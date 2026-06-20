Владимир Оскилко: 100 лет со дня смерти заговорщика против Петлюры - 18.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка коллаж
История
https://ukraina.ru/20260620/1047258498.html
Владимир Оскилко: 100 лет со дня смерти заговорщика против Петлюры
Владимир Оскилко: 100 лет со дня смерти заговорщика против Петлюры - 18.06.2026 Украина.ру
Владимир Оскилко: 100 лет со дня смерти заговорщика против Петлюры
Режимы времён Гражданской войны не отличались прочностью – они страдали от постоянных заговоров и попыток переворотов. Не была исключением и УНР. Остаётся только удивляться, как Петлюре удалось выжить в этих нечеловеческих условиях…
2026-06-20T08:00
2026-06-18T14:46
история
история
история украины
гражданская война
симон петлюра
унр
центральная рада
сейм
скоропадский
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102324/84/1023248420_0:106:474:373_1920x0_80_0_0_0b5c22726aa4d11ec08f40aa699541fd.jpg
Организатором одной из многочисленных попыток свергнуть главного атаман был Владимир Оскилко, погибший 19 июня 1926 году при неясных обстоятельствах.Оскилко родился в 1892 году в селе Городок, в нескольких километрах от Ровно. В дальнейшем Ровно станет своеобразной штаб-квартирой этого весьма активного и энергичного деятеля революционного времени.Определённый интерес к политике Оскилко демонстрировал ещё до революции. По некоторым данным, он даже был активистом черносотенного движения, которое было чрезвычайно популярно именно в малороссийских губерниях Российской империи.Окончив учительскую семинарию, Оскилко работал народным учителем в одном из сел неподалеку от Ровно. С началом войны он был мобилизован в армию в звании поручика (аналог младшего лейтенанта).Февраль 1917 года Оскилко встретил в тылу, где активно поддержал революционные выступления и некоторое время до отъезда в родную Волынь даже работал комиссаром Временного правительства в Туле.Вернувшись на родину, Оскилко сразу же превратился в активного сторонника самостийности, записавшись в комиссары Центральной Рады. После Октябрьской революции была создана УПСР — Украинская партия самостийников-революционеров, которая по своей платформе отдалённо напоминала российских правых эсеров, но при этом выступала за независимость Украины.Как и большинство деятелей УНР, Оскилко успел послужить и Скоропадскому, у которого он был начальником железнодорожного узла в Коростене. Как и прочие военачальники, он примкнул к восстанию Директории в ноябре 1918 года. За его поддержку он сначала получил звание полковника, а затем генерал-хорунжего.В январе 1919 года он возглавил всю Северную группу войск УНР. В некоторых источниках сообщается, что его подразделения подавляли т.н. Полесское восстание (организованное местными жителями при участии большевиков), однако в действительности решающую роль в этих событиях сыграли польские части.К апрелю 1919 года войска УНР откатились далеко на запад. Территория УНР сжалась фактически до Волыни, а столица УНР была перенесена в Ровно. Туда перебралась Директория и сам Петлюра. Это существенно изменило расклады в высших эшелонах.Неудачи Петлюры привели к активизации оппозиции. Оскилко, имевший в Ровно крепкие позиции и хорошие связи, решил взять дело в свои руки, тем более после того, как на неуживчивого атамана попытались возложить ответственность за некоторые неудачи последних недель. Под предлогом ползучей большевизации Директории и её соглашательских намерений Оскилко вместе с верными частями попытался произвести военный переворот.Стоит отметить, что это ему почти удалось. Министры Директории были арестованы верными отрядами и не оказали сопротивления. Петлюру спасло то, что он в тот момент оказался не в Ровно, а в Здолбунове. К тому моменту, как его приехали арестовывать, его люди уже готовы были дать бой. В итоге люди Оскилко не решились начинать кровопролитие и ретировались.Сам Оскилко, спасаясь от гнева Петлюры, бежал из Ровно вместе с группой ближайших сторонников.