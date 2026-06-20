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Мелони ответила Трампу на слова о своей популярности
Мелони ответила Трампу на слова о своей популярности - 20.06.2026 Украина.ру
Мелони ответила Трампу на слова о своей популярности
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 20 июня жёстко ответила президенту США Дональду Трампу, который заявил, что её популярность падает, и напомнил об отказе Рима участвовать в атаке на Иран
2026-06-20T19:24
2026-06-20T19:24
2026-06-20T19:24
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Между премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом США Дональдом Трампом разгорелся публичный конфликт. 20 июня Мелони ответила на заявления главы Белого дома, который вновь выступил с критикой в её адрес.Ранее в этот день Трамп заявил, что Мелони умоляла его сделать совместное фото на саммите G7, а её популярность в Италии падает из-за решений в отношении США. Он также напомнил об отказе Рима участвовать в атаке на Иран и заметил, что теперь, когда Штаты "победили", Италия снова хочет дружить, но США такая дружба не нужна."Моя популярность зависит не от отношений с тобой, а от способности защищать национальные интересы. Советую сосредоточиться на собственной", - написала Мелони в Instagram*.Она пояснила, что Италия не поддержала США в иранском конфликте, чтобы не нарушать соглашения по использованию военных баз на своей территории.Напомним, после саммита G7 Трамп заявил, будто Мелони умоляла его сфотографироваться вместе. Премьер назвала это вымыслом, а глава МИД Италии обвинил Трампа в оскорблении и отменил визит в США. При этом ранее Мелони поддерживала Трампа и была единственной из лидеров ЕС на его инаугурации в 2025 году.*Соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещенаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Иран закрывает пролив, нападение в Краснодаре. Итоги 20 июня
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новости, италия, джорджи мелони, instagram, мид, ес, дональд трамп, рим, сша, иран
Новости, Италия, Джорджи Мелони, Instagram, МИД, ЕС, Дональд Трамп, Рим, США, Иран
Мелони ответила Трампу на слова о своей популярности
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 20 июня жёстко ответила президенту США Дональду Трампу, который заявил, что её популярность падает, и напомнил об отказе Рима участвовать в атаке на Иран
Между премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом США Дональдом Трампом разгорелся публичный конфликт. 20 июня Мелони ответила на заявления главы Белого дома, который вновь выступил с критикой в её адрес.
Ранее в этот день Трамп заявил, что Мелони умоляла его сделать совместное фото на саммите G7, а её популярность в Италии падает из-за решений в отношении США. Он также напомнил об отказе Рима участвовать в атаке на Иран и заметил, что теперь, когда Штаты "победили", Италия снова хочет дружить, но США такая дружба не нужна.
"Моя популярность зависит не от отношений с тобой, а от способности защищать национальные интересы. Советую сосредоточиться на собственной", - написала Мелони в Instagram*.
Она пояснила, что Италия не поддержала США в иранском конфликте, чтобы не нарушать соглашения по использованию военных баз на своей территории.
Напомним, после саммита G7 Трамп заявил, будто Мелони умоляла его сфотографироваться вместе. Премьер назвала это вымыслом, а глава МИД Италии обвинил Трампа в оскорблении и отменил визит в США. При этом ранее Мелони поддерживала Трампа и была единственной из лидеров ЕС на его инаугурации в 2025 году.
*Соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена