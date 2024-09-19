Ситуация развивается удобно: Рожин о том, как ВС РФ давят ВСУ под Угледаром и срезают выступ в Работино - 19.09.2024 Украина.ру
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Ситуация развивается удобно: Рожин о том, как ВС РФ давят ВСУ под Угледаром и срезают выступ в Работино
Ситуация развивается удобно: Рожин о том, как ВС РФ давят ВСУ под Угледаром и срезают выступ в Работино - 19.09.2024 Украина.ру
Ситуация развивается удобно: Рожин о том, как ВС РФ давят ВСУ под Угледаром и срезают выступ в Работино
На Угледарском направлении ВС РФ расширяют зону контроля к северо-востоку от города, чтобы охватить его с севера. На Запорожье ВС РФ почти срезали украинский выступ к северу от Работино и Вербового. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-09-19T05:00
2024-09-19T05:00
новости
россия
работино
угледар
борис рожин
ростислав ищенко
вс рф
всу
сво
запорожье
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В настоящее время на Запорожском направлении продолжаются бои к северу от Работино и Вербового. Российские силы там почти срезали украинский выступ, рассказал эксперт.На Времевском выступе идут бои к северу от Урожайного в направлении на Макаровку и к северу от Новодонецкого в направлении на Золотую Ниву. Также ВС РФ поддавливают ВСУ со стороны освобожденной Пречистовки к западу от Угледара, добавил он.Под Красногоровкой российские войска отбили существенную часть кармана между Максимильяновкой и Красногоровкой. Войска противника оттуда отходят, идут бои за Острое. Также ВС РФ продвигаются к северо-западу от Красногоровки, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО читайте на сайте Украина.руО том, каким способом киевский режим может осуществить нападение на Приднестровье — в интервью Михаила Амерберга: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан на сайте Украина.ру
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россия
работино
угледар
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, работино, угледар, борис рожин, ростислав ищенко, вс рф, всу, сво, запорожье, запорожское направление
Новости, Россия, Работино, Угледар, Борис Рожин, Ростислав Ищенко, ВС РФ, ВСУ, СВО, Запорожье, Запорожское направление

Ситуация развивается удобно: Рожин о том, как ВС РФ давят ВСУ под Угледаром и срезают выступ в Работино

05:00 19.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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На Угледарском направлении ВС РФ расширяют зону контроля к северо-востоку от города, чтобы охватить его с севера. На Запорожье ВС РФ почти срезали украинский выступ к северу от Работино и Вербового. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
В настоящее время на Запорожском направлении продолжаются бои к северу от Работино и Вербового. Российские силы там почти срезали украинский выступ, рассказал эксперт.
На Времевском выступе идут бои к северу от Урожайного в направлении на Макаровку и к северу от Новодонецкого в направлении на Золотую Ниву. Также ВС РФ поддавливают ВСУ со стороны освобожденной Пречистовки к западу от Угледара, добавил он.
"На Угледарском направлении наши войска расширяют зону контроля к северо-востоку от города, чтобы охватить его с севера и попытаться пройти к трассе Угледар - Богоявленка, через которую снабжается Угледарская группировка ВСУ. В целом эта ситуация развивается удобно для нас", — подчеркнул Ищенко.
Под Красногоровкой российские войска отбили существенную часть кармана между Максимильяновкой и Красногоровкой. Войска противника оттуда отходят, идут бои за Острое. Также ВС РФ продвигаются к северо-западу от Красногоровки, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО читайте на сайте Украина.ру
О том, каким способом киевский режим может осуществить нападение на Приднестровье — в интервью Михаила Амерберга: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан на сайте Украина.ру
Эдуард Лозанский интервью
Вчера, 15:37
Двое "просроченных" ведут нас к Третьей мировой. Эдуард Лозанский о плане Зеленского Мир находится в преддверии финального акта трагикомедии, который ожидается на предстоящей сессии ООН с участием "хромой утки" и "просроченного" — президента США и нелегитимного главы Украины.
 
НовостиРоссияРаботиноУгледарБорис РожинРостислав ИщенкоВС РФВСУСВОЗапорожьеЗапорожское направление
 
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