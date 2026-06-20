https://ukraina.ru/20260620/v-krasnom-limane-za-nedelyu-vzyali-37-opornykh-punktov-osvobozhdenie-goroda--vopros-vremeni-1080438390.html

В Красном Лимане за неделю взяли 37 опорных пунктов: освобождение города — вопрос времени

В Красном Лимане за неделю взяли 37 опорных пунктов: освобождение города — вопрос времени - 20.06.2026 Украина.ру

В Красном Лимане за неделю взяли 37 опорных пунктов: освобождение города — вопрос времени

Российские штурмовики 25-й общевойсковой армии продолжают наступление в Красном Лимане. За неделю взято 37 опорных пунктов и зачищено 251 здание. Об этом 20 июня сообщили в Минобороны РФ

2026-06-20T16:32

2026-06-20T16:32

2026-06-20T16:32

красный лиман

минобороны

украина.ру

россия

славянск

вооруженные силы украины

сво

спецоперация

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По данным Минобороны 67-я дивизия за неделю взяла 37 опорных пунктов и зачистила 251 здание. Под Российским флагом — храм Иверской иконы Божией Матери, кварталы Северного, Центрального, Коммунального и Южного районов. Штурмовики вышли к станции Зелёный Клин, просочились в центральную часть города, а с юга — обошли через лесные массивы, перерезая последние пути отхода.Остатки украинской группировки зажаты в высотной застройке на юге — без снабжения, без связи с тылом. Его логистику удалось нарушить точными попаданиями ФАБ по мосту через Северский Донец, а также круглосуточными ударами оператором БПЛА "Запада" по технике и личному составу ВСУ."Контроль над этим городом открывает прямой путь на Славянск с северо-восточной стороны. С востока, со стороны Рай-Александровки, Славянск уже поджимает группировка "Юг". Генеральное сражение за Донбасс, по сути, уже идет. Но пока рано говорить, сколько оно продлится", - пишет военкор Александ Коц.По его мнению, зачистка и освобождение Красного Лимана - вопрос времени.Ранее 20 июня в Минобороны сообщили, что в Красном Лимане штурмовики ВС РФ заняли 47 зданий.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Расплата за акции устрашения, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 20 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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красный лиман, минобороны, украина.ру, россия, славянск, вооруженные силы украины, сво, спецоперация