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"Полукотёл" ВСУ под Курахово, ЕС прирастает укроскептиками. Итоги 13 января

"Полукотёл" ВСУ под Курахово, ЕС прирастает укроскептиками. Итоги 13 января - 13.01.2025 Украина.ру

"Полукотёл" ВСУ под Курахово, ЕС прирастает укроскептиками. Итоги 13 января

ВСУ отступают в Донбассе с большими потерями, оставляя важные опорные пункты; Москва готовится к переговорам лидеров России и США; на выборах в Евросоюзе побеждают скептически настроенные к Киеву политики

2025-01-13T18:16

2025-01-13T18:16

2025-01-13T18:16

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украина

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Армия России в зоне спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины улучшила свои позиции. Минобороны РФ подтвердило освобождение населённого пункта Песчаное на Покровском (Красноармейском) направлении. В "полукотле" находится группировка украинской армии близ села Дачное западнее города Курахово – об этом 13 января заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."Враг в районе Дачного попал, по сути, в полукотёл. Дачное уже окружено с трёх сторон, сейчас от Шевченко и Сухих Ялов идет продвижение друг к другу подразделений наших войск, после чего котел захлопнется. Речь идет как минимум о более чем тысяче боевиков ВСУ, которые в этой части еще точно остаются", – сообщил он.Сам город Курахово находится под контролем российской армии с начала января. Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что город не будет сдан. Теперь, как и в предыдущих историях с "несдаваемыми" ключевыми городами Донбасса, киевская пропаганда предпочитает преподносить сдачу одного из узлов оборонительного комплекса ВСУ в регионе как малозначительное событие.Курахово позволяет российской армии развивать наступление в сторону Запорожья. Покровск (переименованный после госпереворота 2014 года Красноармейск) готовится к ожесточённым боям. Армия России перебросили на это направление силы после освобождения Угледара, а ВСУ – отступающие под угрозой окружения формирования. Истощённые подразделения украинской армии пытаются усилить насильственно мобилизованными обывателями. Российские подразделения сжимают кольцо полуокружения.Согласно сводке Минобороны России от 13 января, в зоне СВО за минувшие сутки потери ВСУ составили около 1,7 тыс военнослужащих. В частности, свыше 615 военнослужащих украинская сторона потеряла в боях с подразделениями российской группировкой войск "Центр", до 515 военнослужащих – с группировкой "Запад". При этом авиацией, ударными БПЛА, ракетами и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 157 районах.Курская область с августа 2024 года входит в зону проведения контртеррористической операции (КТО). По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям танковой, четырех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ. Было отбито пять контратак противника. При этом российская армия наносила также удары и по соседней Сумской области, откуда оккупанты – военнослужащие ВСУ и иностранные наёмники получают снабжение."За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены три танка, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей, четыре самоходные артиллерийские установки, два миномета, станция радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы", – сказано в сводке Минобороны РФ о ситуации на Курщине.По данным российского министерства, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 51430 военнослужащих, 300 танков, 229 боевых машин пехоты, 166 БТР, 1539 боевых бронемашин, 1456 автомобилей, 358 арторудий, 44 РСЗО – в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, а также множество другой техники и вооружений.Всё это, как неоднократно отмечали и российские, украинские, и западные наблюдатели, было отвлечением от решения стратегических и тактических задач в Донбассе. В связи с этим появилось крылатое выражение "курская авантюра Зеленского".Кроме того, сообщили в Минобороны России, во второй половине дня 13 января дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области.Обмен пленными проходит нелегко, признал 13 января в общении с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он заверил, что эта работа будет продолжена, так как для России важна жизнь каждого военнопленного.Песков также высказался на тему возможных переговоров по украинскому урегулированию. С первой половины января западная пресса особенно активно пишет о предстоящих переговорах лидеров США и России. Дональд Трамп и Владимир Путин предоставили для этого инфоповоды, а наблюдатели попытаются угадать повестку личной встречи лидеров."Разумеется, это вопрос, который является неотъемлемой составляющей в целом темы урегулирования украинского конфликта, один из элементов этой общей темы", – сказал Песков.