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С-75 против U-2: эпизоды холодной войны в воздухе

С-75 против U-2: эпизоды холодной войны в воздухе - 20.06.2026 Украина.ру

С-75 против U-2: эпизоды холодной войны в воздухе

70 лет назад, 20 июня 1956 года, разведывательные самолёты Lockheed U-2 начали полёты над Восточной Европой. Затем настала очередь территории СССР… История вроде бы старая, но актуальная, учитывая постоянные полёты разведывательных самолётов и БПЛА вдоль российских границ. U-2 до сих пор состоит на вооружении…

2026-06-20T16:00

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Появление высотного разведчика U-2 было связано с малоизвестным фактом – локальным проигрышем США в гонке межконтинентальных стратегических бомбардировщиков.После Второй Мировой войны США были монополистом не только в сфере производства ядерного оружия, но и средств его доставки. В этом качестве использовались специально приспособленные Boeing B-29 Superfortress (первый полёт самолёт совершил 21 сентября 1942 года). В 1947 году появилась усовершенствованная его версия – В-50.Интересный, кстати, момент. В-50 не был новым самолётом. Это была глубокая модернизация В-29. Расчёт был чисто психологический – мы просим денег на производство нового, а не старого самолёта. В СССР позже провернули похожую операцию – после Ту-22 появился Ту-22М, являющийся совершенно новой, намного более сложной машиной. Расчёт был чисто психологический – не надо менять план, мы по плану продолжаем производить Ту-22. С буковкой. 8 августа 1946 года первый полёт совершил самый большой (по геометрии – размах крыла достигал 70 метров, у Ан-124 – 73 метра) бомбардировщик в истории – Convair B-36 с неофициальным названием Peacemaker. Модификация D имела десять двигателей – шесть поршневых и четыре турбореактивных.У СССР ничего такого не было. Пе-8 можно было сравнивать разве что с В-17 ранних модификаций. Чтобы решить проблему отставания пошли путём бесхитростного копирования ("обратной разработки") совершившего вынужденную посадку на территории СССР В-29. Ту-4 совершил первый полёт 19 мая 1947 года, но тут, опять же, было "но" – В-29 территории СССР достигали, а Ту-4 территории США – только в один конец. Просто у США были военные базы в Европе и на Ближнем Востоке.А потом началась война в Корее… И тут внезапно выяснилось, что никакого превосходства по бомбардировщикам у США нет. Советские реактивные истребители, наводимые на цель радиолокаторами, устроили страшный погром среди американских бомбовозов. Проведённые командно-штабные учения показали – в случае войны с СССР потери соединений американской стратегической авиации составят до 50% и наносить повторный удар будет нечем…США срочно взялись за перевооружение стратегической авиации на новый реактивный Boeing B-52 Stratofortress. Модульная конструкция самолёта оказалась настолько удачной, что он, по-видимому, останется в строю и через 100 лет после первого полёта (15 апреля 1952 года).СССР отставал, но… совершенно неожиданно американская разведка обнаружила на советских аэродромах дальние реактивные бомбардировщики М-4 конструкции Владимира Мясищева. Самолёт этот совершил первый полёт 20 января 1953 года, несколько отстав от турбовинтового Ту-95 Андрея Туполева (12 ноября 1952 года), но опередив и его, и В-52, по времени постановки на вооружение. Дальность полёта без дозаправки у него была меньше (5,6 тыс. км. против 12 тыс. у Ту-95 и 7,2 тыс. у В-52), но всё же он был полноценным межконтинентальным бомбардировщиком – между Петропавловском-Камчатским и Сиэтлом 5,3 тыс. км.Вскоре американцы зафиксировали появление бомбардировщиков с трёхзначными номерами (на самом деле М-4 выпустили серией в 32 машины, а его принятую на вооружение в 1958 году версию 3М – в 90 машин). Разведка предполагала, что СССР уже опередил США в количестве реактивных "стратегов".Данных агентурной разведки не хватало – нужен был объективный контроль. А значит – разведывательный самолёт, который мог преодолеть советский барьер ПВО.Вариантов было два: или запредельная скорость (как у разработанных в первой половине 1960-х годов Lockheed A-12 и Lockheed SR-71), или запредельная, почти космическая высота полёта. Именно последним путём пошёл конструктор Lockheed Келли Джонсон. В его "копилке" – двухмоторный дальний истребитель P-38 Lightning, который сбил самолёт с командующим японским флотом Ямомото Исороку и на разведывательной версии которого погиб Ануан де Сент-Экзюпери; первый американский реактивный истребитель P-80 Shooting Star; самый быстрый в 1950-х годах F-104 Starfighter.Нужен был самолёт, способный вести разведку с высоты порядка 21 тыс. метров. Истребители и зенитки до таких высот не дотягивали: потолок принятого на вооружение в 1954 году сверхзвукового МиГ-19 был менее 18 км., дальнобойность по высоте 130 мм. зенитной пушки КС-30 1952 года составляла всего 20,6 км.Проблема рекордной высоты была решена созданием крыла высокого удлинения (как у планеров) и предельным снижением веса. Табличные характеристики самолёта действительно были выдающимися: потолок – 21,3 км, дальность – 3,5 тыс. км, скорость – 850 км/ч.