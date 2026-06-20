https://ukraina.ru/20260620/izrail-snova-bt-po-livanu-novosti-k-etomu-chasu-1080439881.html
Израиль снова бьёт по Ливану. Новости к этому часу
Израиль снова бьёт по Ливану. Новости к этому часу - 20.06.2026 Украина.ру
Израиль снова бьёт по Ливану. Новости к этому часу
Израиль вновь нанёс массированные удары по Ливану менее чем через сутки после заключения перемирия, в результате атаки погибли не менее 11 человек.
2026-06-20T18:32
2026-06-20T18:32
2026-06-20T18:32
новости
сша
иран
израиль
мид
джей ди вэнс
мвд
сургутнефтегаз
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🟦 Иранская делегация отправится в Швейцарию, чтобы потребовать выполнения положений подписанного с США меморандума. Меморандум с США целиком окажется под угрозой, если они не смогут заставить Израиль прекратить атаки на Ливан, сообщили в МИД Ирана;🟦 Технические консультации США и Ирана пройдут 21 июня в швейцарском Бюргенштоке, заявили в МИД Пакистана;🟦 Не менее пяти человек пострадали при нападении в ТЦ Краснодара, их состояние оценивают как средней тяжести, сообщил губернатор Кондратьев. Среди пострадавших беременная женщина, сообщили в правоохранительных органах. В МВД отметили, что нападавший бросил пиротехническое изделие в помещение детского развлекательного центра, к счастью, взрывом никого не ранило;🟦 Радиационный фон на ЗАЭС после отключения внешнего электроснабжения в пределах нормы, персонал принимает все меры для безопасности энергоблоков, сообщили на станции;🟦 В Тверской области ограничили продажу бензина на АЗС частным лицам, сообщил Министерство промышленности и торговли региона."Ограничения временно введены для физических лиц на АЗС "Сургутнефтегаз" и "Татнефть"", - заявили в ведомстве;🟦 ЕС будет настаивать, чтобы газ, который будет поставляться из Турции в страны блока по новым контрактам, не был российским, заявила министр экономики ФРГ Катерина Райхе. При этом в Анкаре ясно дали понять, что моментальная замена поставок из РФ невозможна ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения имеющихся ресурсов;🟦 Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не видят доказательств того, что Иран продолжает перекрывать судоходство в Ормузском проливе.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Иран закрывает пролив, нападение в Краснодаре. Итоги 20 июня
сша
иран
израиль
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/04/1079796622_74:0:1274:900_1920x0_80_0_0_1db743cf2338f7e9117b5fa6ddba9d86.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, иран, израиль, мид, джей ди вэнс, мвд, сургутнефтегаз
Новости, США, Иран, Израиль, МИД, Джей Ди Вэнс, МВД, Сургутнефтегаз
Израиль снова бьёт по Ливану. Новости к этому часу
Израиль вновь нанёс массированные удары по Ливану менее чем через сутки после заключения перемирия, в результате атаки погибли не менее 11 человек.
🟦 Иранская делегация отправится в Швейцарию, чтобы потребовать выполнения положений подписанного с США меморандума. Меморандум с США целиком окажется под угрозой, если они не смогут заставить Израиль прекратить атаки на Ливан, сообщили в МИД Ирана;
🟦 Технические консультации США и Ирана пройдут 21 июня в швейцарском Бюргенштоке, заявили в МИД Пакистана;
🟦 Не менее пяти человек пострадали при нападении в ТЦ Краснодара, их состояние оценивают как средней тяжести, сообщил губернатор Кондратьев. Среди пострадавших беременная женщина, сообщили в правоохранительных органах. В МВД отметили, что нападавший бросил пиротехническое изделие в помещение детского развлекательного центра, к счастью, взрывом никого не ранило;
🟦 Радиационный фон на ЗАЭС после отключения внешнего электроснабжения в пределах нормы, персонал принимает все меры для безопасности энергоблоков, сообщили на станции;
🟦 В Тверской области ограничили продажу бензина на АЗС частным лицам, сообщил Министерство промышленности и торговли региона.
"Ограничения временно введены для физических лиц на АЗС "Сургутнефтегаз" и "Татнефть"", - заявили в ведомстве;
🟦 ЕС будет настаивать, чтобы газ, который будет поставляться из Турции в страны блока по новым контрактам, не был российским, заявила министр экономики ФРГ Катерина Райхе. При этом в Анкаре ясно дали понять, что моментальная замена поставок из РФ невозможна ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения имеющихся ресурсов;
🟦 Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не видят доказательств того, что Иран продолжает перекрывать судоходство в Ормузском проливе.