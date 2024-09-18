Оставьте этот спор славян между собою: новый виток польско-украинского конфликта - 18.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240918/1057530788.html
Оставьте этот спор славян между собою: новый виток польско-украинского конфликта
Оставьте этот спор славян между собою: новый виток польско-украинского конфликта - 18.09.2024 Украина.ру
Оставьте этот спор славян между собою: новый виток польско-украинского конфликта
Витольд Юраш, журналист и публицист журнала "Онет"? осчастливил читателей рассказом о грандиозном скандале между бывшим президентом Украины Владимиром Зеленским и главой польского МИД Радославом Сикорским 13 сентября.
2024-09-18T16:30
2024-09-18T16:30
мнения
украина
польша
россия
владимир зеленский
сикорский
анджей дуда
нато
ес
военная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/19/1034041949_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_0afaae54d4d2cc20c8d9111ef27b5d9c.jpg
Зеленский буквально устроил выволочку Сикорскому, который был кругом неправ.Во-первых, Польша мало помогает Украине в смысле срочного вступления в Евросоюз.Сикорский возражал – у Польши, дескать, процесс занял 10 лет, а названные Зеленским желательные сроки вступления нереалистичны.Во-вторых, Польша оказывает недостаточную военную помощь и должна сбивать всё, что летает над территорией Украины.Сикорский поинтересовался – где одобрение таких действий со стороны НАТО?В-третьих, Зеленский недоволен позицией Польши относительно увековечения памяти жертв Волынской резни.Польский министр призвал к эксгумации жертв для достойного перезахоронения.По информации польских источников? практически прекратилась коммуникация между Зеленским и Дудой, которые ещё недавно были важными партнёрами.Скандал возник не на ровном месте.6 сентября Сикорский уже встречался с новым главой МИД Украины Андреем Сибигой. В ходе встречи высокие стороны на польском языке пытались выяснить, кто кого больше зарезал – украинцы поляков или наоборот. Причём Сибига предметно доказал, что люди, считавшие Дмитрия Кулебу неадекватным, просто не представляют себе степени неадекватности, доступной для украинских "дипломатов".Кстати, о Кулебе – многие наблюдатели поспешили предположить, что его отставка была связана со скандалом, который тот устроил на конференции 28 августа, не только отказавшись от решения вопроса с извинениями за геноцид, но и попутно выдвинув территориальные претензии к Польше (после войны граница действительно была подвинута восточнее "линии Керзона"). Мы ещё тогда предположили, что это не так – отношения между странами уже изменились до такой степени, что конфликт с поляками мог выйти украинскому министру боком. Скорее, он выполнял пожелания Банковой (хотя намёк на территориальные претензии всё же был перебором, почему и удостоился пояснения со стороны украинского МИДа).В целом, температура двухсторонних отношений далека от нормальной. Это при том, что всего два года назад ожидалось создание польско-украинской унии в духе "Rzeczpospolitą od morza do morza" на основе презентованного в мае 2022 года "пакта Зеленского-Дуды". А ещё раньше всерьёз обсуждалось введение на территорию Западной Украины польской армии.Однако на протяжении последующих двух лет все эти ожидания сошли на нет. Причём совершенно непонятно, что за подлёдные течения повлияли на союзников.Относительно Польши ходили слухи, что США поставили поляков перед фактом – вмешиваться в украинский конфликт они могут только на свой страх и риск, поскольку гарантии Североатлантического договора в таком случае действовать не будут. Мы в эти слухи не очень верим: с одной стороны, вряд ли НАТО так низко ценит свои гарантии; с другой стороны, для России Польша всё равно член НАТО. Но в то, что США запретили Польше прямое вмешательство, поверить легко – поляки, собственно, прямо об этом говорят, когда речь заходит о перехвате беспилотников и ракет над приграничными районами.Почему свои обязательства в рамках повышения статуса граждан Польши на территории Украины не выполнил Зеленский, уже менее понятно – никаких следов внутриполитической дискуссии по этому поводу обнаружить не удалось. Скорее всего, шаги по сближению должны были быть двухсторонними и постепенными – невыполнение какого-то одного пункта делало невозможным выполнение всех остальных.