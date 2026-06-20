https://ukraina.ru/20260620/iran-zakryvaet-proliv-napadenie-v-krasnodare-itogi-20-iyunya-1080439113.html

Иран закрывает пролив, нападение в Краснодаре. Итоги 20 июня

Иран закрывает пролив, нападение в Краснодаре. Итоги 20 июня - 20.06.2026 Украина.ру

Иран закрывает пролив, нападение в Краснодаре. Итоги 20 июня

Иран закроет Ормузский пролив для судоходства из-за атак Израиля. В Краснодаре мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ, убита женщина

2026-06-20T18:00

2026-06-20T18:00

2026-06-20T18:02

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Иран закроет Ормузский пролив для судоходства в ответ продолжение атак Израиля по Ливану и нарушение Соединёнными Штатами положения меморандума о взаимопонимании, которое касается прекращения огня на всех фронтах, включая Ливан. Об этом заявил центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия"."Ввиду вопиющего нарушения США обещаний и невыполнения первого пункта меморандума о взаимопонимании по прекращению войны, а также в ответ на непрекращающееся нарушение режима прекращения огня со стороны Израиля на юге Ливана… объявляется о закрытии Ормузского пролива", – указано в заявлении штаба, которое цитирует иранская гостелерадиокомпания IRIB.Отмечается, что если агрессия в отношении Ливана продолжится, то Тегеран предпримет новые шаги, чтобы заставить противника выполнить свои обязательства.При этом делегация Ирана всё же отправилась в Швейцарию для переговоров с американцами.Ранее корреспондент издания Axios Барак Равид сообщил о том, что в Швейцарию направился спецпосланник президента США."Посланник Белого дома Стив Уиткофф направляется в Швейцарию, где, как ожидается, состоится первый раунд переговоров с Ираном по поводу возможной ядерной сделки, сообщил мне американский чиновник. Джаред Кушнер уже находится в Швейцарии", – писал Равид на своей странице в Χ рано утром 20 июня.Позднее, ближе к вечеру вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о том Уиткофф и Кушнер уже в Швейцарии."Уже несколько часов находятся на месте и занимаются техническими аспектами этих переговоров", – отметил он в беседе с Fox News.Поездка изначально планировалась на 19 июня, но была отменена. Вэнс также допустил, что переговоры США с Ираном в Швейцарии могут начаться уже 20 июня.За несколько часов до заявления иранцев заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Израиль обижен в своих ожиданиях полного разгрома иранского политического режима и будет мстить."Третий участник, Израиль, обижен в своих ожиданиях полного разгрома политического режима Ирана, а значит, будет мстить. И никакой Трамп ему не указ", – написал он в своем канале на платформе "Макс".Примечательно, что 19 июня Израиль и "Хезболла" достигли соглашения о прекращении огня. Соглашение было достигнуто при посредничестве США и Катара, а также при содействии Ирана. При этом американские и катарские переговорщики участвовали в выработке соглашения, сообщил агентству Reuters источник.Однако затем Израиль нарушил перемирие. Как сообщил корреспондент телеканала Al Jazeera из южноливанского города Тир, спустя примерно полчаса после начала действия перемирия были зафиксированы как минимум четыре новых израильских авиаудара. Один из них пришелся по Набатии, еще два – по Кфар-Тебниту и один – по Кфар-Сиру. Также в одном из районов продолжался артиллерийский обстрел.При этом представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил Al Jazeerа, что это именно "Хезболла" нарушила режим прекращения огня "в попытке помешать нашим силам (Израилю – Ред.) завершить уничтожение ее возможностей".Представитель армии также добавил, что Израиль нанес удары более чем по 100 объектам группировки на территории Ливана, включая цели в долине Бекаа и районе Набатия. По его утверждению, в результате атак были убиты десятки человек."Израиль успокаиваться не собирается. Трамп много раз хвастался, что Нетаньяху, в случае чего, будет исполнять все его указания. Но это его заявление, как и многие другие, на деле оказалось хвастовством. Нетаньяху сейчас открыто игнорирует Трампа", – прокомментировал действия Израиля первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Олег Царёв.Он напомнил, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, по информации корреспондента Axios Равида, дал понять, что вопрос "Хезболлы" для Тегерана критичен, и если Израиль не успокоится, то переговоров не будет.Нападение в КраснодареВ Краснодаре злоумышленник устроил нападение с холодным оружием, есть погибшая и пострадавшие, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк."Молодой человек в здании торгового центра нанес ножевые ранения нескольким посетителям. По предварительным данным, одна женщина скончалась", — написала она на платформе "Макс".Правонарушитель также бросил пиротехническое изделие в помещение детского развлекательного центра. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, несовершеннолетних среди пострадавших нет.Позднее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что всего пострадали пять человек. Они в состоянии средней степени тяжести, врачи оказывают им помощь.Как сообщил Telegram-канала Mash, нападавшим был 19-летний студент. Судя по опубликованному видео допроса, он заявил, что за содеянное ему никто не обещал вознаграждение, он просто хотел покончить с собой. Ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Также канал сообщил, у нападавшего умер отец три года тому назад."Мать Григория А. работает в больнице Славянска-на-Кубани — сам нападавший родился в Туле. Отец скончался в 2023 году, Юлия растит четверых детей одна. Комментировать ситуацию женщина отказалась и бросила трубку. Помимо атаковавшего ТЦ у неё есть две дочери и сын — все увлекаются спортом", – отмечалось в сообщении канала.Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина, нападавший на ТЦ в Краснодаре, прибыл в город на заработки, ранее не был судим."Ранее не судим, официально не трудоустроен, в Краснодар прибыл на заработки около четырех месяцев назад", – отметил собеседник агентства.Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура начала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.Подробнее о проблемах американцев на международной арене – в статье Евгении Кондаковой "Американская парадигма: "эффект Трамп" уже не тот, президент терпит поражения там, где всегда побеждал".

https://ukraina.ru/20260620/rasplata-za-aktsii-ustrasheniya-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-20-iyunya-1080435435.html

https://ukraina.ru/20260620/zelenskiy-ugrozhal-lukashenko-no-lishilsya-belogo-orla-khronika-sobytiy-na-utro-20-iyunya-1080432876.html

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хроники, эксклюзив, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, краснодар, иран, израиль, хезболла, fox news, reuters