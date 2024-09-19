Ситуация развивается удобно: Рожин о том, как ВС РФ давят ВСУ под Угледаром и срезают выступ в Работино
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
На Угледарском направлении ВС РФ расширяют зону контроля к северо-востоку от города, чтобы охватить его с севера. На Запорожье ВС РФ почти срезали украинский выступ к северу от Работино и Вербового. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
В настоящее время на Запорожском направлении продолжаются бои к северу от Работино и Вербового. Российские силы там почти срезали украинский выступ, рассказал эксперт.
На Времевском выступе идут бои к северу от Урожайного в направлении на Макаровку и к северу от Новодонецкого в направлении на Золотую Ниву. Также ВС РФ поддавливают ВСУ со стороны освобожденной Пречистовки к западу от Угледара, добавил он.
"На Угледарском направлении наши войска расширяют зону контроля к северо-востоку от города, чтобы охватить его с севера и попытаться пройти к трассе Угледар - Богоявленка, через которую снабжается Угледарская группировка ВСУ. В целом эта ситуация развивается удобно для нас", — подчеркнул Ищенко.
Под Красногоровкой российские войска отбили существенную часть кармана между Максимильяновкой и Красногоровкой. Войска противника оттуда отходят, идут бои за Острое. Также ВС РФ продвигаются к северо-западу от Красногоровки, резюмировал собеседник издания.
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