Разумеется, между Украиной и Польшей есть противоречия, прежде всего идеологического характера.Взять хотя бы ту же Волынскую резню.Принести взаимные извинения не так уж сложно (это уже делалось в, например, 2003 году). Но тут нужен следующий шаг – осуждение украинской стороной стоявшей за этим преступлением Организации украинских националистов*. Между тем, глорификация ОУН* – одна из базовых конструкций современной украинской идеологии. Без неё в значительной степени обесценивается нынешняя война с Россией, которую ведёт Украина (вряд ли поляки этого не понимают, но в данном случае поставить на место украинцев им важнее).Так ведь на этом дело не остановится… За осуждением геноцида наверняка последует решение вопросов реституции – возмещения похищенного у поляков имущества. А в украинской и польской печати вопросы криминальной реституции в приложении именно к событиям 40-х годов обсуждались ещё в первой половине 90-х (у поляков, в свою очередь, остро стоит вопрос реституции в отношении немцев и евреев).Самое же главное поляки, кажется, сами поняли – изменился статус сторон.В 2022 году Польша была "старшим братом", который оказывал помощь Украине как в смысле "отражения агрессии", так и интеграции в европейские и евроатлантические структуры.В 2024 году ситуация поменялась – Украина получила статус глобального игрока, единственной страны, которая от имени и по поручению Запада воюет с Россией. При этом приглашения Украины в НАТО Зеленский намерен требовать у Байдена, а не выпрашивать поддержки у Дуды. Польша сейчас является всего-навсего логистической базой НАТО в украинском конфликте, к тому же изрядно поиздержавшейся (польская армия осталась практически без танков) и зависящей от рабочей силы, бежавшей с территории Украины.Разумеется, нынешнее состояние Украины сохранится ненадолго – до конца горячей фазы конфликта. Но покуда ситуация именно такова, Зеленский старается выжать из неё максимум (вопрос о степени адекватности "пана атамана" мы оставляем за скобками, тем более, что, будучи полностью в адеквате, он всё равно бы мог проводить нынешнюю стратегию – рискованную, но реалистичную).В общем, поляки и украинцы безусловно придут ещё к консенсусу на прежней, проамериканской и русофобской базе, но баланс отношений между ними будет уже другим. Ну а после завершения войны поляки за счёт более продвинутой экономической базы смогут укрепить позиции в диалоге – Украина в любом случае потеряла намного больше, чем Польша.Об отношениях Польши и Украины в 2022 году можно прочитать в статье Василия Стоякина "Киевская уния. Как Зеленский на Дуде сыграл и чем это для него может закончиться"* Террористическая организация запрещенная в России
https://ukraina.ru/20240918/1057515424.html
https://ukraina.ru/20240914/1057444484.html
https://ukraina.ru/20240726/1056505902.html
https://ukraina.ru/20240709/1056152667.html
украина
польша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/19/1034041949_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_38abc50b478265bca361bad02bc90e7a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, украина, польша, россия, владимир зеленский, сикорский, анджей дуда, нато, ес, военная помощь, волынская резня
Мнения, Украина, Польша, Россия, Владимир Зеленский, Сикорский, Анджей Дуда, НАТО, ЕС, военная помощь, Волынская резня

Оставьте этот спор славян между собою: новый виток польско-украинского конфликта

16:30 18.09.2024
 
© president.gov.uaЗеленский и Анджей Дуда
Зеленский и Анджей Дуда
© president.gov.ua
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Витольд Юраш, журналист и публицист журнала "Онет"? осчастливил читателей рассказом о грандиозном скандале между бывшим президентом Украины Владимиром Зеленским и главой польского МИД Радославом Сикорским 13 сентября.
Зеленский буквально устроил выволочку Сикорскому, который был кругом неправ.
Во-первых, Польша мало помогает Украине в смысле срочного вступления в Евросоюз.
Сикорский возражал – у Польши, дескать, процесс занял 10 лет, а названные Зеленским желательные сроки вступления нереалистичны.
Во-вторых, Польша оказывает недостаточную военную помощь и должна сбивать всё, что летает над территорией Украины.
Сикорский поинтересовался – где одобрение таких действий со стороны НАТО?
В-третьих, Зеленский недоволен позицией Польши относительно увековечения памяти жертв Волынской резни.
Польский министр призвал к эксгумации жертв для достойного перезахоронения.
