Йохан Бекман: Пока новый Геббельс из Финляндии блефует, Запад готовит другую войну против России - 18.09.2024 Украина.ру
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Йохан Бекман: Пока новый Геббельс из Финляндии блефует, Запад готовит другую войну против России
Йохан Бекман: Пока новый Геббельс из Финляндии блефует, Запад готовит другую войну против России - 18.09.2024 Украина.ру
Йохан Бекман: Пока новый Геббельс из Финляндии блефует, Запад готовит другую войну против России
Не исключено, что разговоры об ударах ракетами по территории России - блеф коллективного Запада. Возможно, что они тайно развивают другие способы войны. Например, с помощью химического оружия. Я уверен на 100 процентов, что Запад планирует использование биооружия против России. Они развивают новые виды вирусов и технологии их распространения.
2024-09-18T06:10
2024-09-18T06:10
интервью
россия
финляндия
запад
йохан бекман
дональд трамп
камала харрис
украина.ру
нато
минтранс
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и общественный деятель из Финляндии Йохан Бекман.- Йохан, экс-премьер-министр Финляндии Санна Марин сравнила Запад с лягушкой, которая варится на медленном огне. Понимают ли это сами европейцы?- Санна Марин сейчас работает в Лондоне в интересах Тони Блэра. Ее лозунги — это британская пропаганда. Считаю, что Санна Марин это новый Геббельс Европы. Она орет, угрожает. Раньше она говорила, что Финляндия победила во всех войнах с Россией, и сейчас Финляндия и Украина побеждают.Что сейчас будет в Европе во многом зависит от результатов выборов в США. Будет ли победителем Харрис или Трамп значения не имеет, потому что политика США останется прежней. Хотя покушения на Трампа продолжаются и, возможно, это приведет к бунту.Европейские политики и журналисты лишь рупоры военной агрессии против России. Финские эксперты утверждают, что ради сохранения мира, Европа должна напасть на Россию. Это уже по Оруэллу: война — это мир.Спецслужбы Запада поддерживают милитаризацию общества, СМИ и финансируют это.Финские журналисты расследуют источники доходов Санны Марин. Она зарабатывает колоссальные суммы денег, ведет роскошный образ жизни, хотя у нее есть только маленькая фирма в Финляндии. Самое интересное, что она коммунистка, выступает за права бедных, но при этом хвастается своими доходами.- Она же занимала пост премьера, когда Финляндия вступала в НАТО.- Именно она ликвидировала независимость Финляндии. Был уничтожен нейтралитет страны. Раньше голос Финляндии был очень авторитетным во внешней политике, мы могли высказывать свое мнение, и нас уважали. А сейчас уже нет.Финляндия стала северной периферией натовской военизированной зоны, а в руководстве у нас шведы. Президент Финляндии Александр Стубб швед, много шведов в финском правительстве. Спикер парламента Юсси Халла-ахо из партии "Истинные финны" тоже швед, хотя он это скрывает. Они уже сами говорят, что возвращение в Великую Швецию, которая существовала до 1809 года до создания Великого княжества Финляндского в составе Российской Империи.- Как вы прокомментируете разрешение Финляндии и Швеции бить дальнобойными ракетами по территории России?- Им очень нравится угрожать России. Это следующий шаг информационно-психологической войны против России – угроза использовать опасное оружие против гражданского населения Росси.Не исключено, что это блеф коллективного Запада. Возможно, что они тайно развивают другие способы войны против России. Например, с помощью химического оружия. Я уверен на 100 процентов, что Запад планирует использование биооружия против России. Они развивают новые виды вирусов и технологии их распространения. Особенно они заинтересованы в дронах на финской границе.Фактически они ведут полноценную войну против России. Это план "Барбаросса 2.0". Гитлер же вел тотальную войну против России, используя методы геноцида.- Санна Марин тоже блефует, когда заявляет, что проблемы Украины — это не проблемы Европы?- Санна Марин это девушка, которая за деньги говорит то, что нужно. Не стоит слишком глубоко анализировать ее высказывания. Она работает на Тони Блэра.- Минтранс Финляндии приостановил сотрудничество с Россией по Сайменскому каналу. Почему финны пошли на такое непростое решение?- Финляндия сейчас в одностороннем порядке принимает дискриминационные решения: закрытие границы, запрет на покупку недвижимости гражданам России, закрытие русских школ.Решение о Сайменском канале очень невыгодно для финской экономики, но выгодны Вашингтону. Это очень старый проект, и Россия может принять ответные меры. Финляндия принимает решения из ада. Но нашему правительству все равно, что думают финны. Меняется и антироссийская пропаганда в СМИ, сейчас уже говорят, что Россия не имеет права на существование. Подозреваю, что заявления о ракетных ударах — это блеф, а Запад готовит нападение с биологическим оружием.О стратегии войны Запада против России Прокси – главное оружие Запада. Доказано Украиной, Сирией и даже Финляндией с Молдавией
https://ukraina.ru/20230316/1044456721.html
https://ukraina.ru/20240917/1057498485.html
россия
финляндия
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Александр Порунов
Александр Порунов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, финляндия, запад, йохан бекман, дональд трамп, камала харрис, украина.ру, нато, минтранс
Интервью, Россия, Финляндия, Запад, Йохан Бекман, Дональд Трамп, Камала Харрис, Украина.ру, НАТО, Минтранс

