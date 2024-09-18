https://ukraina.ru/20240918/1057530788.html

Оставьте этот спор славян между собою: новый виток польско-украинского конфликта

Оставьте этот спор славян между собою: новый виток польско-украинского конфликта - 18.09.2024 Украина.ру

Оставьте этот спор славян между собою: новый виток польско-украинского конфликта

Витольд Юраш, журналист и публицист журнала "Онет"? осчастливил читателей рассказом о грандиозном скандале между бывшим президентом Украины Владимиром Зеленским и главой польского МИД Радославом Сикорским 13 сентября.

2024-09-18T16:30

2024-09-18T16:30

2024-09-18T16:30

мнения

украина

польша

россия

владимир зеленский

сикорский

анджей дуда

нато

ес

военная помощь

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Зеленский буквально устроил выволочку Сикорскому, который был кругом неправ.Во-первых, Польша мало помогает Украине в смысле срочного вступления в Евросоюз.Сикорский возражал – у Польши, дескать, процесс занял 10 лет, а названные Зеленским желательные сроки вступления нереалистичны.Во-вторых, Польша оказывает недостаточную военную помощь и должна сбивать всё, что летает над территорией Украины.Сикорский поинтересовался – где одобрение таких действий со стороны НАТО?В-третьих, Зеленский недоволен позицией Польши относительно увековечения памяти жертв Волынской резни.Польский министр призвал к эксгумации жертв для достойного перезахоронения.По информации польских источников? практически прекратилась коммуникация между Зеленским и Дудой, которые ещё недавно были важными партнёрами.Скандал возник не на ровном месте.6 сентября Сикорский уже встречался с новым главой МИД Украины Андреем Сибигой. В ходе встречи высокие стороны на польском языке пытались выяснить, кто кого больше зарезал – украинцы поляков или наоборот. Причём Сибига предметно доказал, что люди, считавшие Дмитрия Кулебу неадекватным, просто не представляют себе степени неадекватности, доступной для украинских "дипломатов".Кстати, о Кулебе – многие наблюдатели поспешили предположить, что его отставка была связана со скандалом, который тот устроил на конференции 28 августа, не только отказавшись от решения вопроса с извинениями за геноцид, но и попутно выдвинув территориальные претензии к Польше (после войны граница действительно была подвинута восточнее "линии Керзона"). Мы ещё тогда предположили, что это не так – отношения между странами уже изменились до такой степени, что конфликт с поляками мог выйти украинскому министру боком. Скорее, он выполнял пожелания Банковой (хотя намёк на территориальные претензии всё же был перебором, почему и удостоился пояснения со стороны украинского МИДа).В целом, температура двухсторонних отношений далека от нормальной. Это при том, что всего два года назад ожидалось создание польско-украинской унии в духе "Rzeczpospolitą od morza do morza" на основе презентованного в мае 2022 года "пакта Зеленского-Дуды". А ещё раньше всерьёз обсуждалось введение на территорию Западной Украины польской армии.Однако на протяжении последующих двух лет все эти ожидания сошли на нет. Причём совершенно непонятно, что за подлёдные течения повлияли на союзников.Относительно Польши ходили слухи, что США поставили поляков перед фактом – вмешиваться в украинский конфликт они могут только на свой страх и риск, поскольку гарантии Североатлантического договора в таком случае действовать не будут. Мы в эти слухи не очень верим: с одной стороны, вряд ли НАТО так низко ценит свои гарантии; с другой стороны, для России Польша всё равно член НАТО. Но в то, что США запретили Польше прямое вмешательство, поверить легко – поляки, собственно, прямо об этом говорят, когда речь заходит о перехвате беспилотников и ракет над приграничными районами.Почему свои обязательства в рамках повышения статуса граждан Польши на территории Украины не выполнил Зеленский, уже менее понятно – никаких следов внутриполитической дискуссии по этому поводу обнаружить не удалось. Скорее всего, шаги по сближению должны были быть двухсторонними и постепенными – невыполнение какого-то одного пункта делало невозможным выполнение всех остальных.Разумеется, между Украиной и Польшей есть противоречия, прежде всего идеологического характера.Взять хотя бы ту же Волынскую резню.Принести взаимные извинения не так уж сложно (это уже делалось в, например, 2003 году). Но тут нужен следующий шаг – осуждение украинской стороной стоявшей за этим преступлением Организации украинских националистов*. Между тем, глорификация ОУН* – одна из базовых конструкций современной украинской идеологии. Без неё в значительной степени обесценивается нынешняя война с Россией, которую ведёт Украина (вряд ли поляки этого не понимают, но в данном случае поставить на место украинцев им важнее).Так ведь на этом дело не остановится… За осуждением геноцида наверняка последует решение вопросов реституции – возмещения похищенного у поляков имущества. А в украинской и польской печати вопросы криминальной реституции в приложении именно к событиям 40-х годов обсуждались ещё в первой половине 90-х (у поляков, в свою очередь, остро стоит вопрос реституции в отношении немцев и евреев).Самое же главное поляки, кажется, сами поняли – изменился статус сторон.В 2022 году Польша была "старшим братом", который оказывал помощь Украине как в смысле "отражения агрессии", так и интеграции в европейские и евроатлантические структуры.В 2024 году ситуация поменялась – Украина получила статус глобального игрока, единственной страны, которая от имени и по поручению Запада воюет с Россией. При этом приглашения Украины в НАТО Зеленский намерен требовать у Байдена, а не выпрашивать поддержки у Дуды. Польша сейчас является всего-навсего логистической базой НАТО в украинском конфликте, к тому же изрядно поиздержавшейся (польская армия осталась практически без танков) и зависящей от рабочей силы, бежавшей с территории Украины.Разумеется, нынешнее состояние Украины сохранится ненадолго – до конца горячей фазы конфликта. Но покуда ситуация именно такова, Зеленский старается выжать из неё максимум (вопрос о степени адекватности "пана атамана" мы оставляем за скобками, тем более, что, будучи полностью в адеквате, он всё равно бы мог проводить нынешнюю стратегию – рискованную, но реалистичную).В общем, поляки и украинцы безусловно придут ещё к консенсусу на прежней, проамериканской и русофобской базе, но баланс отношений между ними будет уже другим. Ну а после завершения войны поляки за счёт более продвинутой экономической базы смогут укрепить позиции в диалоге – Украина в любом случае потеряла намного больше, чем Польша.Об отношениях Польши и Украины в 2022 году можно прочитать в статье Василия Стоякина "Киевская уния. Как Зеленский на Дуде сыграл и чем это для него может закончиться"* Террористическая организация запрещенная в России

https://ukraina.ru/20240918/1057515424.html

https://ukraina.ru/20240914/1057444484.html

https://ukraina.ru/20240726/1056505902.html

https://ukraina.ru/20240709/1056152667.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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мнения, украина, польша, россия, владимир зеленский, сикорский, анджей дуда, нато, ес, военная помощь, волынская резня