4-я встреча глав МИД Германии, Польши и РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
07:20
Стычка президента Украины и главы МИД Польши: претензии Киева к Варшаве растутНа закрытой встрече президента Украины с главами МИД Польши и Литвы Владимир Зеленский в резком стиле высказал массу претензий Радославу Сикорскому, тот не остался в долгу. Даже дипломаты говорят о "стычке".
По информации польских источников? практически прекратилась коммуникация между Зеленским и Дудой, которые ещё недавно были важными партнёрами.
Скандал возник не на ровном месте.
6 сентября Сикорский уже встречался с новым главой МИД Украины Андреем Сибигой. В ходе встречи высокие стороны на польском языке пытались выяснить, кто кого больше зарезал – украинцы поляков или наоборот. Причём Сибига предметно доказал, что люди, считавшие Дмитрия Кулебу неадекватным, просто не представляют себе степени неадекватности, доступной для украинских "дипломатов".
Кстати, о Кулебе – многие наблюдатели поспешили предположить, что его отставка была связана со скандалом, который тот устроил на конференции 28 августа, не только отказавшись от решения вопроса с извинениями за геноцид, но и попутно выдвинув территориальные претензии к Польше (после войны граница действительно была подвинута восточнее "линии Керзона"). Мы ещё тогда предположили, что это не так – отношения между странами уже изменились до такой степени, что конфликт с поляками мог выйти украинскому министру боком. Скорее, он выполнял пожелания Банковой (хотя намёк на территориальные претензии всё же был перебором, почему и удостоился пояснения со стороны украинского МИДа).
В целом, температура двухсторонних отношений далека от нормальной. Это при том, что всего два года назад ожидалось создание польско-украинской унии в духе "Rzeczpospolitą od morza do morza" на основе презентованного в мае 2022 года "пакта Зеленского-Дуды". А ещё раньше всерьёз обсуждалось введение на территорию Западной Украины польской армии.
Ростислав Ищенко интервью
14 сентября, 06:39
Ростислав Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей УкраиныРоссии невыгодно оставлять любую территорию, которая может служить зародышем будущей Украины. А мы не знаем, какую политику поляки, тем более под давлением американцев, будут проводить по отношению к Западной Украине. Это будет политика тотальной полонизации, или они в соответствии с европейской хартией объявят это автономной Украиной.
Однако на протяжении последующих двух лет все эти ожидания сошли на нет. Причём совершенно непонятно, что за подлёдные течения повлияли на союзников.
Относительно Польши ходили слухи, что США поставили поляков перед фактом – вмешиваться в украинский конфликт они могут только на свой страх и риск, поскольку гарантии Североатлантического договора в таком случае действовать не будут. Мы в эти слухи не очень верим: с одной стороны, вряд ли НАТО так низко ценит свои гарантии; с другой стороны, для России Польша всё равно член НАТО. Но в то, что США запретили Польше прямое вмешательство, поверить легко – поляки, собственно, прямо об этом говорят, когда речь заходит о перехвате беспилотников и ракет над приграничными районами.
Почему свои обязательства в рамках повышения статуса граждан Польши на территории Украины не выполнил Зеленский, уже менее понятно – никаких следов внутриполитической дискуссии по этому поводу обнаружить не удалось. Скорее всего, шаги по сближению должны были быть двухсторонними и постепенными – невыполнение какого-то одного пункта делало невозможным выполнение всех остальных.
Разумеется, между Украиной и Польшей есть противоречия, прежде всего идеологического характера.
Юрий Борисенок интервью - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
26 июля, 19:30
Юрий Борисенок: Польша давит на Киев из-за Волынской резни, чтобы избавиться от украинских беженцев Доцент МГУ, российский ученый считает, что Волынская резня — это один из узлов противоречия между Киевом и Варшавой, которые преодолеть невозможно. Поляки и украинцы склонные мечтать о несбыточном
Взять хотя бы ту же Волынскую резню.
Принести взаимные извинения не так уж сложно (это уже делалось в, например, 2003 году). Но тут нужен следующий шаг – осуждение украинской стороной стоявшей за этим преступлением Организации украинских националистов*. Между тем, глорификация ОУН* – одна из базовых конструкций современной украинской идеологии. Без неё в значительной степени обесценивается нынешняя война с Россией, которую ведёт Украина (вряд ли поляки этого не понимают, но в данном случае поставить на место украинцев им важнее).
