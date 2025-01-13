Почему Россия пока не идёт дальше? О нашей стратегии на фронте и направлениях после Курахово - Литовкин - 13.01.2025 Украина.ру
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Почему Россия пока не идёт дальше? О нашей стратегии на фронте и направлениях после Курахово - Литовкин
Почему Россия пока не идёт дальше? О нашей стратегии на фронте и направлениях после Курахово - Литовкин - 13.01.2025 Украина.ру
Почему Россия пока не идёт дальше? О нашей стратегии на фронте и направлениях после Курахово - Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал, за счёт чего ВС России удалось нарастить темп продвижения на фронте, а... Украина.ру, 13.01.2025
2025-01-13T18:07
2025-01-13T18:07
видео
россия
курахово
украина
виктор литовкин
вооруженные силы украины
ес
беспилотники
румыния
польша
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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал, за счёт чего ВС России удалось нарастить темп продвижения на фронте, а также о рисках и об ущербе от безэкипажных катеров ВСУ и о техническом арсенале российской армии. 00:26 - О безэкипажных катерах ВСУ; 02:07 - Об отечественных безэкипажных экземплярах; 02:51 - ВСУ: истощение и способности к наступлению; 09:59 - Оценка продвижения ВС России; 13:46 - Новые цели и рубежи после освобождения Курахово. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru (https://ukraina.ru/)
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видео, россия, курахово, украина, виктор литовкин, вооруженные силы украины, ес, беспилотники, румыния, польша, нато, украина-нато, черное море, впк, вмс украины, одесса, одесская область, дональд трамп, владимир зеленский, всу, сво, рамштайн, военная помощь, военная техника, видео
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Почему Россия пока не идёт дальше? О нашей стратегии на фронте и направлениях после Курахово - Литовкин

18:07 13.01.2025
 
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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал, за счёт чего ВС России удалось нарастить темп продвижения на фронте, а также о рисках и об ущербе от безэкипажных катеров ВСУ и о техническом арсенале российской армии.
00:26 - О безэкипажных катерах ВСУ;
02:07 - Об отечественных безэкипажных экземплярах;
02:51 - ВСУ: истощение и способности к наступлению;
09:59 - Оценка продвижения ВС России;
13:46 - Новые цели и рубежи после освобождения Курахово.
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Заголовок открываемого материала
18:16"Полукотёл" ВСУ под Курахово, ЕС прирастает укроскептиками. Итоги 13 января
18:07Почему Россия пока не идёт дальше? О нашей стратегии на фронте и направлениях после Курахово - Литовкин
17:39Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия отрезала Константиновку от Покровска и довела ВСУ до катастрофы
17:21Сийярто: атака ВСУ на объект "Турецкого потока" – покушение на суверенитет
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