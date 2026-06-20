Армия России ударила по объекту ВСУ в Одесской области. Новости СВО
ВС РФ нанесли удар по объекту ВСУ в Арцизе Одесской области. Об этом и других военных новостях 20 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 Местные жители сообщают, что движение по Днепровской ГЭС было перекрыто после авиаударов;
🟥 Удары в Запорожье нанесены по Днепрогэсу, пишут украинские СМИ;
🟥 Ещё одна серия бомбовых ударов нанесена по Запорожью. Сообщается о попадании в очередной терминал "Новой почты";
🟥 На территории города Сочи объявлена угроза атаки БПЛА. В связи с этим в аэропорту города введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
20 июня в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии продолжают наступательные действия в Красном Лимане. За минувшую неделю взяты 37 опорных пунктов и зачищены 251 здание. Подробнее в материале В Красном Лимане за неделю взяли 37 опорных пунктов: освобождение города — вопрос времени
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Иран закрывает пролив, нападение в Краснодаре. Итоги 20 июня
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