https://ukraina.ru/20260620/gruppirovka-vostok-prodolzhila-nastuplenie-na-severnom-i-zapadnom-uchastkakh-1080438702.html

Группировка "Восток" продолжила наступление на северном и западном участках

Группировка "Восток" продолжила наступление на северном и западном участках - 20.06.2026 Украина.ру

Группировка "Восток" продолжила наступление на северном и западном участках

Группировка войск "Восток" за прошедшие сутки вела активные боевые действия на двух ключевых участках. Об этом 20 июня сообщает телеграм-канал "Воин DV"

2026-06-20T17:25

2026-06-20T17:25

2026-06-20T17:25

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украина.ру

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Подразделения группировки войск "Восток" продолжают наступательные действия на северном и западном участках.🟥 На северном участке подразделения продвигаются в глубину обороны северо-западнее населённого пункта Александроград. Военные ведут наступление в лесном массиве за рекой Волчья, продолжая закрепление и расширение плацдарма севернее реки. Действия ведутся с опорой на населённые пункты Искра, Александроград, Новосёловка и Орестополь;🟥 На западном участке подразделения продолжают вклиниваться в западном направлении. Наступление осуществляется с опорой на населённые пункты Риздвянка, Воздвижевка, Верхняя Терса и Комсомольское;🟥 Наносятся огневые удары по пунктам управления беспилотниками и логистическим маршрутам ВСУ. Продолжается работа по уничтожению живой силы и техники украинских формирований;🟥 Для предотвращения возможных контратак в ходе разведки и огневого поражения на маршрутах выдвижения были уничтожены одна боевая бронированная машина, 11 автомобилей, одна лодка, а также до двух взводов живой силы в пешем порядке.20 июня в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии продолжают наступательные действия в Красном Лимане. За минувшую неделю взяты 37 опорных пунктов и зачищены 251 здание. Подробнее в материале В Красном Лимане за неделю взяли 37 опорных пунктов: освобождение города — вопрос времениБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Расплата за акции устрашения, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 20 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, россия, красный лиман, украина, вооруженные силы украины, украина.ру