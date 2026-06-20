https://ukraina.ru/20260620/zelenskiy-predupredil-o-vozmozhnom-nochnom-udare-po-ukraine-novosti-svo-1080440617.html
Зеленский предупредил о возможном ночном ударе по Украине. Новости СВО
Зеленский предупредил о возможном ночном ударе по Украине. Новости СВО - 20.06.2026 Украина.ру
Зеленский предупредил о возможном ночном ударе по Украине. Новости СВО
Владимир Зеленский предположил, что сегодня ночью может быть нанесён массированный ракетный удар по украинским объектам. Об этом и других военных новостях 20 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-20T19:40
2026-06-20T19:40
2026-06-20T19:40
сво
спецоперация
сумы
украина
днепропетровская область
вооруженные силы украины
украина.ру
красный лиман
владимир зеленский
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🟥 Очередной взрыв произошёл в городе Сумы на северо-востоке Украины;🟥 В Харьковской области продолжаются прилёты российских беспилотников и ракет. Местные власти сообщают о нескольких ударах "Гербер" с интервалом в 5–10 минут. В результате мощного пожара на месте одного из прилётов ограничено движение по ряду маршрутов. Кроме того, украинские СМИ пишут о новом поражении логистического центра "Новой почты" в регионе — это уже не первый случай, когда объекты компании становятся целями для ударов;🟥 Объекты инфраструктуры и предприятие поражены в Днепропетровской области, сообщают местные власти;🟥 Удары в оккупированном ВСУ Запорожье были нанесены по мосту Преображенского.Сейчас движение транспорта по мосту затруднено. Осуществляется объезд через Новый мост, а также плотину Днепрогэс, сообщили местные власти;🟥 В результате падения обломков сбитого БПЛА в пригороде Воронежа минувшим утром ранение получила девочка 2012 года рождения."Её жизни ничто не угрожает, но в течение нескольких часов она останется под наблюдением в стационаре", - сообщил губернатор Александр Гусев.20 июня в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии продолжают наступательные действия в Красном Лимане. За минувшую неделю взяты 37 опорных пунктов и зачищены 251 здание. Подробнее в материале В Красном Лимане за неделю взяли 37 опорных пунктов: освобождение города — вопрос времениБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Иран закрывает пролив, нападение в Краснодаре. Итоги 20 июня
сумы
украина
днепропетровская область
красный лиман
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/14/1079195422_0:0:2224:1668_1920x0_80_0_0_04fca5a593d1367c6b8ad87a4e242b67.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, сумы, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины, украина.ру, красный лиман, владимир зеленский
СВО, Спецоперация, Сумы, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Красный Лиман, Владимир Зеленский
Зеленский предупредил о возможном ночном ударе по Украине. Новости СВО
Владимир Зеленский предположил, что сегодня ночью может быть нанесён массированный ракетный удар по украинским объектам. Об этом и других военных новостях 20 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 Очередной взрыв произошёл в городе Сумы на северо-востоке Украины;
🟥 В Харьковской области продолжаются прилёты российских беспилотников и ракет. Местные власти сообщают о нескольких ударах "Гербер" с интервалом в 5–10 минут.
В результате мощного пожара на месте одного из прилётов ограничено движение по ряду маршрутов. Кроме того, украинские СМИ пишут о новом поражении логистического центра "Новой почты" в регионе — это уже не первый случай, когда объекты компании становятся целями для ударов;
🟥 Объекты инфраструктуры и предприятие поражены в Днепропетровской области, сообщают местные власти;
🟥 Удары в оккупированном ВСУ Запорожье были нанесены по мосту Преображенского.
Сейчас движение транспорта по мосту затруднено. Осуществляется объезд через Новый мост, а также плотину Днепрогэс, сообщили местные власти;
🟥 В результате падения обломков сбитого БПЛА в пригороде Воронежа минувшим утром ранение получила девочка 2012 года рождения.
"Её жизни ничто не угрожает, но в течение нескольких часов она останется под наблюдением в стационаре", - сообщил губернатор Александр Гусев.
20 июня в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии продолжают наступательные действия в Красном Лимане. За минувшую неделю взяты 37 опорных пунктов и зачищены 251 здание. Подробнее в материале В Красном Лимане за неделю взяли 37 опорных пунктов: освобождение города — вопрос времени