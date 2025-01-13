https://ukraina.ru/20250113/1060232682.html
Почему Россия пока не идёт дальше? О нашей стратегии на фронте и направлениях после Курахово - Литовкин
Почему Россия пока не идёт дальше? О нашей стратегии на фронте и направлениях после Курахово - Литовкин - 13.01.2025 Украина.ру
Почему Россия пока не идёт дальше? О нашей стратегии на фронте и направлениях после Курахово - Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал, за счёт чего ВС России удалось нарастить темп продвижения на фронте, а... Украина.ру, 13.01.2025
2025-01-13T18:07
2025-01-13T18:07
2025-01-13T18:07
видео
россия
курахово
украина
виктор литовкин
вооруженные силы украины
ес
беспилотники
румыния
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0d/1060232560_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0fc77f97ccb26fb087e14b348e8ce78d.jpg.webp
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал, за счёт чего ВС России удалось нарастить темп продвижения на фронте, а также о рисках и об ущербе от безэкипажных катеров ВСУ и о техническом арсенале российской армии. 00:26 - О безэкипажных катерах ВСУ; 02:07 - Об отечественных безэкипажных экземплярах; 02:51 - ВСУ: истощение и способности к наступлению; 09:59 - Оценка продвижения ВС России; 13:46 - Новые цели и рубежи после освобождения Курахово. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru (https://ukraina.ru/)
россия
курахово
украина
румыния
польша
черное море
одесса
одесская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0d/1060232560_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d8d433c53b521db6a430f763915c9aa5.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, курахово, украина, виктор литовкин, вооруженные силы украины, ес, беспилотники, румыния, польша, нато, украина-нато, черное море, впк, вмс украины, одесса, одесская область, дональд трамп, владимир зеленский, всу, сво, рамштайн, военная помощь, военная техника, видео
Видео, Россия, Курахово, Украина, Виктор Литовкин, Вооруженные силы Украины, ЕС, беспилотники, Румыния, Польша, НАТО, Украина-НАТО, Черное море, ВПК, ВМС Украины, Одесса, Одесская область, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ВСУ, СВО, Рамштайн, военная помощь, военная техника
Почему Россия пока не идёт дальше? О нашей стратегии на фронте и направлениях после Курахово - Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал, за счёт чего ВС России удалось нарастить темп продвижения на фронте, а также о рисках и об ущербе от безэкипажных катеров ВСУ и о техническом арсенале российской армии.
00:26 - О безэкипажных катерах ВСУ;
02:07 - Об отечественных безэкипажных экземплярах;
02:51 - ВСУ: истощение и способности к наступлению;
09:59 - Оценка продвижения ВС России;
13:46 - Новые цели и рубежи после освобождения Курахово.
Наш канал Вконтакте
: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru (https://ukraina.ru/)