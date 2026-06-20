Зеленский вернул Орден Белого Орла в Польшу, отправив его по почте - 20.06.2026 Украина.ру
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Зеленский вернул Орден Белого Орла в Польшу, отправив его по почте
Зеленский вернул Орден Белого Орла в Польшу, отправив его по почте - 20.06.2026 Украина.ру
Зеленский вернул Орден Белого Орла в Польшу, отправив его по почте
Владимир Зеленский вернул высшую государственную награду Польши — Орден Белого Орла, отправив её по почте в Варшаву. Об этом 20 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-20T18:17
2026-06-20T18:18
новости
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Владимир Зеленский принял решение вернуть Орден Белого Орла в Польшу. Зеленский отправил награду через почтовую службу "Новая почта" вместе с сопроводительным письмом. В послании он поблагодарил польский народ за поддержку и сотрудничество.В комментарии Зеленский отметил, что, если Орден Белого Орла могут вручать Екатерине II, Муссолини и Шрёдеру, то Украина не будет оспаривать это решение.Накануне президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла. Причиной он назвал героизацию на Украине деятелей УПА*.Награду Зеленский получил в 2023 году от своего предшественника Анджея Дуды за "выдающиеся заслуги" в укреплении польско-украинских отношений, развитие демократии и защиту прав человека.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Иран закрывает пролив, нападение в Краснодаре. Итоги 20 июня*Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, владимир зеленский, украина.ру, екатерина ii, варшава, украина, бенито муссолини
Новости, Польша, Владимир Зеленский, Украина.ру, Екатерина II, Варшава, Украина, Бенито Муссолини

Зеленский вернул Орден Белого Орла в Польшу, отправив его по почте

18:17 20.06.2026 (обновлено: 18:18 20.06.2026)
 
© REUTERS / Denis Balibouse
- РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
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Владимир Зеленский вернул высшую государственную награду Польши — Орден Белого Орла, отправив её по почте в Варшаву. Об этом 20 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
Владимир Зеленский принял решение вернуть Орден Белого Орла в Польшу. Зеленский отправил награду через почтовую службу "Новая почта" вместе с сопроводительным письмом. В послании он поблагодарил польский народ за поддержку и сотрудничество.
В комментарии Зеленский отметил, что, если Орден Белого Орла могут вручать Екатерине II, Муссолини и Шрёдеру, то Украина не будет оспаривать это решение.
Накануне президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла. Причиной он назвал героизацию на Украине деятелей УПА*.
Награду Зеленский получил в 2023 году от своего предшественника Анджея Дуды за "выдающиеся заслуги" в укреплении польско-украинских отношений, развитие демократии и защиту прав человека.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Иран закрывает пролив, нападение в Краснодаре. Итоги 20 июня
*Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
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