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В Краснодаре на МФЦ напали с мачете. Есть погибшие

В Краснодаре на МФЦ напали с мачете. Есть погибшие - 20.06.2026 Украина.ру

В Краснодаре на МФЦ напали с мачете. Есть погибшие

Двое молодых людей с холодным оружием напали на посетителей МФЦ в торговом центре West Mall в Краснодаре. Об этом 20 июня сообщает SHOT

2026-06-20T15:45

2026-06-20T15:45

2026-06-20T15:45

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По предварительной информации, нападавшие целенаправленно пришли в ТЦ, вооружившись ножами и мачете. Один из них, на вид около 19 лет, зашёл в отделение МФЦ и начал наносить удары. Очевидцы рассказывают: было очень много крови, люди в панике бежали. В результате нападения женщина погибла. Её муж на видео, опубликованном SHOT, не может сдержать эмоций. Минимум четыре человека ранены. Среди пострадавших — охранник ТЦ, который пытался остановить преступников. Он тяжело ранен, находится в тяжёлом состоянии. Обоих нападавших задержали на месте. Сбежать им помешали очевидцы. Сейчас с задержанными работают силовики. Мотивы преступления выясняются.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Расплата за акции устрашения, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 20 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, краснодар, россия, нападение