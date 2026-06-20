https://ukraina.ru/20260620/babki-za-babki-pochemu-ursula-ernstovna-stsepilas-s-kaey-siymovnoy-1080439988.html

Бабки за бабки. Почему Урсула Эрнстовна сцепилась с Каей Сиймовной

Бабки за бабки. Почему Урсула Эрнстовна сцепилась с Каей Сиймовной - 20.06.2026 Украина.ру

Бабки за бабки. Почему Урсула Эрнстовна сцепилась с Каей Сиймовной

Уже давно бурно обсуждаемый в Европе спор между главой Еврокомиссии 67-летней Урсулой фон дер Ляйен и ее заместителем и верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности 49-летней Каей Каллас – это не только свидетельство кризиса управления в этом объединении.

2026-06-20T18:45

2026-06-20T18:45

2026-06-20T18:45

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И не только сшибка амбиций двух женщин, европейских мажорок, с детства познавших вкус достатка, косых завистливых взглядов однолеток, славы родителей и уверенности в собственном будущем, обеспеченном предками. Урсула фон дер Ляйен ­– дочь видного политика много дет правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), бывшего премьер-министра Нижней Саксонии Эрнста Альбрехта.И, конечно, Урсуле место в политике было практически забронировано по наследству, лишь бы она сама того захотела. Она захотела и была в Германии министром по делам семьи (2005—2009), труда и социальных вопросов (2009—2013) и первой женщиной-министром обороны (2013—2019). Ее, говорят, двигала по аппарату бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и, убоявшись конкуренции, задвинула на повышение – главой Еврокомиссии с 2019 года по настоящее время. Тоже первой женщиной на этой должности.Кая Каллас тоже родилась с золотой ложкой в роту (правда, ложкой советской, пионерской) в семье Сийма Калласа, директора эстонского республиканского отделения Сбербанка СССР (1979—1986) и правоверного члена КПСС, который успешно предал коммунистические идеалы и сменял их на капиталистическую должность председателя Партии реформ и вице-президента Еврокомиссии (2004—2014).Кая, припрятав пионерский галстук, рванула в политику. И в своей Эстонии, побывав юристом, депутатом парламента (Рийгикогу) и Европарламента, главой папиной Партии реформ и премьер-министром, с 1 декабря 2024 года стала главной дипломаткой Евросоюза. С подачи, разумеется, уже Урсулы фон дер Ляйен, которая подбирала себе в Еврокомиссию таких вот покорных и не очень умных политических обсосов из маленьких евростран, рассчитывая, что те за такое возвышение будет ей ноги целовать. Так из прибалтов в Еврокомиссию комиссаром по обороне и космосу Урсула пропихнула дважды премьера Литвы 69-летнего Андрюса Кубилюса.Но в Кае взыграли страсти и амбиции. Уже через два месяца после назначения в феврале-марте 2025 года она впервые назвала Урсулу "диктатором" и круто поспорила с нею по кадровым вопросам. Кая хотела сделать своим замом одного из серых кардиналов прежних евроструктур Мартина Зельмайра, экс-руководителя аппарата Еврокомиссии еще при Жан-Клоде Юнкере, предшественнике Урсулы, который терпеть ее не мог. Кая хотела Мартина себе под бок и в помощь в работе Еврослужбы внешних связей (ЕСВС), а Урсула выпихала его из Еврокомиссии напрочь.Кая затаила обидку и закусила удила. И началась практически показательная рубка двух женщин (а дамочки, как мы видим, по возрасту уже не девочки) даже не за власть в Еврокомиссии, а за то, кто, как и чем реально руководит и имеет доступ к средствам на это руководство и возможности этими же деньгами распоряжаться.Сегодня специалисты говорят, что споры Урсулы и Каи носят институциональный характер и связаны с желанием каждой из чиновниц играть большую роль в управлении Европой. Дело в распределении ролей и влияния. Еврокомиссия (фон дер Ляйен) представляет ЕС на международной арене, заключает соглашения, отвечает за торговлю и гуманитарную помощь. А Европейская служба внешних связей (Каллас) должна реализовывать согласованные внешнеполитические и оборонные стратегии. Но фон дер Ляйен стремится усилить роль Еврокомиссии как главного геополитического игрока, а Каллас в противовес ей и для собственного усиления отстаивает автономию и реальный вес европейской дипломатии.