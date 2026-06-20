https://ukraina.ru/20260620/medvedev-predupredil-o-riske-sryva-soglasheniya-ssha-i-irana-glavnoe-k-etomu-chasu-1080437147.html

Медведев предупредил о риске срыва соглашения США и Ирана. Главное к этому часу

Медведев предупредил о риске срыва соглашения США и Ирана. Главное к этому часу - 20.06.2026 Украина.ру

Медведев предупредил о риске срыва соглашения США и Ирана. Главное к этому часу

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что достигнутое между США и Ираном соглашение может быть сорвано новыми провокациями. По его мнению, в дестабилизации ситуации заинтересован кабинет израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Об этом и других новостях к этому часу 20 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-20T15:28

2026-06-20T15:28

2026-06-20T15:38

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Соглашение США и Ирана легко может быть сорвано новыми провокациями, в чём заинтересован кабинет Нетаньяху, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Неустойчивое соглашение легко взрывается новыми ударами по Ливану или иными провокациями. А это и надо кабинету Нетаньяху, который держится на войне. Так что мира ждать опрометчиво", - заявил политик.Коротко о других новостях:🟦 Крупномасштабные совместные учения Resolute Dragon-26 военных Японии и США начались на юге Японии в 23 местах на Окинаве и Кюсю, сообщил телеканал TBS. В учениях принимают участие 9,6 тыс. человек. Их цель – отработка и повышение тактического уровня защиты островов;🟦 Президент Боливии Родриго Пас объявил в стране чрезвычайное положение на фоне продолжающихся антиправительственных протестов. По его словам, режим ЧП направлен на восстановление "нормальной жизни" боливийцев. Пас подчеркнул, что власти сохраняют готовность к диалогу с протестующими;🟦 Авито уберёт с платформы все объявления о продаже бензина, пишет РИА Новости."Все объявления по перепродаже бензина на Авито будут скрыты в ближайшее время во избежание спекуляций на товары первой необходимости. Правило вступило в силу, модерация запущена", - говорится в материале;🟦 Роспотребнадзор заявил об отсутствии риска распространения лихорадки денге в РФ. Периодически регистрируются завозные случаи, отметили в ведомстве.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Расплата за акции устрашения, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 20 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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