Почти две недели они блуждали контрабандистскими тропами, после чего сдались польским войскам. Несколько месяцев беглецы провели в лагере для интернированных, после чего Оскилко уехал в Вену.В эмиграции Оскилко попытался вернуться в большую политику, но в итоге перессорился со старыми соратниками. Из УПСР, где в годы гражданской он играл весьма значительную роль, его изгнали с формулировкой: "за высокомерие и жажду денег".По итогам советско-польской войны Волынь отошла к Польше, поэтому в 1921 году Оскилко вернулся в родные края. Вернувшись из эмиграции, он снова активно включился в политику, подняв старые контакты в Ровно. Однако и на этот раз ему не сопутствовала удача. Он намеревался попасть в польский Сейм от Волыни, где как раз проходили первые послевоенные выборы.Однако Оскилко не рассчитал своих сил. Многие старые соратники отвернулись от него, он больше не имел мощной поддержки УПСР и попытался создать с нуля Украинскую народную партию. На выборах она конкурировала с Блоком национальных меньшинств Волыни, в котором объединились представители русского, украинского, еврейского и немецкого меньшинств региона.Блок имел большую поддержку, чем УНП Оскилко, которую обвиняли в том, что она является пропольским "спойлером" и создана специально для того, чтобы оттянуть на себя часть голосов украинского меньшинства.Кроме того, Оскилко припомнили историю с попыткой свержения Петлюры. Неудавшаяся политическая авантюра не добавила ему политических очков, как и обвинение в том, что он украл из армейской кассы несколько десятков миллионов перед побегом (эту информацию распространяли петлюровцы сразу после его бегства, сам Оскилко её всегда отрицал). Оскилко был настолько непопулярен, что его прогнали даже из родного села, куда он приехал агитировать.С треском проиграв выборы, Оскилко сосредоточился на издании малотиражной газеты "Колокол", которая, судя по всему, финансировалась поляками. В ней он отстаивал пропольские взгляды и выступал за тесную федерацию Польши и Украины. Большинство активистов украинского движения считали газету явно пропольской.19 июня 1926 года около 11 часов вечера Оскилко был застрелен в своем доме. Убийца открыл огонь через открытое окно и убил жертву одним выстрелом, после чего скрылся.Во многих источниках сообщается, что "польские следователи пришли к выводу, что убийцей был агент ЧК", однако это недостоверная информация. Во-первых, ЧК к тому времени давно не существовало. Во-вторых, причастность советских спецслужб действительно рассматривалась следствием, однако однозначных выводов сделано не было.У Оскилко хватало непримиримых врагов в украинском движении, а для СССР он был абсолютно не интересен, поскольку давно превратился в политического банкрота, от которого отшатывались даже в родном селе, где им некогда гордились.Более вероятно, что Оскилко пал жертвой своих связей с поляками.В апреле 1925 года в Ровно был арестован публицист и общественный деятель Антон Нивинский. Серьёзных доказательств его подрывной деятельности у следствия не было. По некоторым данным, Оскилко намеревался дать некие показания, которые могли повредить активисту (по другой версии, он поспособствовал его аресту), за это он и мог быть убит.
https://ukraina.ru/20240524/1046476556.html
https://ukraina.ru/20250628/1024063038.html
https://ukraina.ru/20211124/1032725533.html
https://ukraina.ru/20190430/1023411755.html
унр
украина
волынь
ровно
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Евгений Антонюк
Евгений Антонюк
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102324/84/1023248420_0:141:474:497_1920x0_80_0_0_769e06c00e217ef52b0cb1a68e1be2f0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история украины, гражданская война, симон петлюра, унр, центральная рада, сейм, скоропадский, украина, волынь, ровно
История, История, история Украины, гражданская война, Симон Петлюра, УНР, Центральная Рада, сейм, Скоропадский, Украина, Волынь, Ровно

Владимир Оскилко: 100 лет со дня смерти заговорщика против Петлюры

08:00 20.06.2026
 
© foto-history.livejournal.com / Перейти в фотобанк(Владимир Пантелеймонович Оскилко, 1892 -1926 гг.)
