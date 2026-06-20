Зеленский предупредил о возможном ночном ударе по Украине. Новости СВО - 20.06.2026 Украина.ру
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Зеленский предупредил о возможном ночном ударе по Украине. Новости СВО
Зеленский предупредил о возможном ночном ударе по Украине. Новости СВО - 20.06.2026 Украина.ру
Зеленский предупредил о возможном ночном ударе по Украине. Новости СВО
Владимир Зеленский предположил, что сегодня ночью может быть нанесён массированный ракетный удар по украинским объектам. Об этом и других военных новостях 20 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-20T19:40
2026-06-20T19:40
сво
спецоперация
сумы
украина
днепропетровская область
вооруженные силы украины
украина.ру
красный лиман
владимир зеленский
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🟥 Очередной взрыв произошёл в городе Сумы на северо-востоке Украины;🟥 В Харьковской области продолжаются прилёты российских беспилотников и ракет. Местные власти сообщают о нескольких ударах "Гербер" с интервалом в 5–10 минут. В результате мощного пожара на месте одного из прилётов ограничено движение по ряду маршрутов. Кроме того, украинские СМИ пишут о новом поражении логистического центра "Новой почты" в регионе — это уже не первый случай, когда объекты компании становятся целями для ударов;🟥 Объекты инфраструктуры и предприятие поражены в Днепропетровской области, сообщают местные власти;🟥 Удары в оккупированном ВСУ Запорожье были нанесены по мосту Преображенского.Сейчас движение транспорта по мосту затруднено. Осуществляется объезд через Новый мост, а также плотину Днепрогэс, сообщили местные власти;🟥 В результате падения обломков сбитого БПЛА в пригороде Воронежа минувшим утром ранение получила девочка 2012 года рождения."Её жизни ничто не угрожает, но в течение нескольких часов она останется под наблюдением в стационаре", - сообщил губернатор Александр Гусев.20 июня в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии продолжают наступательные действия в Красном Лимане. За минувшую неделю взяты 37 опорных пунктов и зачищены 251 здание. Подробнее в материале В Красном Лимане за неделю взяли 37 опорных пунктов: освобождение города — вопрос времениБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Иран закрывает пролив, нападение в Краснодаре. Итоги 20 июня
сумы
украина
днепропетровская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, спецоперация, сумы, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины, украина.ру, красный лиман, владимир зеленский
СВО, Спецоперация, Сумы, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Красный Лиман, Владимир Зеленский

Зеленский предупредил о возможном ночном ударе по Украине. Новости СВО

19:40 20.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа отряда БПЛА "Контора" на Купянском участке СВО
Боевая работа отряда БПЛА Контора на Купянском участке СВО - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Владимир Зеленский предположил, что сегодня ночью может быть нанесён массированный ракетный удар по украинским объектам. Об этом и других военных новостях 20 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 Очередной взрыв произошёл в городе Сумы на северо-востоке Украины;
🟥 В Харьковской области продолжаются прилёты российских беспилотников и ракет. Местные власти сообщают о нескольких ударах "Гербер" с интервалом в 5–10 минут.
В результате мощного пожара на месте одного из прилётов ограничено движение по ряду маршрутов. Кроме того, украинские СМИ пишут о новом поражении логистического центра "Новой почты" в регионе — это уже не первый случай, когда объекты компании становятся целями для ударов;
🟥 Объекты инфраструктуры и предприятие поражены в Днепропетровской области, сообщают местные власти;
🟥 Удары в оккупированном ВСУ Запорожье были нанесены по мосту Преображенского.
Сейчас движение транспорта по мосту затруднено. Осуществляется объезд через Новый мост, а также плотину Днепрогэс, сообщили местные власти;
🟥 В результате падения обломков сбитого БПЛА в пригороде Воронежа минувшим утром ранение получила девочка 2012 года рождения.
"Её жизни ничто не угрожает, но в течение нескольких часов она останется под наблюдением в стационаре", - сообщил губернатор Александр Гусев.
20 июня в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии продолжают наступательные действия в Красном Лимане. За минувшую неделю взяты 37 опорных пунктов и зачищены 251 здание. Подробнее в материале В Красном Лимане за неделю взяли 37 опорных пунктов: освобождение города — вопрос времени
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Иран закрывает пролив, нападение в Краснодаре. Итоги 20 июня
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СВОСпецоперацияСумыУкраинаДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныУкраина.руКрасный ЛиманВладимир Зеленский
 
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