новости СВО - 20.06.2026 Украина.ру

"Герани" поражают объекты ВСУ в Запорожье. Новости СВО

Серия взрывов прогремела в оккупированной части Запорожья, беспилотники типа "Герань" наносят удары по объектам ВСУ. Об этом и других военных новостях 20 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-20T16:56

2026-06-20T16:56

2026-06-20T16:56

сво

спецоперация

евгений балицкий

запорожье

россия

красный лиман

вооруженные силы украины

украина.ру

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🟥 В Бориспольском районе Киева после ударов дронов горят складские помещения, сообщают местные власти;🟥 В районе города Приморска Запорожской области атаке украинских БПЛА подверглись грузовые автомобили, которые доставляли интернет-покупки для жителей области.Повреждены два грузовика, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Один водитель пострадал и доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают оперативные службы;🟥 Опасность по БПЛА объявлена в Херсонской области.20 июня в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии продолжают наступательные действия в Красном Лимане. За минувшую неделю взяты 37 опорных пунктов и зачищены 251 здание. Подробнее в материале В Красном Лимане за неделю взяли 37 опорных пунктов: освобождение города — вопрос времениБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Расплата за акции устрашения, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 20 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

запорожье

россия

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сво, спецоперация, евгений балицкий, запорожье, россия, красный лиман, вооруженные силы украины, украина.ру