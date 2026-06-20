Telegraph: Британия испытала новую ракету для Украины дальностью почти 500 км - 20.06.2026 Украина.ру
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Telegraph: Британия испытала новую ракету для Украины дальностью почти 500 км
Telegraph: Британия испытала новую ракету для Украины дальностью почти 500 км - 20.06.2026 Украина.ру
Telegraph: Британия испытала новую ракету для Украины дальностью почти 500 км
Великобритания провела испытания новой высокоточной баллистической ракеты Nightfall, разрабатываемой для нужд ВСУ. Об этом 20 июня пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в Министерстве обороны Соединенного Королевства
2026-06-20T15:39
2026-06-20T15:39
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Британское военное ведомство провело испытания нового дальнобойного оружия, которое предназначено для передачи Украине, сообщает газета Telegraph.Речь идет о высокоточных баллистических ракетах Nightfall, разработку которых Лондон анонсировал в январе 2026 года. Дальность поражения новой системы превышает 500 километров.Испытания прошли на полигоне на Гебридских островах. В ближайшие месяцы в Великобритании запланированы дополнительные тесты.Согласно данным издания, экспериментальное оружие оснастят боеголовкой весом 250 килограммов. Скорость полета ракеты составит почти 600 километров в час.Тендер на разработку получили три британские компании: MBDA, производящая ракеты Storm Shadow, MGI Engineering и Rotron Aerospace. Начальная стоимость контрактов в рамках проекта "Project Brakestop" составила около7 миллионов фунтов стерлингов (почти 7 миллионов долларов). Впоследствии на проект было выделено еще 15 миллионов фунтов.В Кремле и МИД России неоднократно заявляли, что любые поставки вооружений Украине мешают мирному урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины являются для России законной военной целью.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Расплата за акции устрашения, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 20 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, сергей лавров, россия, великобритания, вооруженные силы украины, нато, украина.ру
Новости, Украина, Сергей Лавров, Россия, Великобритания, Вооруженные силы Украины, НАТО, Украина.ру

Telegraph: Британия испытала новую ракету для Украины дальностью почти 500 км

15:39 20.06.2026
 
© commons.wikimedia.org / Miks Uzans, Allied Joint Force Command Brunssum -шеврон Великобритания
шеврон Великобритания - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© commons.wikimedia.org / Miks Uzans, Allied Joint Force Command Brunssum -
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Великобритания провела испытания новой высокоточной баллистической ракеты Nightfall, разрабатываемой для нужд ВСУ. Об этом 20 июня пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в Министерстве обороны Соединенного Королевства
Британское военное ведомство провело испытания нового дальнобойного оружия, которое предназначено для передачи Украине, сообщает газета Telegraph.
Речь идет о высокоточных баллистических ракетах Nightfall, разработку которых Лондон анонсировал в январе 2026 года. Дальность поражения новой системы превышает 500 километров.
Испытания прошли на полигоне на Гебридских островах. В ближайшие месяцы в Великобритании запланированы дополнительные тесты.
Согласно данным издания, экспериментальное оружие оснастят боеголовкой весом 250 килограммов. Скорость полета ракеты составит почти 600 километров в час.
Тендер на разработку получили три британские компании: MBDA, производящая ракеты Storm Shadow, MGI Engineering и Rotron Aerospace. Начальная стоимость контрактов в рамках проекта "Project Brakestop" составила около7 миллионов фунтов стерлингов (почти 7 миллионов долларов). Впоследствии на проект было выделено еще 15 миллионов фунтов.
В Кремле и МИД России неоднократно заявляли, что любые поставки вооружений Украине мешают мирному урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины являются для России законной военной целью.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Расплата за акции устрашения, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 20 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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