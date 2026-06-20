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Зеленский вернул Орден Белого Орла в Польшу, отправив его по почте

Зеленский вернул Орден Белого Орла в Польшу, отправив его по почте - 20.06.2026 Украина.ру

Зеленский вернул Орден Белого Орла в Польшу, отправив его по почте

Владимир Зеленский вернул высшую государственную награду Польши — Орден Белого Орла, отправив её по почте в Варшаву. Об этом 20 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-20T18:17

2026-06-20T18:17

2026-06-20T18:18

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Владимир Зеленский принял решение вернуть Орден Белого Орла в Польшу. Зеленский отправил награду через почтовую службу "Новая почта" вместе с сопроводительным письмом. В послании он поблагодарил польский народ за поддержку и сотрудничество.В комментарии Зеленский отметил, что, если Орден Белого Орла могут вручать Екатерине II, Муссолини и Шрёдеру, то Украина не будет оспаривать это решение.Накануне президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла. Причиной он назвал героизацию на Украине деятелей УПА*.Награду Зеленский получил в 2023 году от своего предшественника Анджея Дуды за "выдающиеся заслуги" в укреплении польско-украинских отношений, развитие демократии и защиту прав человека.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Иран закрывает пролив, нападение в Краснодаре. Итоги 20 июня*Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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новости, польша, владимир зеленский, украина.ру, екатерина ii, варшава, украина, бенито муссолини