https://ukraina.ru/20250113/1060233051.html

Логика войны и призрак Минских соглашений. Олег Барабанов о гарантиях безопасности РФ и будущем Украины

Логика войны и призрак Минских соглашений. Олег Барабанов о гарантиях безопасности РФ и будущем Украины - 13.01.2025 Украина.ру

Логика войны и призрак Минских соглашений. Олег Барабанов о гарантиях безопасности РФ и будущем Украины

Профессор МГИМО МИД России, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", историк Олег Барабанов объяснил, почему гарантии безопасности для России останутся на бумаге, но договариваться по Украине все равно важно.

2025-01-13T19:00

2025-01-13T19:00

2025-01-13T19:00

интервью

гарантии безопасности

украина

россия

дональд трамп

владимир путин

переговоры

заморозка

дмитрий песков

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058735815_0:51:2400:1401_1920x0_80_0_0_6b75e0c98e02a586edf1c49046c2a950.png

Тема гарантий безопасности является неотъемлемой частью украинского урегулирования, но предпосылок для самих переговоров пока нет из-за позиции Киева, заявил 13 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.— Олег Николаевич, Трамп заявил, что ждет переговоров с Путиным. Но сейчас, на мой взгляд, можно говорить лишь о том, что "под ковром" помощники Владимира Путина и Дональда Трампа прорабатывают варианты повестки по Украине. Если их одобрят — быть переговорами и соглашению. На ваш взгляд, на что сегодня реально готова пойти Россия и на что согласится Трамп?— Да, действительно. Перед саммитом, если он состоится, нужна подготовительная работа, нужны предварительные встречи с Келлогом или с кем-то еще из новой американской администрации — чтобы подготовить повестку.Очевидно, что встреча ради встречи, наверное, не имеет большого смысла. Однако российско-американские отношения заморожены практически по всем форматам, поэтому президентам, на мой взгляд, имеет смысл встретиться и обсудить иные вещи, не зацикливаясь на Украине.Это и стратегическая стабильность, и ядерные вопросы, и другие важные для стран темы. Необходимо наладить хотя бы минимальный диалог и канал связи. Поэтому, с другой стороны, первая встреча глав государств в указанном формате может принести пользу.По Украине публичная российская позиция заявлена Владимиром Путиным. В ней нет пространства для компромисса — то как предлагает Трамп. Я имею в виду в частности идею замораживания конфликта по линии боевого соприкосновения. Это пресловутый "корейский вариант". Его Россия официально пока что отрицает. Президент Путин об этом несколько раз публично говорил: что выступает против замораживания конфликта без полноценных договоренностей о мире, о невступлении Украины в НАТО.Украинское мнение тоже абсолютно противоположное. Хотя мы видим сейчас некий дрейф в позиции Зеленского и других украинских специальных лиц. Они уже не говорят про границы 1991 года, а говорят о границах 24 февраля 2022 года. Но понятно, что это тоже для России неприемлемо.Единственный реальный компромисс, который может быть достигнут, это остановка боевых действий по текущей на момент переговоров линии боевого соприкосновения (ЛБС).Пока обе стороны на это не готовы. Но мы видим, что в западной прессе и в заявлениях западных специальных лиц (не только американских, но и европейских), эта тема начинает получать все большую поддержку.За "корейский вариант", за прекращение боевых действий активно выступают страны развивающегося мира. Китай, Индия, африканские страны регулярно ставят этот вопрос перед Россией — что конфликт необходимо заканчивать, а затем уже годами договариваться. Понятно, что любое перемирие, остановка конфликта означают сохранение жизни наших солдат на фронте. Это, естественно, является первостепенной задачей [для государства].Естественно, перед переговорами все будут поднимать ставки. Перед первой встречей Путина с Трампом будет много предварительных визитов, и публичных, и, возможно, непубличных.Скорее всего при первом обсуждении никакой договоренности не будет достигнуто. Но принцип челночной дипломатии в том и заключается, что посредник проводит несколько раундов отдельных встреч, с тем чтобы прийти к какому-то результату.Плюс здесь важна и позиция Европейского Союза, который по-прежнему настроен на радикальный подход. По крайней мере в заявлениях официальных спикеров отрицается возможность "корейского варианта" перемирия по ЛБС. И когда дело дойдет до переговорного процесса, вряд ли Трампу удастся выключить Европейский Союз полностью из игры. Хотя бы потому, что он хочет переложить ответственность на них за финансовую и прочую дальнейшую поддержку Украины.Здесь очевидно, что давление на Россию будет и с этой точки зрения. Поэтому ситуация не простая.Я вспомню фразу президента Белоруссии Александра Лукашенко, который говорил, что пора "соглашаться на ничью". Очевидно, прекращение боевых действий по ЛБС — это и есть некая ничья. Поскольку ни Россия, ни Украина не достигают в таком случае полностью своих целей.