Так ведь на этом дело не остановится… За осуждением геноцида наверняка последует решение вопросов реституции – возмещения похищенного у поляков имущества. А в украинской и польской печати вопросы криминальной реституции в приложении именно к событиям 40-х годов обсуждались ещё в первой половине 90-х (у поляков, в свою очередь, остро стоит вопрос реституции в отношении немцев и евреев).
Самое же главное поляки, кажется, сами поняли – изменился статус сторон.
В 2022 году Польша была "старшим братом", который оказывал помощь Украине как в смысле "отражения агрессии", так и интеграции в европейские и евроатлантические структуры.
В 2024 году ситуация поменялась – Украина получила статус глобального игрока, единственной страны, которая от имени и по поручению Запада воюет с Россией. При этом приглашения Украины в НАТО Зеленский намерен требовать у Байдена, а не выпрашивать поддержки у Дуды. Польша сейчас является всего-навсего логистической базой НАТО в украинском конфликте, к тому же изрядно поиздержавшейся (польская армия осталась практически без танков) и зависящей от рабочей силы, бежавшей с территории Украины.
9 июля, 17:24
Соглашение о безопасности с Польшей: возвращаясь к "Киевской унии"8 июля Владимир Зеленский и Дональд Туск подписали соглашение о безопасности, которое, как сразу же заявил теперь уже бывший президент Украины, является уникальным. Это, в общем-то правда – присутствующие в этом соглашении нормы более нигде не встречаются и, более того, противоречат самой концепции соглашений о безопасности
Разумеется, нынешнее состояние Украины сохранится ненадолго – до конца горячей фазы конфликта. Но покуда ситуация именно такова, Зеленский старается выжать из неё максимум (вопрос о степени адекватности "пана атамана" мы оставляем за скобками, тем более, что, будучи полностью в адеквате, он всё равно бы мог проводить нынешнюю стратегию – рискованную, но реалистичную).
В общем, поляки и украинцы безусловно придут ещё к консенсусу на прежней, проамериканской и русофобской базе, но баланс отношений между ними будет уже другим. Ну а после завершения войны поляки за счёт более продвинутой экономической базы смогут укрепить позиции в диалоге – Украина в любом случае потеряла намного больше, чем Польша.
Об отношениях Польши и Украины в 2022 году можно прочитать в статье Василия Стоякина "Киевская уния. Как Зеленский на Дуде сыграл и чем это для него может закончиться"
* Террористическая организация запрещенная в России
 
МненияУкраинаПольшаРоссияВладимир ЗеленскийСикорскийАнджей ДудаНАТОЕСвоенная помощьВолынская резня
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:43"Короновать не надо": что произошло с Усиком в Польше и почему так возбудился Зеленский
16:38Контракт и на СВО: в Госдуме РФ предложили альтернативу подсудимым
16:31Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия оставила ВСУ без Украинска и нацелилась на Желанное Второе
16:30Оставьте этот спор славян между собою: новый виток польско-украинского конфликта
16:13Стала известна личность второго француза, насиловавшего харьковчанку - фото
15:48Дома из скрепок: бывший работодатель Раута рассказал о его одержимости Украиной
15:37Двое "просроченных" ведут нас к Третьей мировой. Эдуард Лозанский о плане Зеленского
15:24Как прижали усики Зеленскому. Тяжкая доля президентского кресла на Украине после победы России
15:21Что будет после разрешения на удары вглубь России: Ищенко обозначил варианты нашего ответа
15:00Депутаты Рады не смогли переименовать 300 населенных пунктов и заблокировали трибуну
14:52Майор ВСУ предложил понизить призывной возраст и процитировал Цоя
14:45С ДЦП в десантно-штурмовые войска: на Украине разгорелся скандал из-за срочника
14:42Начальника автобронетанковой службы ЦВО задержали за взятку
14:38Теракт, на который плевать. Почему Запад не спешит осуждать подрыв пейджеров в Ливане и что будет дальше
14:24Живые и мертвые: состязание экзистенций
13:39Пока под патронат. Сибига предложил отдать украинский регион Румынии
13:12Изучение Путина: о реакции Запада на новую ядерную доктрину России и подготовке НАТО к войне - Живов
13:11План Зеленского: победы не будет
13:11Курская авантюра превратилась для ВСУ в Курскую мясорубку. Главное на Украине на 13:00 18 сентября
12:55Песков указал на непрофессионализм равнодушного к предупреждениям Путина главы НАТО
Лента новостейМолния