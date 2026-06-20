https://ukraina.ru/20260620/gruppirovka-vostok-prodolzhila-nastuplenie-na-severnom-i-zapadnom-uchastkakh-1080438702.html
Группировка "Восток" продолжила наступление на северном и западном участках
Группировка "Восток" продолжила наступление на северном и западном участках - 20.06.2026 Украина.ру
Группировка "Восток" продолжила наступление на северном и западном участках
Группировка войск "Восток" за прошедшие сутки вела активные боевые действия на двух ключевых участках. Об этом 20 июня сообщает телеграм-канал "Воин DV"
2026-06-20T17:25
2026-06-20T17:25
2026-06-20T17:25
сво
спецоперация
россия
красный лиман
украина
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/15/1079254275_0:208:3073:1937_1920x0_80_0_0_e5bacae77a831e70e126d5202e6fbf93.jpg
Подразделения группировки войск "Восток" продолжают наступательные действия на северном и западном участках.🟥 На северном участке подразделения продвигаются в глубину обороны северо-западнее населённого пункта Александроград. Военные ведут наступление в лесном массиве за рекой Волчья, продолжая закрепление и расширение плацдарма севернее реки. Действия ведутся с опорой на населённые пункты Искра, Александроград, Новосёловка и Орестополь;🟥 На западном участке подразделения продолжают вклиниваться в западном направлении. Наступление осуществляется с опорой на населённые пункты Риздвянка, Воздвижевка, Верхняя Терса и Комсомольское;🟥 Наносятся огневые удары по пунктам управления беспилотниками и логистическим маршрутам ВСУ. Продолжается работа по уничтожению живой силы и техники украинских формирований;🟥 Для предотвращения возможных контратак в ходе разведки и огневого поражения на маршрутах выдвижения были уничтожены одна боевая бронированная машина, 11 автомобилей, одна лодка, а также до двух взводов живой силы в пешем порядке.20 июня в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии продолжают наступательные действия в Красном Лимане. За минувшую неделю взяты 37 опорных пунктов и зачищены 251 здание. Подробнее в материале В Красном Лимане за неделю взяли 37 опорных пунктов: освобождение города — вопрос времениБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Расплата за акции устрашения, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 20 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
красный лиман
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/15/1079254275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c51dcd80095c74e48f2417f0e4c0512.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, красный лиман, украина, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Красный Лиман, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Группировка "Восток" продолжила наступление на северном и западном участках
Группировка войск "Восток" за прошедшие сутки вела активные боевые действия на двух ключевых участках. Об этом 20 июня сообщает телеграм-канал "Воин DV"
Подразделения группировки войск "Восток" продолжают наступательные действия на северном и западном участках.
🟥 На северном участке подразделения продвигаются в глубину обороны северо-западнее населённого пункта Александроград. Военные ведут наступление в лесном массиве за рекой Волчья, продолжая закрепление и расширение плацдарма севернее реки. Действия ведутся с опорой на населённые пункты Искра, Александроград, Новосёловка и Орестополь;
🟥 На западном участке подразделения продолжают вклиниваться в западном направлении. Наступление осуществляется с опорой на населённые пункты Риздвянка, Воздвижевка, Верхняя Терса и Комсомольское;
🟥 Наносятся огневые удары по пунктам управления беспилотниками и логистическим маршрутам ВСУ. Продолжается работа по уничтожению живой силы и техники украинских формирований;
🟥 Для предотвращения возможных контратак в ходе разведки и огневого поражения на маршрутах выдвижения были уничтожены одна боевая бронированная машина, 11 автомобилей, одна лодка, а также до двух взводов живой силы в пешем порядке.
20 июня в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии продолжают наступательные действия в Красном Лимане. За минувшую неделю взяты 37 опорных пунктов и зачищены 251 здание. Подробнее в материале В Красном Лимане за неделю взяли 37 опорных пунктов: освобождение города — вопрос времени
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру