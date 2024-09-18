https://ukraina.ru/20240918/1057512414.html

Йохан Бекман: Пока новый Геббельс из Финляндии блефует, Запад готовит другую войну против России

Йохан Бекман: Пока новый Геббельс из Финляндии блефует, Запад готовит другую войну против России - 18.09.2024 Украина.ру

Йохан Бекман: Пока новый Геббельс из Финляндии блефует, Запад готовит другую войну против России

Не исключено, что разговоры об ударах ракетами по территории России - блеф коллективного Запада. Возможно, что они тайно развивают другие способы войны. Например, с помощью химического оружия. Я уверен на 100 процентов, что Запад планирует использование биооружия против России. Они развивают новые виды вирусов и технологии их распространения.

2024-09-18T06:10

2024-09-18T06:10

2024-09-18T06:10

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и общественный деятель из Финляндии Йохан Бекман.- Йохан, экс-премьер-министр Финляндии Санна Марин сравнила Запад с лягушкой, которая варится на медленном огне. Понимают ли это сами европейцы?- Санна Марин сейчас работает в Лондоне в интересах Тони Блэра. Ее лозунги — это британская пропаганда. Считаю, что Санна Марин это новый Геббельс Европы. Она орет, угрожает. Раньше она говорила, что Финляндия победила во всех войнах с Россией, и сейчас Финляндия и Украина побеждают.Что сейчас будет в Европе во многом зависит от результатов выборов в США. Будет ли победителем Харрис или Трамп значения не имеет, потому что политика США останется прежней. Хотя покушения на Трампа продолжаются и, возможно, это приведет к бунту.Европейские политики и журналисты лишь рупоры военной агрессии против России. Финские эксперты утверждают, что ради сохранения мира, Европа должна напасть на Россию. Это уже по Оруэллу: война — это мир.Спецслужбы Запада поддерживают милитаризацию общества, СМИ и финансируют это.Финские журналисты расследуют источники доходов Санны Марин. Она зарабатывает колоссальные суммы денег, ведет роскошный образ жизни, хотя у нее есть только маленькая фирма в Финляндии. Самое интересное, что она коммунистка, выступает за права бедных, но при этом хвастается своими доходами.- Она же занимала пост премьера, когда Финляндия вступала в НАТО.- Именно она ликвидировала независимость Финляндии. Был уничтожен нейтралитет страны. Раньше голос Финляндии был очень авторитетным во внешней политике, мы могли высказывать свое мнение, и нас уважали. А сейчас уже нет.Финляндия стала северной периферией натовской военизированной зоны, а в руководстве у нас шведы. Президент Финляндии Александр Стубб швед, много шведов в финском правительстве. Спикер парламента Юсси Халла-ахо из партии "Истинные финны" тоже швед, хотя он это скрывает. Они уже сами говорят, что возвращение в Великую Швецию, которая существовала до 1809 года до создания Великого княжества Финляндского в составе Российской Империи.- Как вы прокомментируете разрешение Финляндии и Швеции бить дальнобойными ракетами по территории России?- Им очень нравится угрожать России. Это следующий шаг информационно-психологической войны против России – угроза использовать опасное оружие против гражданского населения Росси.Не исключено, что это блеф коллективного Запада. Возможно, что они тайно развивают другие способы войны против России. Например, с помощью химического оружия. Я уверен на 100 процентов, что Запад планирует использование биооружия против России. Они развивают новые виды вирусов и технологии их распространения. Особенно они заинтересованы в дронах на финской границе.Фактически они ведут полноценную войну против России. Это план "Барбаросса 2.0". Гитлер же вел тотальную войну против России, используя методы геноцида.- Санна Марин тоже блефует, когда заявляет, что проблемы Украины — это не проблемы Европы?- Санна Марин это девушка, которая за деньги говорит то, что нужно. Не стоит слишком глубоко анализировать ее высказывания. Она работает на Тони Блэра.- Минтранс Финляндии приостановил сотрудничество с Россией по Сайменскому каналу. Почему финны пошли на такое непростое решение?- Финляндия сейчас в одностороннем порядке принимает дискриминационные решения: закрытие границы, запрет на покупку недвижимости гражданам России, закрытие русских школ.Решение о Сайменском канале очень невыгодно для финской экономики, но выгодны Вашингтону. Это очень старый проект, и Россия может принять ответные меры. Финляндия принимает решения из ада. Но нашему правительству все равно, что думают финны. Меняется и антироссийская пропаганда в СМИ, сейчас уже говорят, что Россия не имеет права на существование. Подозреваю, что заявления о ракетных ударах — это блеф, а Запад готовит нападение с биологическим оружием.О стратегии войны Запада против России Прокси – главное оружие Запада. Доказано Украиной, Сирией и даже Финляндией с Молдавией

https://ukraina.ru/20230316/1044456721.html

https://ukraina.ru/20240917/1057498485.html

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Александр Порунов

интервью, россия, финляндия, запад, йохан бекман, дональд трамп, камала харрис, украина.ру, нато, минтранс