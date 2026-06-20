Израиль снова бьёт по Ливану. Новости к этому часу - 20.06.2026 Украина.ру
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Израиль снова бьёт по Ливану. Новости к этому часу
Израиль снова бьёт по Ливану. Новости к этому часу - 20.06.2026 Украина.ру
Израиль снова бьёт по Ливану. Новости к этому часу
Израиль вновь нанёс массированные удары по Ливану менее чем через сутки после заключения перемирия, в результате атаки погибли не менее 11 человек.
2026-06-20T18:32
2026-06-20T18:32
новости
сша
иран
израиль
мид
джей ди вэнс
мвд
сургутнефтегаз
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🟦 Иранская делегация отправится в Швейцарию, чтобы потребовать выполнения положений подписанного с США меморандума. Меморандум с США целиком окажется под угрозой, если они не смогут заставить Израиль прекратить атаки на Ливан, сообщили в МИД Ирана;🟦 Технические консультации США и Ирана пройдут 21 июня в швейцарском Бюргенштоке, заявили в МИД Пакистана;🟦 Не менее пяти человек пострадали при нападении в ТЦ Краснодара, их состояние оценивают как средней тяжести, сообщил губернатор Кондратьев. Среди пострадавших беременная женщина, сообщили в правоохранительных органах. В МВД отметили, что нападавший бросил пиротехническое изделие в помещение детского развлекательного центра, к счастью, взрывом никого не ранило;🟦 Радиационный фон на ЗАЭС после отключения внешнего электроснабжения в пределах нормы, персонал принимает все меры для безопасности энергоблоков, сообщили на станции;🟦 В Тверской области ограничили продажу бензина на АЗС частным лицам, сообщил Министерство промышленности и торговли региона."Ограничения временно введены для физических лиц на АЗС "Сургутнефтегаз" и "Татнефть"", - заявили в ведомстве;🟦 ЕС будет настаивать, чтобы газ, который будет поставляться из Турции в страны блока по новым контрактам, не был российским, заявила министр экономики ФРГ Катерина Райхе. При этом в Анкаре ясно дали понять, что моментальная замена поставок из РФ невозможна ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения имеющихся ресурсов;🟦 Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не видят доказательств того, что Иран продолжает перекрывать судоходство в Ормузском проливе.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Иран закрывает пролив, нападение в Краснодаре. Итоги 20 июня
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Новости
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новости, сша, иран, израиль, мид, джей ди вэнс, мвд, сургутнефтегаз
Новости, США, Иран, Израиль, МИД, Джей Ди Вэнс, МВД, Сургутнефтегаз

Израиль снова бьёт по Ливану. Новости к этому часу

18:32 20.06.2026
 
© REUTERS / Amir CohenИзраильский удар по Ливану
Израильский удар по Ливану - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© REUTERS / Amir Cohen
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Израиль вновь нанёс массированные удары по Ливану менее чем через сутки после заключения перемирия, в результате атаки погибли не менее 11 человек.
🟦 Иранская делегация отправится в Швейцарию, чтобы потребовать выполнения положений подписанного с США меморандума. Меморандум с США целиком окажется под угрозой, если они не смогут заставить Израиль прекратить атаки на Ливан, сообщили в МИД Ирана;
🟦 Технические консультации США и Ирана пройдут 21 июня в швейцарском Бюргенштоке, заявили в МИД Пакистана;
🟦 Не менее пяти человек пострадали при нападении в ТЦ Краснодара, их состояние оценивают как средней тяжести, сообщил губернатор Кондратьев. Среди пострадавших беременная женщина, сообщили в правоохранительных органах. В МВД отметили, что нападавший бросил пиротехническое изделие в помещение детского развлекательного центра, к счастью, взрывом никого не ранило;
🟦 Радиационный фон на ЗАЭС после отключения внешнего электроснабжения в пределах нормы, персонал принимает все меры для безопасности энергоблоков, сообщили на станции;
🟦 В Тверской области ограничили продажу бензина на АЗС частным лицам, сообщил Министерство промышленности и торговли региона.
"Ограничения временно введены для физических лиц на АЗС "Сургутнефтегаз" и "Татнефть"", - заявили в ведомстве;
🟦 ЕС будет настаивать, чтобы газ, который будет поставляться из Турции в страны блока по новым контрактам, не был российским, заявила министр экономики ФРГ Катерина Райхе. При этом в Анкаре ясно дали понять, что моментальная замена поставок из РФ невозможна ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения имеющихся ресурсов;
🟦 Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не видят доказательств того, что Иран продолжает перекрывать судоходство в Ормузском проливе.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Иран закрывает пролив, нападение в Краснодаре. Итоги 20 июня
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