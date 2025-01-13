https://ukraina.ru/20250113/1060232682.html

Почему Россия пока не идёт дальше? О нашей стратегии на фронте и направлениях после Курахово - Литовкин

Почему Россия пока не идёт дальше? О нашей стратегии на фронте и направлениях после Курахово - Литовкин - 13.01.2025 Украина.ру

Почему Россия пока не идёт дальше? О нашей стратегии на фронте и направлениях после Курахово - Литовкин

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал, за счёт чего ВС России удалось нарастить темп продвижения на фронте, а... Украина.ру, 13.01.2025

2025-01-13T18:07

2025-01-13T18:07

2025-01-13T18:07

видео

россия

курахово

украина

виктор литовкин

вооруженные силы украины

ес

беспилотники

румыния

польша

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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал, за счёт чего ВС России удалось нарастить темп продвижения на фронте, а также о рисках и об ущербе от безэкипажных катеров ВСУ и о техническом арсенале российской армии. 00:26 - О безэкипажных катерах ВСУ; 02:07 - Об отечественных безэкипажных экземплярах; 02:51 - ВСУ: истощение и способности к наступлению; 09:59 - Оценка продвижения ВС России; 13:46 - Новые цели и рубежи после освобождения Курахово. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru (https://ukraina.ru/)

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