И это противостояние сегодня пронизывает все сферы деятельности ЕС и его органов, свидетельствуя о глубоком кризисе управления.Есть и личные моменты. Урсула – более опытна и предпочитает удушающий аппаратный и циничный, ни перед чем не останавливающийся стиль достижения своих целей. Кая – более слабый аппаратный боец, более максималистская по методам борьбы, прямолинейна и резка в высказываниях.Сейчас наверняка с подачи Урсулы ширится волна обвинений в том, что Кая – глупа, как пробка. И если брать некоторые высказывания Каи, например, про то, что Россия в ХХ веке напала на 19 стран, то с этим трудно спорить – эдакий эстонский вариант немецкой Анналены Бербок.Но российский политик прошлого генерал Александр Лебедь как-то сказал, что глупость – это не отсутствие ума, это ум такой. Вот и Каллас говорит глупости с провокативной целью. Она в сказанном и сама уверена, и готова высказанное использовать и в борьбе с Урсулой, и для достижения своих целей. А цель у нее одна – не делиться властью и полномочиями с Урсулой. Потому что власть и полномочия – это в первую очередь деньги. И главным образом – в военной сфере. Мировая политика сегодня очень больна трампизмом. А президент США Дональд Трамп считает, что политика – это сделки, дающие деньги. А страдают ли при этом влияние, полномочия или репутации участников, его мало интересует.Вот фон дер Ляйен сегодня, как известно, взяла курс не только на войну с Россией, но и на этом фоне на превращение Европейского союза с экономического объединения в военно-политическое, в чем-то эдакую НАТО 2.0.Урсула отвела на это дело три года, до 2030-го, когда типа можно начинать обуздывать "русского медведя". Сначала говорили о создании некой европейской армии, а потом остановились на всеобщем пере- и довооружении Европы и ЕС.В 2025 году после неформальной встречи министров обороны ЕС на Кипре Каллас прямо выступила против создания единой европейской армии: мол, это будет ненужный параллелизм, ибо у каждой страны-члена Евросоюза уже есть своя армия, а 23 из них одновременно входят в НАТО.В ответ фон дер Ляйен в марте 2025 года обнародовала план ReArm Europe ("Перевооружим Европу"), который сейчас известен, как стратегическая оборонная инициатива Евросоюза, направленная на укрепление военного потенциала под названием "Белая книга о европейской обороне — Готовность 2030" (Readiness 2030). Так ее пожелали назвать премьер-министры Италии и Испании Джорджа Мелони и Педро Санчес.Цель стратегии — не создать единую армию, а значительно нарастить собственный военно-промышленный потенциал, увеличить производство военной техники (в том числе для поставок Украине), усилить кибербезопасность и в целом взять на себя больше ответственности за собственную безопасность.И вот на это дело, как было сказано, и надо выделить сумасшедшие деньги. "В рамках плана ReArm Europe может быть мобилизовано почти 800 млрд евро во имя безопасной и устойчивой Европы. Мы продолжим тесно сотрудничать с партнёрами в НАТО. Для Европы это важный момент. Наращивать усилия мы готовы", — сказала Урсула.По ее мнению, нужно ослабить действующие в Евросоюзе бюджетные правила, выделить дополнительные кредиты и привлечь частный капитал. Это и позволит странам Евросоюза до 2030 года направить на оборонные нужды 650 млрд евро без запуска процедуры чрезмерного дефицита.Плюс выделение странам ЕС еще 150 млрд евро кредитных средств для инвестирования в оборону. В частности, на системы ПВО и ПРО, артиллерийские комплексы, производство боеприпасов, дронов и другого оружия.Сказано и о главном – о войне против России руками украинцев: программа, мол, по словам фон дер Ляйен "поможет государствам-членам объединить спрос и осуществлять совместные закупки. Конечно, имея такие средства, государства-члены смогут резко нарастить поддержку, оказываемую Украине".