(Владимир Пантелеймонович Оскилко, 1892 -1926 гг.)
© foto-history.livejournal.com
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Евгений Антонюк
публицист
Все материалы
Режимы времён Гражданской войны не отличались прочностью – они страдали от постоянных заговоров и попыток переворотов. Не была исключением и УНР. Остаётся только удивляться, как Петлюре удалось выжить в этих нечеловеческих условиях…
Организатором одной из многочисленных попыток свергнуть главного атаман был Владимир Оскилко, погибший 19 июня 1926 году при неясных обстоятельствах.
Оскилко родился в 1892 году в селе Городок, в нескольких километрах от Ровно. В дальнейшем Ровно станет своеобразной штаб-квартирой этого весьма активного и энергичного деятеля революционного времени.
Определённый интерес к политике Оскилко демонстрировал ещё до революции. По некоторым данным, он даже был активистом черносотенного движения, которое было чрезвычайно популярно именно в малороссийских губерниях Российской империи.
Окончив учительскую семинарию, Оскилко работал народным учителем в одном из сел неподалеку от Ровно. С началом войны он был мобилизован в армию в звании поручика (аналог младшего лейтенанта).
Февраль 1917 года Оскилко встретил в тылу, где активно поддержал революционные выступления и некоторое время до отъезда в родную Волынь даже работал комиссаром Временного правительства в Туле.
СИмон Петлюра - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
24 мая 2024, 08:00История
Путь Петлюры: от Софийской площади до парижской подворотни Очень трудно избавиться от исторических аналогий. Вот, казалось бы, что общего может быть между евреем и человеком, который покрывал еврейские погромы? Ну ничего же… А присмотришься к Петлюре и Зеленскому и понимаешь – ну одно ж лицо
Вернувшись на родину, Оскилко сразу же превратился в активного сторонника самостийности, записавшись в комиссары Центральной Рады. После Октябрьской революции была создана УПСР — Украинская партия самостийников-революционеров, которая по своей платформе отдалённо напоминала российских правых эсеров, но при этом выступала за независимость Украины.
Как и большинство деятелей УНР, Оскилко успел послужить и Скоропадскому, у которого он был начальником железнодорожного узла в Коростене. Как и прочие военачальники, он примкнул к восстанию Директории в ноябре 1918 года. За его поддержку он сначала получил звание полковника, а затем генерал-хорунжего.
В январе 1919 года он возглавил всю Северную группу войск УНР. В некоторых источниках сообщается, что его подразделения подавляли т.н. Полесское восстание (организованное местными жителями при участии большевиков), однако в действительности решающую роль в этих событиях сыграли польские части.
© commons.wikimedia.org / Public Domain / Перейти в фотобанкПольский генерал Антоний Листовский, главный атаман войск УНР Симон Петлюра, украинские полковники Владимир Сальский, Марко Безручко (слева направо)
Польский генерал Антоний Листовский, главный атаман войск УНР Симон Петлюра, украинские полковники Владимир Сальский, Марко Безручко (слева направо) - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© commons.wikimedia.org / Public Domain
Перейти в фотобанк
Польский генерал Антоний Листовский, главный атаман войск УНР Симон Петлюра, украинские полковники Владимир Сальский, Марко Безручко (слева направо)
К апрелю 1919 года войска УНР откатились далеко на запад. Территория УНР сжалась фактически до Волыни, а столица УНР была перенесена в Ровно. Туда перебралась Директория и сам Петлюра. Это существенно изменило расклады в высших эшелонах.
