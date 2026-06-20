Бабки за бабки. Почему Урсула Эрнстовна сцепилась с Каей Сиймовной - 20.06.2026 Украина.ру
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Бабки за бабки. Почему Урсула Эрнстовна сцепилась с Каей Сиймовной
Бабки за бабки. Почему Урсула Эрнстовна сцепилась с Каей Сиймовной - 20.06.2026 Украина.ру
Бабки за бабки. Почему Урсула Эрнстовна сцепилась с Каей Сиймовной
Уже давно бурно обсуждаемый в Европе спор между главой Еврокомиссии 67-летней Урсулой фон дер Ляйен и ее заместителем и верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности 49-летней Каей Каллас – это не только свидетельство кризиса управления в этом объединении.
2026-06-20T18:45
2026-06-20T18:45
европа
россия
сша
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
пол мартин
ес
еврокомиссия
нато
мнения
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И не только сшибка амбиций двух женщин, европейских мажорок, с детства познавших вкус достатка, косых завистливых взглядов однолеток, славы родителей и уверенности в собственном будущем, обеспеченном предками. Урсула фон дер Ляйен ­– дочь видного политика много дет правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), бывшего премьер-министра Нижней Саксонии Эрнста Альбрехта.И, конечно, Урсуле место в политике было практически забронировано по наследству, лишь бы она сама того захотела. Она захотела и была в Германии министром по делам семьи (2005—2009), труда и социальных вопросов (2009—2013) и первой женщиной-министром обороны (2013—2019). Ее, говорят, двигала по аппарату бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и, убоявшись конкуренции, задвинула на повышение – главой Еврокомиссии с 2019 года по настоящее время. Тоже первой женщиной на этой должности.Кая Каллас тоже родилась с золотой ложкой в роту (правда, ложкой советской, пионерской) в семье Сийма Калласа, директора эстонского республиканского отделения Сбербанка СССР (1979—1986) и правоверного члена КПСС, который успешно предал коммунистические идеалы и сменял их на капиталистическую должность председателя Партии реформ и вице-президента Еврокомиссии (2004—2014).Кая, припрятав пионерский галстук, рванула в политику. И в своей Эстонии, побывав юристом, депутатом парламента (Рийгикогу) и Европарламента, главой папиной Партии реформ и премьер-министром, с 1 декабря 2024 года стала главной дипломаткой Евросоюза. С подачи, разумеется, уже Урсулы фон дер Ляйен, которая подбирала себе в Еврокомиссию таких вот покорных и не очень умных политических обсосов из маленьких евростран, рассчитывая, что те за такое возвышение будет ей ноги целовать. Так из прибалтов в Еврокомиссию комиссаром по обороне и космосу Урсула пропихнула дважды премьера Литвы 69-летнего Андрюса Кубилюса.Но в Кае взыграли страсти и амбиции. Уже через два месяца после назначения в феврале-марте 2025 года она впервые назвала Урсулу "диктатором" и круто поспорила с нею по кадровым вопросам. Кая хотела сделать своим замом одного из серых кардиналов прежних евроструктур Мартина Зельмайра, экс-руководителя аппарата Еврокомиссии еще при Жан-Клоде Юнкере, предшественнике Урсулы, который терпеть ее не мог. Кая хотела Мартина себе под бок и в помощь в работе Еврослужбы внешних связей (ЕСВС), а Урсула выпихала его из Еврокомиссии напрочь.Кая затаила обидку и закусила удила. И началась практически показательная рубка двух женщин (а дамочки, как мы видим, по возрасту уже не девочки) даже не за власть в Еврокомиссии, а за то, кто, как и чем реально руководит и имеет доступ к средствам на это руководство и возможности этими же деньгами распоряжаться.Сегодня специалисты говорят, что споры Урсулы и Каи носят институциональный характер и связаны с желанием каждой из чиновниц играть большую роль в управлении Европой. Дело в распределении ролей и влияния. Еврокомиссия (фон дер Ляйен) представляет ЕС на международной арене, заключает соглашения, отвечает за торговлю и гуманитарную помощь. А Европейская служба внешних связей (Каллас) должна реализовывать согласованные внешнеполитические и оборонные стратегии. Но фон дер Ляйен стремится усилить роль Еврокомиссии как главного геополитического игрока, а Каллас в противовес ей и для собственного усиления отстаивает автономию и реальный вес европейской дипломатии.И это противостояние сегодня пронизывает все сферы деятельности ЕС и его органов, свидетельствуя о глубоком кризисе управления.Есть и личные моменты. Урсула – более опытна и предпочитает удушающий аппаратный и циничный, ни перед чем не останавливающийся стиль достижения своих целей. Кая – более слабый аппаратный боец, более максималистская по методам борьбы, прямолинейна и резка в высказываниях.Сейчас наверняка с подачи Урсулы ширится волна обвинений в том, что Кая – глупа, как пробка. И если брать некоторые высказывания Каи, например, про то, что Россия в ХХ веке напала на 19 стран, то с этим трудно спорить – эдакий эстонский вариант немецкой Анналены Бербок.Но российский политик прошлого генерал Александр Лебедь как-то сказал, что глупость – это не отсутствие ума, это ум такой. Вот и Каллас говорит глупости с провокативной целью. Она в сказанном и сама уверена, и готова высказанное использовать и в борьбе с Урсулой, и для достижения своих целей. А цель у нее одна – не делиться властью и полномочиями с Урсулой. Потому что власть и полномочия – это в первую очередь деньги. И главным образом – в военной сфере. Мировая политика сегодня очень больна трампизмом. А президент США Дональд Трамп считает, что политика – это сделки, дающие деньги. А страдают ли при этом влияние, полномочия или репутации участников, его мало интересует.Вот фон дер Ляйен сегодня, как известно, взяла курс не только на войну с Россией, но и на этом фоне на превращение Европейского союза с экономического объединения в военно-политическое, в чем-то эдакую НАТО 2.0.Урсула отвела на это дело три года, до 2030-го, когда типа можно начинать обуздывать "русского медведя". Сначала говорили о создании некой европейской армии, а потом остановились на всеобщем пере- и довооружении Европы и ЕС.В 2025 году после неформальной встречи министров обороны ЕС на Кипре Каллас прямо выступила против создания единой европейской армии: мол, это будет ненужный параллелизм, ибо у каждой страны-члена Евросоюза уже есть своя армия, а 23 из них одновременно входят в НАТО.В ответ фон дер Ляйен в марте 2025 года обнародовала план ReArm Europe ("Перевооружим Европу"), который сейчас известен, как стратегическая оборонная инициатива Евросоюза, направленная на укрепление военного потенциала под названием "Белая книга о европейской обороне — Готовность 2030" (Readiness 2030). Так ее пожелали назвать премьер-министры Италии и Испании Джорджа Мелони и Педро Санчес.Цель стратегии — не создать единую армию, а значительно нарастить собственный военно-промышленный потенциал, увеличить производство военной техники (в том числе для поставок Украине), усилить кибербезопасность и в целом взять на себя больше ответственности за собственную безопасность.И вот на это дело, как было сказано, и надо выделить сумасшедшие деньги. "В рамках плана ReArm Europe может быть мобилизовано почти 800 млрд евро во имя безопасной и устойчивой Европы. Мы продолжим тесно сотрудничать с партнёрами в НАТО. Для Европы это важный момент. Наращивать усилия мы готовы", — сказала Урсула.По ее мнению, нужно ослабить действующие в Евросоюзе бюджетные правила, выделить дополнительные кредиты и привлечь частный капитал. Это и позволит странам Евросоюза до 2030 года направить на оборонные нужды 650 млрд евро без запуска процедуры чрезмерного дефицита.Плюс выделение странам ЕС еще 150 млрд евро кредитных средств для инвестирования в оборону. В частности, на системы ПВО и ПРО, артиллерийские комплексы, производство боеприпасов, дронов и другого оружия.Сказано и о главном – о войне против России руками украинцев: программа, мол, по словам фон дер Ляйен "поможет государствам-членам объединить спрос и осуществлять совместные закупки. Конечно, имея такие средства, государства-члены смогут резко нарастить поддержку, оказываемую Украине".Каллас, разумеется, не против войны с Россией при помощи Украины. Она даже хочет ее ускорить и ужесточить, чем вызывает недовольство острожных и умеренных европолитиков. Но при этом Кая тоже хочет лично черпать из этого милитаристского корыта. Но здесь у нее шансы минимальны: у Урсулы такие коррупционные связи и опыт по разворовыванию общественных денег на свой карман (доказано воровством на пандемии ковида-19), что Кая даже в мелкие подгтовишки ей не годится. Но очень хочет…В феврале 2026 года газета Politico сообщила, что конфликт фон дер Ляйен/Каллас вышел на новую высоту – усилились разговоры о реформе ведомства Каллас – Европейской службы внешних связей (EEAS). Страх фон дер Ляйен перед более молодой и амбициозной конкуренткой, которая потенциально может занять ее место в будущем, стоит за ними. Но сама Урсула говорит, что реформу вызвали неэффективность текущей модели отношений внутри руководства ЕС, дублирование функций между Еврокомиссией и EEAS, сложности с оперативным реагированием на кризисы, а также конкретные эпизоды, которые вызвали критику в адрес лично Каллас. Она например, своим несдержанным языком допустила реплики, которые некоторые страны (Китай, США, не говоря уже о России) сочли слишком самостоятельными и не согласованными с общей позицией ЕС.Вот в таких условиях, дрожа от предчувствия передерибана, одни хотят решить дело миром и функции дипломатической службы передать под контроль Совета ЕС. Там, как известно, заседают лидеры стран-членов, следовательно, при такой модели Каллас в большей степени стала бы исполнителем воли национальных столиц, а не независимым арбитром, там более – подчиненным фон дер Ляйен.Другие предлагают максимально расширить полномочия службы Каллас и сделать саму ее первым исполнительным вице-президентом Еврокомиссии, который будет прямым руководителем для комиссаров и департаментов, которые занимаются внешними связями, торговлей и экономическим развитием. Потеснив, ясное дело, Урсулу, у которой тоже врагов, хоть отбавляй.Третьи наоборот – хотят максимально обрезать полномочия ведомства Каи и всю внешнеполитическую деятельность ЕС передать Еврокомиссии и фон дер Ляйен, которая выступает, по ее словам, за консолидацию всего "геополитического функционала" объединения "в пору перевооружения". предлагают оптимизацию ведомства Каллас. структуры EEAS. Речь не только о полномочиях, но и о конкретной работе на "земле", с конкретными проблемами. В частности, предлагается радикальная перестройка, которую возглавляет Каллас: сеть зарубежных представительств могут сократить, объединив около 140 офисов службы в 18 региональных центров и передав другим институтам часть операционных функций, как то составление списков санкций, подготовка военных миссий и документов и т. д. и т. п. То есть масштаб реального управления Каи сузится максимально, а Урсуле это и надо.И все может быть. Сейчас ЕС и НАТО вроде бы опять консолидировались с США в рамках коллективного Запада и евроатлантизма, и все вроде бы согласны, что им нужно вести войну и вооружаться, иметь единый план действий, который был бы понятен всем, и усиленная вертикаль управления. Во всяком случае, Трамп требует от НАТО, чтобы альянс покупал оружие у США, а не баловался излишне собственными разработками, запасался оружием уже сейчас и готовил живую силу (пушечное мясо, когда закончатся последние украинцы).Как в эту эрзац-стратегию вписывается спор Урсулы с Каей, не совсем понятно. Поэтому и судьба его очевидна: либо одна "съест" другую, либо их обеих разгонят за ненадобностью, либо помирят, потому что придет "хозяин", который не терпит дамских штучек с ракетами и все бабло в Европе видит своим…Подробнее о конфликте - в статье Татьяны Стоянович "Брюссельская "Игра престолов". Каллас могут отправить в отставку, а ее ведомство упразднить"
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европа, россия, сша, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, пол мартин, ес, еврокомиссия, нато, мнения, весь скачко, владимир скачко
Европа, Россия, США, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Пол Мартин, ЕС, Еврокомиссия, НАТО, Мнения, весь Скачко, Владимир Скачко

Бабки за бабки. Почему Урсула Эрнстовна сцепилась с Каей Сиймовной

18:45 20.06.2026
 
© ФотоКая Каллас и Урсула Фон дер Ляйен
Кая Каллас и Урсула Фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Уже давно бурно обсуждаемый в Европе спор между главой Еврокомиссии 67-летней Урсулой фон дер Ляйен и ее заместителем и верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности 49-летней Каей Каллас – это не только свидетельство кризиса управления в этом объединении.
И не только сшибка амбиций двух женщин, европейских мажорок, с детства познавших вкус достатка, косых завистливых взглядов однолеток, славы родителей и уверенности в собственном будущем, обеспеченном предками. Урсула фон дер Ляйен ­– дочь видного политика много дет правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), бывшего премьер-министра Нижней Саксонии Эрнста Альбрехта.
И, конечно, Урсуле место в политике было практически забронировано по наследству, лишь бы она сама того захотела. Она захотела и была в Германии министром по делам семьи (2005—2009), труда и социальных вопросов (2009—2013) и первой женщиной-министром обороны (2013—2019). Ее, говорят, двигала по аппарату бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и, убоявшись конкуренции, задвинула на повышение – главой Еврокомиссии с 2019 года по настоящее время. Тоже первой женщиной на этой должности.
Кая Каллас тоже родилась с золотой ложкой в роту (правда, ложкой советской, пионерской) в семье Сийма Калласа, директора эстонского республиканского отделения Сбербанка СССР (1979—1986) и правоверного члена КПСС, который успешно предал коммунистические идеалы и сменял их на капиталистическую должность председателя Партии реформ и вице-президента Еврокомиссии (2004—2014).
Кая, припрятав пионерский галстук, рванула в политику. И в своей Эстонии, побывав юристом, депутатом парламента (Рийгикогу) и Европарламента, главой папиной Партии реформ и премьер-министром, с 1 декабря 2024 года стала главной дипломаткой Евросоюза. С подачи, разумеется, уже Урсулы фон дер Ляйен, которая подбирала себе в Еврокомиссию таких вот покорных и не очень умных политических обсосов из маленьких евростран, рассчитывая, что те за такое возвышение будет ей ноги целовать. Так из прибалтов в Еврокомиссию комиссаром по обороне и космосу Урсула пропихнула дважды премьера Литвы 69-летнего Андрюса Кубилюса.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Но в Кае взыграли страсти и амбиции. Уже через два месяца после назначения в феврале-марте 2025 года она впервые назвала Урсулу "диктатором" и круто поспорила с нею по кадровым вопросам. Кая хотела сделать своим замом одного из серых кардиналов прежних евроструктур Мартина Зельмайра, экс-руководителя аппарата Еврокомиссии еще при Жан-Клоде Юнкере, предшественнике Урсулы, который терпеть ее не мог. Кая хотела Мартина себе под бок и в помощь в работе Еврослужбы внешних связей (ЕСВС), а Урсула выпихала его из Еврокомиссии напрочь.
Кая затаила обидку и закусила удила. И началась практически показательная рубка двух женщин (а дамочки, как мы видим, по возрасту уже не девочки) даже не за власть в Еврокомиссии, а за то, кто, как и чем реально руководит и имеет доступ к средствам на это руководство и возможности этими же деньгами распоряжаться.
Сегодня специалисты говорят, что споры Урсулы и Каи носят институциональный характер и связаны с желанием каждой из чиновниц играть большую роль в управлении Европой. Дело в распределении ролей и влияния. Еврокомиссия (фон дер Ляйен) представляет ЕС на международной арене, заключает соглашения, отвечает за торговлю и гуманитарную помощь. А Европейская служба внешних связей (Каллас) должна реализовывать согласованные внешнеполитические и оборонные стратегии. Но фон дер Ляйен стремится усилить роль Еврокомиссии как главного геополитического игрока, а Каллас в противовес ей и для собственного усиления отстаивает автономию и реальный вес европейской дипломатии.
И это противостояние сегодня пронизывает все сферы деятельности ЕС и его органов, свидетельствуя о глубоком кризисе управления.
Есть и личные моменты. Урсула – более опытна и предпочитает удушающий аппаратный и циничный, ни перед чем не останавливающийся стиль достижения своих целей. Кая – более слабый аппаратный боец, более максималистская по методам борьбы, прямолинейна и резка в высказываниях.
Сейчас наверняка с подачи Урсулы ширится волна обвинений в том, что Кая – глупа, как пробка. И если брать некоторые высказывания Каи, например, про то, что Россия в ХХ веке напала на 19 стран, то с этим трудно спорить – эдакий эстонский вариант немецкой Анналены Бербок.
Но российский политик прошлого генерал Александр Лебедь как-то сказал, что глупость – это не отсутствие ума, это ум такой. Вот и Каллас говорит глупости с провокативной целью. Она в сказанном и сама уверена, и готова высказанное использовать и в борьбе с Урсулой, и для достижения своих целей. А цель у нее одна – не делиться властью и полномочиями с Урсулой. Потому что власть и полномочия – это в первую очередь деньги. И главным образом – в военной сфере. Мировая политика сегодня очень больна трампизмом. А президент США Дональд Трамп считает, что политика – это сделки, дающие деньги. А страдают ли при этом влияние, полномочия или репутации участников, его мало интересует.
Вот фон дер Ляйен сегодня, как известно, взяла курс не только на войну с Россией, но и на этом фоне на превращение Европейского союза с экономического объединения в военно-политическое, в чем-то эдакую НАТО 2.0.
Урсула отвела на это дело три года, до 2030-го, когда типа можно начинать обуздывать "русского медведя". Сначала говорили о создании некой европейской армии, а потом остановились на всеобщем пере- и довооружении Европы и ЕС.
В 2025 году после неформальной встречи министров обороны ЕС на Кипре Каллас прямо выступила против создания единой европейской армии: мол, это будет ненужный параллелизм, ибо у каждой страны-члена Евросоюза уже есть своя армия, а 23 из них одновременно входят в НАТО.
В ответ фон дер Ляйен в марте 2025 года обнародовала план ReArm Europe ("Перевооружим Европу"), который сейчас известен, как стратегическая оборонная инициатива Евросоюза, направленная на укрепление военного потенциала под названием "Белая книга о европейской обороне — Готовность 2030" (Readiness 2030). Так ее пожелали назвать премьер-министры Италии и Испании Джорджа Мелони и Педро Санчес.
Цель стратегии — не создать единую армию, а значительно нарастить собственный военно-промышленный потенциал, увеличить производство военной техники (в том числе для поставок Украине), усилить кибербезопасность и в целом взять на себя больше ответственности за собственную безопасность.
И вот на это дело, как было сказано, и надо выделить сумасшедшие деньги. "В рамках плана ReArm Europe может быть мобилизовано почти 800 млрд евро во имя безопасной и устойчивой Европы. Мы продолжим тесно сотрудничать с партнёрами в НАТО. Для Европы это важный момент. Наращивать усилия мы готовы", — сказала Урсула.
По ее мнению, нужно ослабить действующие в Евросоюзе бюджетные правила, выделить дополнительные кредиты и привлечь частный капитал. Это и позволит странам Евросоюза до 2030 года направить на оборонные нужды 650 млрд евро без запуска процедуры чрезмерного дефицита.
Плюс выделение странам ЕС еще 150 млрд евро кредитных средств для инвестирования в оборону. В частности, на системы ПВО и ПРО, артиллерийские комплексы, производство боеприпасов, дронов и другого оружия.
