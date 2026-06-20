https://ukraina.ru/20260620/zelenskiy-predupredil-o-vozmozhnom-nochnom-udare-po-ukraine-novosti-svo-1080440617.html

Зеленский предупредил о возможном ночном ударе по Украине. Новости СВО

Зеленский предупредил о возможном ночном ударе по Украине. Новости СВО - 20.06.2026 Украина.ру

Зеленский предупредил о возможном ночном ударе по Украине. Новости СВО

Владимир Зеленский предположил, что сегодня ночью может быть нанесён массированный ракетный удар по украинским объектам. Об этом и других военных новостях 20 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-20T19:40

2026-06-20T19:40

2026-06-20T19:40

сво

спецоперация

сумы

украина

днепропетровская область

вооруженные силы украины

украина.ру

красный лиман

владимир зеленский

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🟥 Очередной взрыв произошёл в городе Сумы на северо-востоке Украины;🟥 В Харьковской области продолжаются прилёты российских беспилотников и ракет. Местные власти сообщают о нескольких ударах "Гербер" с интервалом в 5–10 минут. В результате мощного пожара на месте одного из прилётов ограничено движение по ряду маршрутов. Кроме того, украинские СМИ пишут о новом поражении логистического центра "Новой почты" в регионе — это уже не первый случай, когда объекты компании становятся целями для ударов;🟥 Объекты инфраструктуры и предприятие поражены в Днепропетровской области, сообщают местные власти;🟥 Удары в оккупированном ВСУ Запорожье были нанесены по мосту Преображенского.Сейчас движение транспорта по мосту затруднено. Осуществляется объезд через Новый мост, а также плотину Днепрогэс, сообщили местные власти;🟥 В результате падения обломков сбитого БПЛА в пригороде Воронежа минувшим утром ранение получила девочка 2012 года рождения."Её жизни ничто не угрожает, но в течение нескольких часов она останется под наблюдением в стационаре", - сообщил губернатор Александр Гусев.20 июня в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии продолжают наступательные действия в Красном Лимане. За минувшую неделю взяты 37 опорных пунктов и зачищены 251 здание. Подробнее в материале В Красном Лимане за неделю взяли 37 опорных пунктов: освобождение города — вопрос времениБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Иран закрывает пролив, нападение в Краснодаре. Итоги 20 июня

сумы

украина

днепропетровская область

красный лиман

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, сумы, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины, украина.ру, красный лиман, владимир зеленский