Неудачи Петлюры привели к активизации оппозиции. Оскилко, имевший в Ровно крепкие позиции и хорошие связи, решил взять дело в свои руки, тем более после того, как на неуживчивого атамана попытались возложить ответственность за некоторые неудачи последних недель. Под предлогом ползучей большевизации Директории и её соглашательских намерений Оскилко вместе с верными частями попытался произвести военный переворот.
Стоит отметить, что это ему почти удалось. Министры Директории были арестованы верными отрядами и не оказали сопротивления. Петлюру спасло то, что он в тот момент оказался не в Ровно, а в Здолбунове. К тому моменту, как его приехали арестовывать, его люди уже готовы были дать бой. В итоге люди Оскилко не решились начинать кровопролитие и ретировались.
- РИА Новости, 1920, 28.06.2025
28 июня 2025, 17:46История
Жизнь и смерть Петра Болбочана - заговорщика против Петлюры и прототипа булгаковского БолботунаПолковник УНР Петр Болбочан, которого Булгаков вывел в "белой гвардии" под фамилией Болботун, был расстрелян 28 июня 1919 года. Этнический молдаванин и офицер императорской армии после революции стал убежденным украинским националистом. Но политические разногласия с Петлюрой и Винниченко сгубили амбициозного полковника
Сам Оскилко, спасаясь от гнева Петлюры, бежал из Ровно вместе с группой ближайших сторонников.
Почти две недели они блуждали контрабандистскими тропами, после чего сдались польским войскам. Несколько месяцев беглецы провели в лагере для интернированных, после чего Оскилко уехал в Вену.
В эмиграции Оскилко попытался вернуться в большую политику, но в итоге перессорился со старыми соратниками. Из УПСР, где в годы гражданской он играл весьма значительную роль, его изгнали с формулировкой: "за высокомерие и жажду денег".
© Из открытых источниковСимон Петлюра и члены украинского правительства в эмиграции
Симон Петлюра и члены украинского правительства в эмиграции
© Из открытых источников
Симон Петлюра и члены украинского правительства в эмиграции
По итогам советско-польской войны Волынь отошла к Польше, поэтому в 1921 году Оскилко вернулся в родные края. Вернувшись из эмиграции, он снова активно включился в политику, подняв старые контакты в Ровно. Однако и на этот раз ему не сопутствовала удача. Он намеревался попасть в польский Сейм от Волыни, где как раз проходили первые послевоенные выборы.
Однако Оскилко не рассчитал своих сил. Многие старые соратники отвернулись от него, он больше не имел мощной поддержки УПСР и попытался создать с нуля Украинскую народную партию. На выборах она конкурировала с Блоком национальных меньшинств Волыни, в котором объединились представители русского, украинского, еврейского и немецкого меньшинств региона.
Блок имел большую поддержку, чем УНП Оскилко, которую обвиняли в том, что она является пропольским "спойлером" и создана специально для того, чтобы оттянуть на себя часть голосов украинского меньшинства.
24 ноября 2021, 01:00
Ни побед, ни славы. Почему у петлюровцев не было шансов выиграть свой последний бойВ Гражданскую войну отряды Симона Петлюры воевали без особого блеска. Националистам чаще всего удавалось добиться успехов, когда противника уже разбил кто-нибудь другой, и можно было быстро заполнить вакуум. Однако в захватившей круговерти Украину, петлюровская УНР смогла долго продержаться и на пике контролировала довольно обширную территорию.
Кроме того, Оскилко припомнили историю с попыткой свержения Петлюры. Неудавшаяся политическая авантюра не добавила ему политических очков, как и обвинение в том, что он украл из армейской кассы несколько десятков миллионов перед побегом (эту информацию распространяли петлюровцы сразу после его бегства, сам Оскилко её всегда отрицал). Оскилко был настолько непопулярен, что его прогнали даже из родного села, куда он приехал агитировать.
С треском проиграв выборы, Оскилко сосредоточился на издании малотиражной газеты "Колокол", которая, судя по всему, финансировалась поляками. В ней он отстаивал пропольские взгляды и выступал за тесную федерацию Польши и Украины. Большинство активистов украинского движения считали газету явно пропольской.
19 июня 1926 года около 11 часов вечера Оскилко был застрелен в своем доме. Убийца открыл огонь через открытое окно и убил жертву одним выстрелом, после чего скрылся.
© Фото : Открытый источникВладимир Оскилко во время жизни в Польше
Владимир Оскилко во время жизни в Польше - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Открытый источник
Владимир Оскилко во время жизни в Польше
Во многих источниках сообщается, что "польские следователи пришли к выводу, что убийцей был агент ЧК", однако это недостоверная информация. Во-первых, ЧК к тому времени давно не существовало. Во-вторых, причастность советских спецслужб действительно рассматривалась следствием, однако однозначных выводов сделано не было.
У Оскилко хватало непримиримых врагов в украинском движении, а для СССР он был абсолютно не интересен, поскольку давно превратился в политического банкрота, от которого отшатывались даже в родном селе, где им некогда гордились.
Более вероятно, что Оскилко пал жертвой своих связей с поляками.
Руководители Директории, правительства и офицеров УНР. Каменец-Подольский. Июнь 1919 года
30 апреля 2019, 15:00
«Ровно был настоящим Содомом!» Как бывший черносотенец свергал головного атамана УНР29 апреля 1919 г. командующий Северной группой Действующей армии Украинской народной республики Владимир Оскилко попытался свергнуть головного атамана Симона Петлюру. Переворот не удался, но события, получившие название «оскилковщина», привели к крушению украинского фронта и фактически превратили УНР в государство без территории
В апреле 1925 года в Ровно был арестован публицист и общественный деятель Антон Нивинский. Серьёзных доказательств его подрывной деятельности у следствия не было. По некоторым данным, Оскилко намеревался дать некие показания, которые могли повредить активисту (по другой версии, он поспособствовал его аресту), за это он и мог быть убит.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияистория Украиныгражданская войнаСимон ПетлюраУНРЦентральная РадасеймСкоропадскийУкраинаВолыньРовно
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:22Лишение Зеленского польского ордена вызвало "крестопад"
19:40Зеленский предупредил о возможном ночном ударе по Украине. Новости СВО
19:24Мелони ответила Трампу на слова о своей популярности
18:45Бабки за бабки. Почему Урсула Эрнстовна сцепилась с Каей Сиймовной
18:36Армия России ударила по объекту ВСУ в Одесской области. Новости СВО
18:32Израиль снова бьёт по Ливану. Новости к этому часу
18:17Зеленский вернул Орден Белого Орла в Польшу, отправив его по почте
18:13Ультиматум Зеленского: смысл войны с Белоруссией
18:00Иран закрывает пролив, нападение в Краснодаре. Итоги 20 июня
17:25Группировка "Восток" продолжила наступление на северном и западном участках
16:56"Герани" поражают объекты ВСУ в Запорожье. Новости СВО
16:32В Красном Лимане за неделю взяли 37 опорных пунктов: освобождение города — вопрос времени
16:12В Краснодаре перед нападением на ТЦ прогремел взрыв
16:00С-75 против U-2: эпизоды холодной войны в воздухе
15:45Bloomberg: ЕС потребовал от Турции не поставлять российский газ по новым контрактам
15:45В Краснодаре на МФЦ напали с мачете. Есть погибшие
15:39Telegraph: Британия испытала новую ракету для Украины дальностью почти 500 км
15:28Медведев предупредил о риске срыва соглашения США и Ирана. Главное к этому часу
15:19МАГАТЭ: Запорожская АЭС в 20-й раз полностью отключена от внешнего электроснабжения
15:05CNN: через Ормузский пролив всё ещё проходит очень мало судов
Лента новостейМолния