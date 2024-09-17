Прокси – главное оружие Запада. Доказано Украиной, Сирией и даже Финляндией с Молдавией
Если не поменяются планы и обстоятельства, то 25 сентября 2024 года, просроченный недофюрер украинских неонацистов Владимир Зеленский под видом президента Украины выступит на Генассамблее ООН. И тогда может окончательно оформиться стратегия войны Запада против России.
То есть и для Зеленского, и для Запада, и для России может наступить "время Ч" -- комплексного определения, что всем делать. А ситуация реально сложная и запутанная.
Во-первых, Зеленскому либо разрешат наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России, либо пустят это дело на самотек. Точнее – на усмотрение западных стран, которые воюют сегодня с Россией на Украине и вроде бы могут самостоятельно принимать решения, что и как им предпринимать против "врага".
Сегодня эта тема, что называется, зависла. После пятничной, 13 сентября 2024 года, встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера стало известно, что США не дают разрешения быть своим ракетами ATACMS по "материковой" России. И, как пишет газета The Sunday Times, стороны этот вопрос не решили и поставили в "режим ожидания".
Спикер Госдепартамента Мэтью Миллер по этому поводу сказал: "Сегодня у меня нет объявлений по поводу изменений в нашей политике. Мы можем продолжать взаимодействие с нашими украинскими партнерами относительно того, как лучшим образом поддержать их, чтобы быть уверенными, что они выиграют эту войн". Все!
В Лондоне тоже заняли выжидательную политики. Тамошние "ястребы войны" готовы бить по России самостоятельно – британскими ракетами Storm Shadow и аналогичными французскими Scalp. Однако прагматичные "голуби мира" утверждают, что не могут себе это позволить без разрешения США. И дело не только врожденном партнерском англосаксонском холуйстве, но и в чисто прагматичных вопросах:
- без одобрения США для наведения ракет нельзя будет использовать американскую специальную систему спутниковой навигации, которая используется только для военных целей. Наведение же ракет по GPS сталкивается с тем, что россияне умеют его глушить своим средствами;
- Зеленский пока официально не предоставил Байдену и британцам свой план победы, где главным условием этой победы названо именно разрешение использовать "дальнобой" по России;
- россияне уже подготовились к "дальнобою": как пишет Financial Times, по оценкам Пентагона и американского разведсообщества, 90% российских самолетов уже были передислоцированы на аэродромы, расположенные на расстоянии не менее 300 км от контролируемой Украиной территории. И Черноморский флот России ушел и из Севастополя и даже из Новороссийска, куда ракеты могли добить. То бишь российские объекты за пределами зоны действия ATACMS и Storm Shadow/Scalp, и удары ими – это трата времени и оружия. Западного и, кстати, дорогостоящего.
Но Зеленский надеется и, конечно же, свой план в Нью-Йорк притаранит и своих визави-спонсоров с ним ознакомит. У него просто нет другого выхода – его проблема в том, что англосаксам он не нужен. И без войны, и уже с войной в горячем режиме, с риском перерастания в Третью мировую, ядерную. Запад ее не хочет и не готов к ней.
Западу нужно, чтобы Зеленский пошел на переговоры о перемирии и дал всем передышку для системной подготовки к новой войне. Но украинский недофюрер подходит для этих целей меньше всего – в России его на дух не переносят.
Во-вторых, вне зависимости от того, дадут или не дадут Зеленскому разрешение на "дальнобой", на Генассамблее окончательно оформится стратегия Запада в этой войне с Россией. Суть ее сводится к тому, что коллективный Запад, "золотой миллиард", сам воевать не будет и всеми силами постарается уклониться от прямого столкновения с Россией. Особенно после того, как ее президент Владимир Путин предупредил: вступите в войну с нами со своим "дальнобоем" − получите отлуп по полной.
Но и отступать Запад не собирается, и даже наоборот – будет использовать в войне свои прокси. То есть воевать чужими руками, используя всевозможные скрытые силы. Как целые государства, так и отдельные структуры, настроенные русофобски и находящиеся на подсосе и на содержании у США и их союзников. Запад уже так работает и прокси вовсю использует.
Как, например, уже воюющую с Россией Украину или усиленно готовящиеся к этой роли Молдавию, Армению и страны Восточной Европы и Прибалтики. Именно для этих целей США подтянули в НАТО и протянули прием в нее Швеции и Финляндии, что более чем на 1000 км удлинило границу России с враждебным альянсом.
И, наконец, в-третьих, окончательно станет ясно, что Запад использует в войне с Россией свой главный метод – терроризм. На уровне как целых государств, так и прокси-структур террористического толка.
Главным террористом в руках Запада уже является Украины, которая и не скрывает, что террор – это ее главное средство и основной инструмент войны против России. Атака на Курскую область с истреблением мирного населения, удары по Новороссии и приграничным областям "материковой" России, дроновые налеты на Москву и Санкт-Петербург, Саратов и Мурманск, обстрелы АЭС, социальных объектов (школ, рынков, торговых центров, детсадов и т. д.) и энергетической инфраструктуры – это все чисто террористические акты, причастностью к которым неонацистский режим в Киеве гордится. А его главные спецслужбы – Главное управление разведки (ГУР) Минобороны или Служба безопасности Украины (СБУ) соревнуются в приписках, кто из них замутил ту или иную кровавую поганку против России.
