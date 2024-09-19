https://ukraina.ru/20240919/1057560678.html

ЕС, Крым и ОУН*: украинско-польский конфликт нарастает

ЕС, Крым и ОУН*: украинско-польский конфликт нарастает - 19.09.2024 Украина.ру

ЕС, Крым и ОУН*: украинско-польский конфликт нарастает

Обострение отношений между Украиной и Польшей, судя по всему, даст в ближайшее время немало тем для злословия. Причина, как мы уже упоминали, состоит в конфликте амбиций: польское самосознание отягощено имперским прошлым Речи Посполитой, в то время как Владимир Зеленский, судя по всему, видит Украину современной империей – пусть и временной.

2024-09-19T17:07

2024-09-19T17:07

2024-09-19T17:08

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сикорский

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евроинтеграция

волынская резня

крым

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После получившего освещение в СМИ конфликта Радослава Сикорского с бывшим украинским президентом позиция Польши отнюдь не смягчилась.Издание Onet, проинформировавшее общественность о конфликте Сикорского и Зеленского, сообщило, что Польша намерена воспользоваться своим полугодовым председательством в ЕС, которое начинается в январе 2025 года, для решения вопроса о жертвах Волынской резни.Теперь же вопрос исторической памяти станет принципиально важным для переговоров о членстве Украины в ЕС. Ранее Зеленский критиковал Польшу за то, что она недостаточно делает для продвижения Украины в ЕС, и выдвигал "нереалистичные" сроки.Насколько можно понять, Зеленский хотел бы, чтобы Польша во время своего председательства открыла все разделы переговоров одновременно. Так обычно не делается – "дорожные карты" такого рода переговоров имеют ступенчатую структуру, даже если одновременное выполнение этапов в принципе доступно.Судя по всему, сейчас Зеленскому это пообещают – в обмен на более мягкую позицию по вопросам исторической памяти. Причём такая постановка вопроса поляками наверняка будет поддержана другими европейцами – всё укладывается в европейскую логику примирения, а военные вопросы затрагиваться не будут.Украине придётся либо идти на уступки (и встретиться с недовольством украинских националистов и огромной дырой в военной пропаганде, на которую европейцы внимания, конечно, не обратят) или же тормозить евроинтеграционный вектор.Ну что ж, Владимир Александрович сам подставился. Не будем ему сочувствовать…Не менее интересное заявление Сикорский сделал встрече YES в Киеве:"Крым символически важен для России и особенно для Путина, но стратегически важен для Украины. Поэтому я не вижу, как они смогут договориться без демилитаризации Крыма. Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто являются законными жителями, и тому подобное... И мы могли бы отложить это на 20 лет".Возмущаться тут смысла нет – публичные выступления Сикорского определяются парадигмой недопустимости самой мысли о возможности победы России и, соответственно, поражения коалиции, стоящей за Украиной. Если он вдруг начнёт мыслить рационально, его сочтут недостойным поста министра в стране – члене ЕС. Так что не будем требовать от него слишком многого.Дело в другом и на это "другое" тут же обратил внимание глава Офиса президента Андрей Ермак в своём телеграме: "Крым – это Украина. Россия нарушила международное право и должна отвечать за это".Ну да, действительно:- Какое ООН? Это международно признанная территория Украины и с какой это радости она должна отдавать свою территорию под управление ООН? Украина скорее согласится (де-факто разумеется) с нынешним положением – ведь сейчас можно жаловаться на "оккупантов". Если же "оккупантом" будет ООН, то получится неудобно.- Какой референдум? Если бы Киев в принципе интересовало мнение жителей полуострова, он бы по крайней мере принял бы во внимание факт проведения референдума 2014 года и критиковал бы его за отсутствие международных наблюдателей, например. Кстати, с юридической точки зрения вопросы территориальной целостности решаются только всеукраинским референдумом (хотя когда Кучма передавал часть территории страны Молдавии, никаких референдумов не было).- Какая демилитаризация? Если демилитаризацию должна провести Россия, это значит, что Крым – российский. А если Украина – то это ограничение её суверенитета…В общем, получается, что Сикорский ответил Дмитрию Кулебе, назвавшему приграничные территории Польши украинской землёй. Польша как бы прямо не претендует на Крым, но сомневается в праве Украины им распоряжаться. Это особенно удобно, если учесть, что Крым-то всё равно не украинский и им не будет, причём Сикорский наверняка это понимает.В общем, попкорном запаслись, продолжаем наблюдать.О начале конфликта можно прочитать в статье Василия Стоякина "Оставьте этот спор славян между собою: новый виток польско-украинского конфликта"* террористическая организация, запрещённая в России.

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2024

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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