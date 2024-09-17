https://ukraina.ru/20240917/1057500941.html

Прокси – главное оружие Запада. Доказано Украиной, Сирией и даже Финляндией с Молдавией

Прокси – главное оружие Запада. Доказано Украиной, Сирией и даже Финляндией с Молдавией - 17.09.2024 Украина.ру

Прокси – главное оружие Запада. Доказано Украиной, Сирией и даже Финляндией с Молдавией

Если не поменяются планы и обстоятельства, то 25 сентября 2024 года, просроченный недофюрер украинских неонацистов Владимир Зеленский под видом президента Украины выступит на Генассамблее ООН. И тогда может окончательно оформиться стратегия войны Запада против России.

2024-09-17T15:35

2024-09-17T15:35

2024-09-17T15:35

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То есть и для Зеленского, и для Запада, и для России может наступить "время Ч" -- комплексного определения, что всем делать. А ситуация реально сложная и запутанная.Во-первых, Зеленскому либо разрешат наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России, либо пустят это дело на самотек. Точнее – на усмотрение западных стран, которые воюют сегодня с Россией на Украине и вроде бы могут самостоятельно принимать решения, что и как им предпринимать против "врага".Сегодня эта тема, что называется, зависла. После пятничной, 13 сентября 2024 года, встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера стало известно, что США не дают разрешения быть своим ракетами ATACMS по "материковой" России. И, как пишет газета The Sunday Times, стороны этот вопрос не решили и поставили в "режим ожидания".Спикер Госдепартамента Мэтью Миллер по этому поводу сказал: "Сегодня у меня нет объявлений по поводу изменений в нашей политике. Мы можем продолжать взаимодействие с нашими украинскими партнерами относительно того, как лучшим образом поддержать их, чтобы быть уверенными, что они выиграют эту войн". Все!В Лондоне тоже заняли выжидательную политики. Тамошние "ястребы войны" готовы бить по России самостоятельно – британскими ракетами Storm Shadow и аналогичными французскими Scalp. Однако прагматичные "голуби мира" утверждают, что не могут себе это позволить без разрешения США. И дело не только врожденном партнерском англосаксонском холуйстве, но и в чисто прагматичных вопросах:- без одобрения США для наведения ракет нельзя будет использовать американскую специальную систему спутниковой навигации, которая используется только для военных целей. Наведение же ракет по GPS сталкивается с тем, что россияне умеют его глушить своим средствами;- Зеленский пока официально не предоставил Байдену и британцам свой план победы, где главным условием этой победы названо именно разрешение использовать "дальнобой" по России;- россияне уже подготовились к "дальнобою": как пишет Financial Times, по оценкам Пентагона и американского разведсообщества, 90% российских самолетов уже были передислоцированы на аэродромы, расположенные на расстоянии не менее 300 км от контролируемой Украиной территории. И Черноморский флот России ушел и из Севастополя и даже из Новороссийска, куда ракеты могли добить. То бишь российские объекты за пределами зоны действия ATACMS и Storm Shadow/Scalp, и удары ими – это трата времени и оружия. Западного и, кстати, дорогостоящего.Но Зеленский надеется и, конечно же, свой план в Нью-Йорк притаранит и своих визави-спонсоров с ним ознакомит. У него просто нет другого выхода – его проблема в том, что англосаксам он не нужен. И без войны, и уже с войной в горячем режиме, с риском перерастания в Третью мировую, ядерную. Запад ее не хочет и не готов к ней.Западу нужно, чтобы Зеленский пошел на переговоры о перемирии и дал всем передышку для системной подготовки к новой войне. Но украинский недофюрер подходит для этих целей меньше всего – в России его на дух не переносят.Во-вторых, вне зависимости от того, дадут или не дадут Зеленскому разрешение на "дальнобой", на Генассамблее окончательно оформится стратегия Запада в этой войне с Россией. Суть ее сводится к тому, что коллективный Запад, "золотой миллиард", сам воевать не будет и всеми силами постарается уклониться от прямого столкновения с Россией. Особенно после того, как ее президент Владимир Путин предупредил: вступите в войну с нами со своим "дальнобоем" − получите отлуп по полной.Но и отступать Запад не собирается, и даже наоборот – будет использовать в войне свои прокси. То есть воевать чужими руками, используя всевозможные скрытые силы. Как целые государства, так и отдельные структуры, настроенные русофобски и находящиеся на подсосе и на содержании у США и их союзников. Запад уже так работает и прокси вовсю использует.Как, например, уже воюющую с Россией Украину или усиленно готовящиеся к этой роли Молдавию, Армению и страны Восточной Европы и Прибалтики. Именно для этих целей США подтянули в НАТО и протянули прием в нее Швеции и Финляндии, что более чем на 1000 км удлинило границу России с враждебным альянсом.И, наконец, в-третьих, окончательно станет ясно, что Запад использует в войне с Россией свой главный метод – терроризм. На уровне как целых государств, так и прокси-структур террористического толка.