https://ukraina.ru/20260620/armiya-rossii-udarila-po-obektu-vsu-v-odesskoy-oblasti-novosti-svo-1080438859.html

Армия России ударила по объекту ВСУ в Одесской области. Новости СВО

Армия России ударила по объекту ВСУ в Одесской области. Новости СВО - 20.06.2026 Украина.ру

Армия России ударила по объекту ВСУ в Одесской области. Новости СВО

ВС РФ нанесли удар по объекту ВСУ в Арцизе Одесской области. Об этом и других военных новостях 20 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-20T18:36

2026-06-20T18:36

2026-06-20T18:36

сво

спецоперация

россия

одесская область

запорожье

украина.ру

вооруженные силы украины

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🟥 Местные жители сообщают, что движение по Днепровской ГЭС было перекрыто после авиаударов;🟥 Удары в Запорожье нанесены по Днепрогэсу, пишут украинские СМИ;🟥 Ещё одна серия бомбовых ударов нанесена по Запорожью. Сообщается о попадании в очередной терминал "Новой почты";🟥 На территории города Сочи объявлена угроза атаки БПЛА. В связи с этим в аэропорту города введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.20 июня в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии продолжают наступательные действия в Красном Лимане. За минувшую неделю взяты 37 опорных пунктов и зачищены 251 здание. Подробнее в материале В Красном Лимане за неделю взяли 37 опорных пунктов: освобождение города — вопрос времениБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Иран закрывает пролив, нападение в Краснодаре. Итоги 20 июня

россия

одесская область

запорожье

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, одесская область, запорожье, украина.ру, вооруженные силы украины