Каллас, разумеется, не против войны с Россией при помощи Украины. Она даже хочет ее ускорить и ужесточить, чем вызывает недовольство острожных и умеренных европолитиков. Но при этом Кая тоже хочет лично черпать из этого милитаристского корыта. Но здесь у нее шансы минимальны: у Урсулы такие коррупционные связи и опыт по разворовыванию общественных денег на свой карман (доказано воровством на пандемии ковида-19), что Кая даже в мелкие подгтовишки ей не годится. Но очень хочет…В феврале 2026 года газета Politico сообщила, что конфликт фон дер Ляйен/Каллас вышел на новую высоту – усилились разговоры о реформе ведомства Каллас – Европейской службы внешних связей (EEAS). Страх фон дер Ляйен перед более молодой и амбициозной конкуренткой, которая потенциально может занять ее место в будущем, стоит за ними. Но сама Урсула говорит, что реформу вызвали неэффективность текущей модели отношений внутри руководства ЕС, дублирование функций между Еврокомиссией и EEAS, сложности с оперативным реагированием на кризисы, а также конкретные эпизоды, которые вызвали критику в адрес лично Каллас. Она например, своим несдержанным языком допустила реплики, которые некоторые страны (Китай, США, не говоря уже о России) сочли слишком самостоятельными и не согласованными с общей позицией ЕС.Вот в таких условиях, дрожа от предчувствия передерибана, одни хотят решить дело миром и функции дипломатической службы передать под контроль Совета ЕС. Там, как известно, заседают лидеры стран-членов, следовательно, при такой модели Каллас в большей степени стала бы исполнителем воли национальных столиц, а не независимым арбитром, там более – подчиненным фон дер Ляйен.Другие предлагают максимально расширить полномочия службы Каллас и сделать саму ее первым исполнительным вице-президентом Еврокомиссии, который будет прямым руководителем для комиссаров и департаментов, которые занимаются внешними связями, торговлей и экономическим развитием. Потеснив, ясное дело, Урсулу, у которой тоже врагов, хоть отбавляй.Третьи наоборот – хотят максимально обрезать полномочия ведомства Каи и всю внешнеполитическую деятельность ЕС передать Еврокомиссии и фон дер Ляйен, которая выступает, по ее словам, за консолидацию всего "геополитического функционала" объединения "в пору перевооружения". предлагают оптимизацию ведомства Каллас. структуры EEAS. Речь не только о полномочиях, но и о конкретной работе на "земле", с конкретными проблемами. В частности, предлагается радикальная перестройка, которую возглавляет Каллас: сеть зарубежных представительств могут сократить, объединив около 140 офисов службы в 18 региональных центров и передав другим институтам часть операционных функций, как то составление списков санкций, подготовка военных миссий и документов и т. д. и т. п. То есть масштаб реального управления Каи сузится максимально, а Урсуле это и надо.И все может быть. Сейчас ЕС и НАТО вроде бы опять консолидировались с США в рамках коллективного Запада и евроатлантизма, и все вроде бы согласны, что им нужно вести войну и вооружаться, иметь единый план действий, который был бы понятен всем, и усиленная вертикаль управления. Во всяком случае, Трамп требует от НАТО, чтобы альянс покупал оружие у США, а не баловался излишне собственными разработками, запасался оружием уже сейчас и готовил живую силу (пушечное мясо, когда закончатся последние украинцы).Как в эту эрзац-стратегию вписывается спор Урсулы с Каей, не совсем понятно. Поэтому и судьба его очевидна: либо одна "съест" другую, либо их обеих разгонят за ненадобностью, либо помирят, потому что придет "хозяин", который не терпит дамских штучек с ракетами и все бабло в Европе видит своим…Подробнее о конфликте - в статье Татьяны Стоянович "Брюссельская "Игра престолов". Каллас могут отправить в отставку, а ее ведомство упразднить"

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