Главным террористом в руках Запада уже является Украины, которая и не скрывает, что террор – это ее главное средство и основной инструмент войны против России. Атака на Курскую область с истреблением мирного населения, удары по Новороссии и приграничным областям "материковой" России, дроновые налеты на Москву и Санкт-Петербург, Саратов и Мурманск, обстрелы АЭС, социальных объектов (школ, рынков, торговых центров, детсадов и т. д.) и энергетической инфраструктуры – это все чисто террористические акты, причастностью к которым неонацистский режим в Киеве гордится. А его главные спецслужбы – Главное управление разведки (ГУР) Минобороны или Служба безопасности Украины (СБУ) соревнуются в приписках, кто из них замутил ту или иную кровавую поганку против России.Из этого же разряда – деятельность ГУР в Сирии. 15 сентября 2024 года сирийская провластная газета Al-Watan выпустила статью, в которой рассказал, что ГУР контактирует с радикальной группировкой "Нусра"* и "разрабатывает планы секретных атак на войска России в Сирии" при поддержке антиасадовской оппозиции. А также вербует тамошних исламских террористов для войны с Россией уже на Украине.И в тот же день газета Kyiv Post со ссылкой на источники в укро-разведке сообщила, что ГУР атаковало российскую базу беспилотников недалеко от Алеппо. С помощью РПГ, чья ракета использовалась для детонации взрывчатки, заложенной на объекте. Эта база-де использовалась российскими войсками для изготовления и испытаний ударных БПЛА, а также для производства взрывных устройств. И на видео там виден флажок с символикой ГУР.Об этом же говорит и информация о том, что ГУР направило в Сирию 250 инструкторов для подготовки и обучения антироссийских и антиасадовских сил войне с использованием БПЛА. Конкретно -- в провинцию Идлиб учить террористов-боевиков из запрещенной в России террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам*" делать и улучшать беспилотники. И инструкторов уже "распределили по производственным объектам" в Идлибе и в районе Джисир аш-Шугур. В итоге они приступили к обучению террористов, а боевики получили от украинских военных комплектующие для сборки БПЛА, которые были доставлены в Идлиб по частям под видом товаров гражданского назначения.Также из сообщений турецких СМИ известно, что киевский режим проводил переговоры в Сирии с боевиками "Хайят Тахрир аш-Шам*" о посылке "добровольцев" на Украину. И точно так же летом стало известно о сотрудничестве Киева с террористами в Мали, где были уничтожены два-три десятка бойцов российской ЧВК "Вагнер". И ГУР подтвердило свою причастность к этому: украинцы, мол, передали повстанцам-туарегам "необходимую информацию и не только информацию" для проведения операции против "вагнеровцев".Точно для этих же целей во всех странах Кавказа и Средней Азии западные грантодатели накачивают деньгами так называемые "некоммерческие структуры" (НКО), которые должны будут "выстрелить", когда придет время и поступят соответствующие команды – поджечь российскую границу максимально по всему периметру.В Средней Азии НКО настраивают еще и для противодействия Китаю, который тоже объявлен врагом Запада. Готовят, чтобы, как говорится, два раза не вставать…Причем террористическая дестабилизация ситуации в России – это задача украинской госвласти. Для начала нужно вспомнить, что именно Зеленский дал понять, что одна из частей его плана -- это ухудшить жизнь внутри России любой ценой. Это, как он полагает, сделает Путина более склонным к нужному Западу переговорам."Когда другая сторона знает, что вы очень сильны и способны оказать влияние на его общество, которое не будет довольным этой войной… Если российское общество окажется в опасности, если они будут жить без комфорта, без энергии, как наши люди, они поймут цену этой войны, они не будут счастливы и начнут оказывать на Путина давление. Вот почему я говорю: сделайте Украину сильной, и вы увидите, что он сядет за стол переговоров",− уверен Зеленский.Особняком тут стоит работа по вербовке для совершения терактов граждан России, которых покупают за небольшие деньги, но при соответствующей идеологической обработке через соцсети.Стоит также помнить, что и в отношении коренных народов России Украина взяла на вооружение политику нацистов – дестабилизировать обстановку и натравливать нацменьшинства на русских. Для этого в Верховной Раде еще в 2023 году была создана специальная временная комиссия из 11 депутатов, представляющих неонацистские структуры и движения. Уже в июле текущего года они и подготовили, и внесли в Раду законопроект о взаимодействии Киева с национальными движениями коренных народов России. И перво-наперво с представителями запрещённых экстремистских группировокОни и должны сегодня готовить российские нацменьшинства к "противодействию мобилизации представителей колониальных народов в военные формирования РФ". И к организации и поддержке "протестов против войны".Подход, как видим, системный и долгоиграющий. И Зеленский по-прежнему уверен в успехе. А вот Россия к нему должна быть готова, хотя бы потому, что вода камень точит…* - Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФО ситуации с переговорами о мире в Украине читайте в статье Владимира Скачко "Миру — мир от Китая и Бразилии. А Украина и Запад защищают выгодную им войну"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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