Из этого же разряда – деятельность ГУР в Сирии. 15 сентября 2024 года сирийская провластная газета Al-Watan выпустила статью, в которой рассказал, что ГУР контактирует с радикальной группировкой "Нусра"* и "разрабатывает планы секретных атак на войска России в Сирии" при поддержке антиасадовской оппозиции. А также вербует тамошних исламских террористов для войны с Россией уже на Украине.
Вчера, 19:00Андрей Суздальцев: ВСУ обязательно ударят дальнобойным оружием по России, Запад уверен, что мы не ответимДаже если Трамп окажется в Белом доме, встанет вопрос, что делать дальше. Понятно, что самостоятельно Украина победить не в силах. А из-за спины России выглядывает очень внимательный наблюдатель Китай. И прекратить войну Запад тоже не может, чтобы найти компромисс и повторить эффект Карибского кризиса.
И в тот же день газета Kyiv Post со ссылкой на источники в укро-разведке сообщила, что ГУР атаковало российскую базу беспилотников недалеко от Алеппо. С помощью РПГ, чья ракета использовалась для детонации взрывчатки, заложенной на объекте. Эта база-де использовалась российскими войсками для изготовления и испытаний ударных БПЛА, а также для производства взрывных устройств. И на видео там виден флажок с символикой ГУР.
Об этом же говорит и информация о том, что ГУР направило в Сирию 250 инструкторов для подготовки и обучения антироссийских и антиасадовских сил войне с использованием БПЛА. Конкретно -- в провинцию Идлиб учить террористов-боевиков из запрещенной в России террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам*" делать и улучшать беспилотники.
И инструкторов уже "распределили по производственным объектам" в Идлибе и в районе Джисир аш-Шугур. В итоге они приступили к обучению террористов, а боевики получили от украинских военных комплектующие для сборки БПЛА, которые были доставлены в Идлиб по частям под видом товаров гражданского назначения.
Также из сообщений турецких СМИ известно, что киевский режим проводил переговоры в Сирии с боевиками "Хайят Тахрир аш-Шам*" о посылке "добровольцев" на Украину. И точно так же летом стало известно о сотрудничестве Киева с террористами в Мали, где были уничтожены два-три десятка бойцов российской ЧВК "Вагнер". И ГУР подтвердило свою причастность к этому: украинцы, мол, передали повстанцам-туарегам "необходимую информацию и не только информацию" для проведения операции против "вагнеровцев".
Точно для этих же целей во всех странах Кавказа и Средней Азии западные грантодатели накачивают деньгами так называемые "некоммерческие структуры" (НКО), которые должны будут "выстрелить", когда придет время и поступят соответствующие команды – поджечь российскую границу максимально по всему периметру.
В Средней Азии НКО настраивают еще и для противодействия Китаю, который тоже объявлен врагом Запада. Готовят, чтобы, как говорится, два раза не вставать…
Причем террористическая дестабилизация ситуации в России – это задача украинской госвласти. Для начала нужно вспомнить, что именно Зеленский дал понять, что одна из частей его плана -- это ухудшить жизнь внутри России любой ценой. Это, как он полагает, сделает Путина более склонным к нужному Западу переговорам.
"Когда другая сторона знает, что вы очень сильны и способны оказать влияние на его общество, которое не будет довольным этой войной… Если российское общество окажется в опасности, если они будут жить без комфорта, без энергии, как наши люди, они поймут цену этой войны, они не будут счастливы и начнут оказывать на Путина давление. Вот почему я говорю: сделайте Украину сильной, и вы увидите, что он сядет за стол переговоров",− уверен Зеленский.
Особняком тут стоит работа по вербовке для совершения терактов граждан России, которых покупают за небольшие деньги, но при соответствующей идеологической обработке через соцсети.
Вчера, 05:30Желаемое за действительное. Ни Россия, ни Запад не стремятся к эскалации, которая нужна только ЗеленскомуРешение позволить Украине бить западным оружием вглубь России не принято, и не похоже, что будет. Лидеры ключевых стран НАТО либо прямо против, либо говорят, что в целом за, но объясняют военную нецелесообразность и даже опасность таких действий
Стоит также помнить, что и в отношении коренных народов России Украина взяла на вооружение политику нацистов – дестабилизировать обстановку и натравливать нацменьшинства на русских. Для этого в Верховной Раде еще в 2023 году была создана специальная временная комиссия из 11 депутатов, представляющих неонацистские структуры и движения. Уже в июле текущего года они и подготовили, и внесли в Раду законопроект о взаимодействии Киева с национальными движениями коренных народов России. И перво-наперво с представителями запрещённых экстремистских группировок
Они и должны сегодня готовить российские нацменьшинства к "противодействию мобилизации представителей колониальных народов в военные формирования РФ". И к организации и поддержке "протестов против войны".
Подход, как видим, системный и долгоиграющий. И Зеленский по-прежнему уверен в успехе. А вот Россия к нему должна быть готова, хотя бы потому, что вода камень точит…
* - Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
О ситуации с переговорами о мире в Украине читайте в статье Владимира Скачко "Миру — мир от Китая и Бразилии. А Украина и Запад защищают выгодную им войну"