Здесь возникает особая медийная и политическая задача — представить ничью как победу для каждой из сторон. То есть, если это будет аргументировано и принято и лидерами, и общественным мнением стран, то тогда путь к ничьей по "корейскому варианту" вполне возможен.— Многие говорят о важности нового состава администрация Трампа. При этом Кит Келлог планирует добиться мира на Украине за 100 дней. А помощник Трампа Уолтц заявил, что Украина должна снизить возраст мобилизации с 25 до 18 лет, о чем говорили в администрации Байдена, провоцируя продолжение конфликта. Что значит такая разность мнений приспешников Трампа?— Здесь необходимо понимать, что заполнение медийного пространства противоположными месседжами — это основа любой сложной медийной политики. Думаю, такого рода противоречащих друг другу заявлений будет еще больше по мере того, как (если) начнутся реальные переговоры по Украине.С другой стороны, заявление Уолца можно рассматривать как намек. Мол, украинцы, перед вами выбор: либо призывайте всех 18-летних и воюйте дальше, либо, если вы этого не хотите делать, поступайте иначе.Хотя некий тренд к понижению мобилизационного возраста на Украине есть. Он виден по украинскому медийному полю. Однако вряд ли это решение будет простым для руководства Украины по понятным социальным причинам.Поэтому здесь может быть следующий шаг логики: мы же вам предлагали снизить возраст призывников, но вы не захотели, воевать у нас некому, поэтому соглашайтесь на "корейскую ничью". — Тема гарантий безопасности России является неотъемлемой составляющей урегулирования конфликта на Украине, заявил Дмитрий Песков. В случае если переговоры по Украине начнутся, есть ли надежные гарантии для нас или это опять будут джентельменские соглашения с игрой в одни ворота?— Да, действительно. Призрак Минских соглашений витает. Понятно, что даже если гарантии записаны на бумаге и приняты через резолюцию Совета Безопасности ООН (как было в случае с Минскими соглашениями), это в общем-то никого не смущает [чтобы их нарушить].Другое дело, что любые гарантии будут на бумаге, поскольку доверие между Россией и странами Запада подорвано. Подорвано надолго, и вряд ли восстановится даже после подписания возможного соглашения. Очевидно, что обе стороны будут стараться изменить ситуацию в свою пользу через какое-то время.Так вот здесь есть два аспекта. Один аспект, на который хочется надеяться — что Украина уже получила тяжелой и крайне разрушительной для них войной некую прививку от того, чтобы не повторять это в последующем. То есть можно предположить, что Киев не будет воевать. Здесь примерно та же логика, что, допустим, в Грузии, где не от большой любви к России нынешнее правительство дистанцируется от украинского конфликта и от резкой антироссийской риторики. Грузия уже получила прививку войной в 2008 году и не хочет это повторять, видит перед глазами пример Украины.Кстати, подобной логикой можно объяснить и нынешнюю сдержанность Ирана. На памяти живущего ныне поколения страна пережила большую кровопролитную ирано-иракскую войну в 80-е годы. Практически в каждой иранской деревне стоят мемориалы погибшим солдатам…Поэтому Иран не хочет второй войны. Так и с Украиной.Но здесь есть и контраргумент. Он недавно был продемонстрирован Азербайджаном, который в начале 90-х фактически потерпел поражение в Карабахе. Азербайджан 20 с лишним лет сохранялся статус-кво, накопил силы и восстановил территориальную целостность своей страны. То есть прецедент Азербайджана показывает, что возможно и возвращение к войне.Так вот выбор между этими двумя вариантами для Украины не предопределен.Повторюсь, что любые гарантии останутся на бумаге до тех пор, пока не изменится реальная обстановка, а потом исчезнут.Но России, на мой взгляд, имеет смысл понять, что для нас важнее: прекращение войны или ее продолжение. Прекращение конфликта означает сохранение жизней наших солдат, которые находятся на фронте, облегчение военной нагрузки на экономику, восстановление мирной социальной жизни. Это все вещи крайне важные.На другой чаше весов находятся геополитические задачи и мир без гарантий. Я убежден на 100%, что какие бы гарантии ни написали, мы их не будем иметь. Ну, и плюс, стоит задача сохранения лица, в том числе сохранения лица для первого лица государства, что крайне важно. То есть мы должны признать, что 24 февраля у нас не все получилось, как мы хотели. Это сложно сделать психологически. Соответственно, эта задача сохранения лица является ключевой во всем этом процессе. Поэтому, да, необходимо делать сложный выбор.О секретном документе, который может помочь договориться по Украине Владимиру Путину и Дональду Трампу в интервью Эдуард Лозанский: Трамп сможет договориться с Путиным о мире на Украине, если учтет два момента.

https://ukraina.ru/20241108/1058759351.html

https://ukraina.ru/20240314/1053884438.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, гарантии безопасности, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, переговоры, заморозка, дмитрий песков, нато, оон, минские соглашения