При этом он заметил, что Киев не даёт поводов для утверждений о возможном участии украинской делегации в переговорном процессе. Поэтому, по его словам, ожидать встречи российских и украинских переговорщиков не приходится."Поскольку пока никаких нет у нас в настоящий момент предпосылок для возобновления переговоров –от этого отказывается украинская сторона, то пока об этом говорить преждевременно", – сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера.В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал 13 января в своём телеграм-канале оценку перспектив "германского сценария" урегулирования украинского конфликта. Идею разделения Украины по примеру ГДР и ФРГ особенно активно продвигают отставные политики США. среди них – бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.Медведев уверен в нежизнеспособности "германского сценария" для Украины. Он обратил также внимание на некорректность сравнения нынешней Украины с послевоенной ФРГ."Очевидно, почему появился подобный сценарий, несмотря на то что у него нет никаких шансов. Ответ прост: с ним руководство незаконного киевского режима легче примирить с самыми оголтелыми неонацистами. А так вот смотрите, как красиво получается: сколько лет ФРГ терпела, а потом раз – и проглотила ГДР!", – подчеркнул Медведев.Высказался на эту тему и лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Он опубликовал на сайте движения статью, в которой подверг резкой критике недоговороспособность нынешнего руководства Украины."Не преуспевающая на поле боя Украина Зеленского становится центром мирового терроризма. Оружие, которое Зеленский выклянчивает у коллективного Запада, вдруг оказывается у террористов в других точках земного шара. Украина прямо поддерживает боевиков из вооруженных формирований сирийской оппозиции, поставляя им беспилотники. С таким заявлением выступил официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Исламской Республики Иран Ибрагим Резаи", – констатировал Медведчук.Евросоюз в лице Еврокомиссии продолжает заверять Киев в поддержке со своей стороны. Однако оставшиеся без поставлявшегося через Украину российского газа Венгрия и Словакия продолжают резко критиковать как власти ЕС, так и Украины.Минобороны России сообщило 13 января о предотвращённой атаке украинских беспилотников на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток". Высказался на эту тему и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Мы рассчитываем на то, что все будут уважать безопасность и функциональность этого транспортного маршрута. Безопасность поставок энергии — это вопрос суверенитета, поэтому любые действия, угрожающие безопасности наших поставок энергии, следует рассматривать как посягательство на суверенитет", – подчеркнул в своём комментарии глава МИД Венгрии.Он отметил, что "Турецкий поток" имеет решающее значение для поставок природного газа в Венгрию и Центральную Европу. Этот транспортный маршрут надежно функционирует уже много лет. При этом как транспортные компании, так и транзитные страны соблюдают свои договорные обязательства и ведут себя как надёжные партнёры, отметил Сийярто.Турция и Евросоюз воздержались от комментариев. Однако очередная атака украинских силовиков на энергетическую инфраструктуру Евразии получила широкий резонанс в СМИ и экспертных сообществах. Парламент России также отреагировал на этот инцидент.Несмотря на международный скандал, официальный Вильнюс 13 января объявил об отправке на Украину 4500 дронов стоимостью пять миллионов евро. О поставке для ВСУ объявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене.Венгрия и Словакия давно входят в пул стран-членов ЕС, скептически оценивающих перспективы Украины под руководством Зеленского. Сам Зеленский 13 января не упустил возможности оскорбить премьер-министра Словакии Роберта Фицо.Фицо ранее критиковал Киев за прекращение транзита российского газа, необходимого Словакии. Он рассказывал о попытке взятки в полмиллиарда евро, которую ему Зеленский предложил в Бельгии. Не отрицая факт попытки дачи взятки, Зеленский выждал время и 13 января в социальной сети назвал Фицо "напыщенным" и "недальновидным", неспособными исправить свои ошибки и склонным "шиковать".Тем временем в ЕС продолжилась серия побед на выборах политиков, придерживающихся скептического взгляда на сформулированную официальным Брюсселем идею победить Россию на украинском поле боя. Вслед за Германией и другими странами союза победу на президентских выборах в Хорватии одержал социал-демократ Зоран Миланович. Он известен резкой критикой в адрес руководства Украины, США и НАТО.Подробности представил Сергей Котвицкий в публикации Победа Милановича. Почему Хорватия не стала Украиной

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