Сказано и о главном – о войне против России руками украинцев: программа, мол, по словам фон дер Ляйен "поможет государствам-членам объединить спрос и осуществлять совместные закупки. Конечно, имея такие средства, государства-члены смогут резко нарастить поддержку, оказываемую Украине".
Каллас, разумеется, не против войны с Россией при помощи Украины. Она даже хочет ее ускорить и ужесточить, чем вызывает недовольство острожных и умеренных европолитиков. Но при этом Кая тоже хочет лично черпать из этого милитаристского корыта. Но здесь у нее шансы минимальны: у Урсулы такие коррупционные связи и опыт по разворовыванию общественных денег на свой карман (доказано воровством на пандемии ковида-19), что Кая даже в мелкие подгтовишки ей не годится. Но очень хочет…
В феврале 2026 года газета Politico сообщила, что конфликт фон дер Ляйен/Каллас вышел на новую высоту – усилились разговоры о реформе ведомства Каллас – Европейской службы внешних связей (EEAS). Страх фон дер Ляйен перед более молодой и амбициозной конкуренткой, которая потенциально может занять ее место в будущем, стоит за ними. Но сама Урсула говорит, что реформу вызвали неэффективность текущей модели отношений внутри руководства ЕС, дублирование функций между Еврокомиссией и EEAS, сложности с оперативным реагированием на кризисы, а также конкретные эпизоды, которые вызвали критику в адрес лично Каллас. Она например, своим несдержанным языком допустила реплики, которые некоторые страны (Китай, США, не говоря уже о России) сочли слишком самостоятельными и не согласованными с общей позицией ЕС.
Вот в таких условиях, дрожа от предчувствия передерибана, одни хотят решить дело миром и функции дипломатической службы передать под контроль Совета ЕС. Там, как известно, заседают лидеры стран-членов, следовательно, при такой модели Каллас в большей степени стала бы исполнителем воли национальных столиц, а не независимым арбитром, там более – подчиненным фон дер Ляйен.
Другие предлагают максимально расширить полномочия службы Каллас и сделать саму ее первым исполнительным вице-президентом Еврокомиссии, который будет прямым руководителем для комиссаров и департаментов, которые занимаются внешними связями, торговлей и экономическим развитием. Потеснив, ясное дело, Урсулу, у которой тоже врагов, хоть отбавляй.
Третьи наоборот – хотят максимально обрезать полномочия ведомства Каи и всю внешнеполитическую деятельность ЕС передать Еврокомиссии и фон дер Ляйен, которая выступает, по ее словам, за консолидацию всего "геополитического функционала" объединения "в пору перевооружения". предлагают оптимизацию ведомства Каллас. структуры EEAS. Речь не только о полномочиях, но и о конкретной работе на "земле", с конкретными проблемами. В частности, предлагается радикальная перестройка, которую возглавляет Каллас: сеть зарубежных представительств могут сократить, объединив около 140 офисов службы в 18 региональных центров и передав другим институтам часть операционных функций, как то составление списков санкций, подготовка военных миссий и документов и т. д. и т. п. То есть масштаб реального управления Каи сузится максимально, а Урсуле это и надо.
И все может быть. Сейчас ЕС и НАТО вроде бы опять консолидировались с США в рамках коллективного Запада и евроатлантизма, и все вроде бы согласны, что им нужно вести войну и вооружаться, иметь единый план действий, который был бы понятен всем, и усиленная вертикаль управления. Во всяком случае, Трамп требует от НАТО, чтобы альянс покупал оружие у США, а не баловался излишне собственными разработками, запасался оружием уже сейчас и готовил живую силу (пушечное мясо, когда закончатся последние украинцы).
Как в эту эрзац-стратегию вписывается спор Урсулы с Каей, не совсем понятно. Поэтому и судьба его очевидна: либо одна "съест" другую, либо их обеих разгонят за ненадобностью, либо помирят, потому что придет "хозяин", который не терпит дамских штучек с ракетами и все бабло в Европе видит своим…
Подробнее о конфликте - в статье Татьяны Стоянович "Брюссельская "Игра престолов". Каллас могут отправить в отставку, а ее ведомство упразднить"
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