В Краснодаре на МФЦ напали с мачете. Есть погибшие
© Сергей Петров/NEWS.ru
© Сергей Петров/NEWS.ru
Двое молодых людей с холодным оружием напали на посетителей МФЦ в торговом центре West Mall в Краснодаре. Об этом 20 июня сообщает SHOT
По предварительной информации, нападавшие целенаправленно пришли в ТЦ, вооружившись ножами и мачете. Один из них, на вид около 19 лет, зашёл в отделение МФЦ и начал наносить удары. Очевидцы рассказывают: было очень много крови, люди в панике бежали.
В результате нападения женщина погибла. Её муж на видео, опубликованном SHOT, не может сдержать эмоций. Минимум четыре человека ранены. Среди пострадавших — охранник ТЦ, который пытался остановить преступников. Он тяжело ранен, находится в тяжёлом состоянии.
Обоих нападавших задержали на месте. Сбежать им помешали очевидцы. Сейчас с задержанными работают силовики. Мотивы преступления выясняются.
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