Йохан Бекман: Пока новый Геббельс из Финляндии блефует, Запад готовит другую войну против России

06:10 18.09.2024
 
© Petri KrohnЙохан Бекман интервью
Йохан Бекман интервью
© Petri Krohn
Читать в
Александр Порунов
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Не исключено, что разговоры об ударах ракетами по территории России - блеф коллективного Запада. Возможно, что они тайно развивают другие способы войны. Например, с помощью химического оружия. Я уверен на 100 процентов, что Запад планирует использование биооружия против России. Они развивают новые виды вирусов и технологии их распространения.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и общественный деятель из Финляндии Йохан Бекман.
- Йохан, экс-премьер-министр Финляндии Санна Марин сравнила Запад с лягушкой, которая варится на медленном огне. Понимают ли это сами европейцы?
- Санна Марин сейчас работает в Лондоне в интересах Тони Блэра. Ее лозунги — это британская пропаганда. Считаю, что Санна Марин это новый Геббельс Европы. Она орет, угрожает. Раньше она говорила, что Финляндия победила во всех войнах с Россией, и сейчас Финляндия и Украина побеждают.
Что сейчас будет в Европе во многом зависит от результатов выборов в США. Будет ли победителем Харрис или Трамп значения не имеет, потому что политика США останется прежней. Хотя покушения на Трампа продолжаются и, возможно, это приведет к бунту.
Европейские политики и журналисты лишь рупоры военной агрессии против России. Финские эксперты утверждают, что ради сохранения мира, Европа должна напасть на Россию. Это уже по Оруэллу: война — это мир.
Спецслужбы Запада поддерживают милитаризацию общества, СМИ и финансируют это.
Финские журналисты расследуют источники доходов Санны Марин. Она зарабатывает колоссальные суммы денег, ведет роскошный образ жизни, хотя у нее есть только маленькая фирма в Финляндии. Самое интересное, что она коммунистка, выступает за права бедных, но при этом хвастается своими доходами.
Йохан Бекман - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
16 марта 2023, 17:30
Йохан Бекман: кто он Финский политолог и общественный деятель, доктор общественно-политических наук
- Она же занимала пост премьера, когда Финляндия вступала в НАТО.
- Именно она ликвидировала независимость Финляндии. Был уничтожен нейтралитет страны. Раньше голос Финляндии был очень авторитетным во внешней политике, мы могли высказывать свое мнение, и нас уважали. А сейчас уже нет.
Финляндия стала северной периферией натовской военизированной зоны, а в руководстве у нас шведы. Президент Финляндии Александр Стубб швед, много шведов в финском правительстве. Спикер парламента Юсси Халла-ахо из партии "Истинные финны" тоже швед, хотя он это скрывает. Они уже сами говорят, что возвращение в Великую Швецию, которая существовала до 1809 года до создания Великого княжества Финляндского в составе Российской Империи.
- Как вы прокомментируете разрешение Финляндии и Швеции бить дальнобойными ракетами по территории России?
- Им очень нравится угрожать России. Это следующий шаг информационно-психологической войны против России – угроза использовать опасное оружие против гражданского населения Росси.
Не исключено, что это блеф коллективного Запада. Возможно, что они тайно развивают другие способы войны против России. Например, с помощью химического оружия. Я уверен на 100 процентов, что Запад планирует использование биооружия против России. Они развивают новые виды вирусов и технологии их распространения. Особенно они заинтересованы в дронах на финской границе.
Фактически они ведут полноценную войну против России. Это план "Барбаросса 2.0". Гитлер же вел тотальную войну против России, используя методы геноцида.
- Санна Марин тоже блефует, когда заявляет, что проблемы Украины — это не проблемы Европы?
- Санна Марин это девушка, которая за деньги говорит то, что нужно. Не стоит слишком глубоко анализировать ее высказывания. Она работает на Тони Блэра.
Швеция и Финляндия дали разрешение на удары по России: что дальше? Бекман о плане Барбаросса 2.0
Вчера, 13:17
Швеция и Финляндия дали разрешение на удары по России: что дальше? Бекман о плане "Барбаросса" 2.0
- Минтранс Финляндии приостановил сотрудничество с Россией по Сайменскому каналу. Почему финны пошли на такое непростое решение?
- Финляндия сейчас в одностороннем порядке принимает дискриминационные решения: закрытие границы, запрет на покупку недвижимости гражданам России, закрытие русских школ.
Решение о Сайменском канале очень невыгодно для финской экономики, но выгодны Вашингтону. Это очень старый проект, и Россия может принять ответные меры. Финляндия принимает решения из ада. Но нашему правительству все равно, что думают финны. Меняется и антироссийская пропаганда в СМИ, сейчас уже говорят, что Россия не имеет права на существование. Подозреваю, что заявления о ракетных ударах — это блеф, а Запад готовит нападение с биологическим оружием.
О стратегии войны Запада против России Прокси – главное оружие Запада. Доказано Украиной, Сирией и даже Финляндией с Молдавией
 
ИнтервьюРоссияФинляндияЗападЙохан БекманДональд ТрампКамала ХаррисУкраина.руНАТОМинтранс
 
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Заголовок открываемого материала
06:10Йохан Бекман: Пока новый Геббельс из Финляндии блефует, Запад готовит другую войну против России
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