https://ukraina.ru/20240919/1057530407.html

Ситуация развивается удобно: Рожин о том, как ВС РФ давят ВСУ под Угледаром и срезают выступ в Работино

Ситуация развивается удобно: Рожин о том, как ВС РФ давят ВСУ под Угледаром и срезают выступ в Работино - 19.09.2024 Украина.ру

Ситуация развивается удобно: Рожин о том, как ВС РФ давят ВСУ под Угледаром и срезают выступ в Работино

На Угледарском направлении ВС РФ расширяют зону контроля к северо-востоку от города, чтобы охватить его с севера. На Запорожье ВС РФ почти срезали украинский выступ к северу от Работино и Вербового. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-09-19T05:00

2024-09-19T05:00

2024-09-19T05:00

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угледар

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ростислав ищенко

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В настоящее время на Запорожском направлении продолжаются бои к северу от Работино и Вербового. Российские силы там почти срезали украинский выступ, рассказал эксперт.На Времевском выступе идут бои к северу от Урожайного в направлении на Макаровку и к северу от Новодонецкого в направлении на Золотую Ниву. Также ВС РФ поддавливают ВСУ со стороны освобожденной Пречистовки к западу от Угледара, добавил он.Под Красногоровкой российские войска отбили существенную часть кармана между Максимильяновкой и Красногоровкой. Войска противника оттуда отходят, идут бои за Острое. Также ВС РФ продвигаются к северо-западу от Красногоровки, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО читайте на сайте Украина.руО том, каким способом киевский режим может осуществить нападение на Приднестровье — в интервью Михаила Амерберга: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан на сайте Украина.ру

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новости, россия, работино, угледар, борис рожин, ростислав ищенко, вс рф, всу, сво, запорожье, запорожское направление