Но какой ценой! Самолёт был невероятно сложен в управлении. Достаточно сказать, что на предельной высоте разница между максимальной (за которой начинается деформация конструкции) и минимальной (когда самолёт падает в плоский штопор) скоростью составляла менее 20 км/ч. Не удивительно, что во время испытаний погибли три лётчика…Ну и множество других особенностей: удлинённая носовая часть, не дававшая видеть полосу при взлёте и посадке; полёт в скафандре; велосипедное шасси (в первоначальном варианте при штатной посадке в конце пробега самолёт цеплялся за поверхность законцовкой крыла и разворачивался).Испытывали самолёт на базе Грум-Лейк, известной среди конспирологов как "Зона 51". Элементом секретности было и название – индексом U в США обозначают некоммерческие универсальные самолёты (разведчики – R).Единственным оружием самолёта была фотокамера Hycon B (Model 73B), обеспечивавшая разрешение около 76 сантиметров с высоты 21 километр – достаточно, чтобы увидеть мотоцикл.Первый полёт самолёта был совершён 1 августа 1955 года, а 20 июня 1956 года с авиабазы Висбаден в Германии началась боевая эксплуатация – первый полёт был осуществлён над ГДР и Польшей. 4 июля ЦРУ отпраздновало День независимости США – U-2 совершил шестичасовой полёт в воздушном пространстве СССР, включая Москву и Ленинград. Самолёт был обнаружен советскими РЛС, но был недосягаем – развёртывание стационарного ЗРК С-25 "Беркут" системы ПВО Москвы было завершено только в 1958 году, но американцы активность заметили и после августа 1957 года в Москве не приближались.С 1956 по 1960 год U-2 совершили 24 полёта над территорией СССР и несколько десятков – вдоль границ. Удалось выяснить, что опасения американской разведки преувеличены – у СССР не 600 М-4 и Ту-95, а около 150. Военное командование ощутимо напряглось – как прикажете обосновывать сдерживание советской военной угрозы при таких вводных? Зато у президента Дуайта Эйзенхауэра появилась возможность вести диалог с позиции силы.Уже 17 сентября 1956 года последовала первая потеря – разрушился в воздухе U-2, летавший в район Суэцкого канала, где как раз разворачивался военно-политический кризис (28 июля Египет объявил о национализации Суэцкого канала, а 29 октября Израиль, при поддержке Великобритании и Франции, попытался его захватить – не без использования американских разведданных). Предполагается, что он был перехвачен истребителями CF-86 канадских ВВС и попал в их спутный след.Но самый неприятный инцидент, конечно, произошёл 1 мая 1960 года, когда мирно пролетавший в районе Свердловска (Екатеринбурга) U-2 Фрэнсиса Пауэрса, совершавший перелёт из Пакистана в Норвегию (порядка 6 тыс. км. – с заходом в ряд мест, где видеть его решительно не хотели) был сбит ракетой ЗРК С-75 "Двина".ЗРК был разработан под руководством Александра Расплетена (комплекс) и Петра Грушина (ракета) и принят на вооружение 11 декабря 1957 года. Счёт он открыл 7 октября 1959 года, когда высотный разведчик RB-57D ВВС Тайваня был сбит в районе Пекина (это был первый в истории случай поражения самолёта зенитной управляемой ракетой). Потолок ракет комплекса – более 25 км. Модернизированные варианты С-75 до сих пор находятся на вооружении в некоторых странах.Сценка в фильме "Укрощения огня", в которой герой Кирилла Лаврова опасается, что самолёт Пауэрса может нести бомбу и повернуть к Москве, а герой Георгия Куликова хвастается, что самолёт сбит первой ракетой, понятно, вымышлена.С одной стороны, было известно, что самолёт разведывательный и не может нести бомбу. По крайней мере – по анализу имеющихся данных.С другой стороны, U-2 и правда был сбит первой ракетой, но всего их было выпущено аж семь, причём одна попала в преследующий американца истребитель МиГ-19. Лётчик Сергей Сафронов погиб.Пауэрса потом обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля. Интересно, что Пауэрс считался гражданским лётчиком на метеорологическом самолёте, но почему-то перед вылетом ему дали яд, а к катапульте был присоединён заряд взрывчатки... На допросах в КГБ он не скрывал ничего.Впоследствии операторы С-75 отчитались о ещё шести U-2 – пять из них имели тайваньскую прописку и были сбиты в 1960-67 годах ПВО КНР, а вот ещё один чуть не привёл к ядерной войне – поражение разведчика над Кубой 27 октября 1962 года стало точкой высшего напряжения во время Карибского кризиса. Американцев напугало как наличие на Кубе зенитных ракет, так и невозможность выяснить степень боеготовности ядерных ракет средней дальности.Последняя потеря Dragon Lady (неофициальное название U-2) относится к 20 сентября 2016 года – во время тренировочного полёта в Калифорнии. Сейчас U-2 появляются вблизи воздушного пространства Ирана, но границу благоразумно не пересекают.Из 86 выпущенных самолётов в эксплуатации – 30. Порядка 30 бортов было потеряно (в основном – в результате лётных происшествий). Он менял названия (второй индекс – TR-1), приписку (изначально командующий ВВС Кёртис Лемей от U-2 отказался и его строили для ЦРУ) и состав разведывательного оборудования. Предполагалось, что в текущем году самолёт будет снят с вооружения.P.S.: В 1983 году в КБ В. Мясищева разработали концептуально схожий с U-2 самолёт М-17 "Стратосфера" – перехватчик разведывательных воздушных шаров. В 1988 году на его основе был построен и выпущен малой серией высотный разведчик М-55 "Геофизика".

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https://ukraina.ru/20251006/nazad-v-buduschee-o-letayuschikh-blyudtsakh-zelnykh-chelovechkakh-i-russkikh-dronakh--1069709258.html

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