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Белый дом считает отказ Киева призывать 18-летних нерешённой проблемой
Белый дом считает отказ Киева призывать 18-летних нерешённой проблемой - 13.01.2025 Украина.ру
Белый дом считает отказ Киева призывать 18-летних нерешённой проблемой
Нынешнему руководству Украины следует решить проблему снижения возраста мобилизации до 18 лет. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
2025-01-13T18:53
2025-01-13T18:53
2025-01-13T18:53
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"В конечном счете это то суверенное решение, которое предстоит принять Украине. Однако мы были предельно ясны, в том числе, в публичном поле, что живая сила является предметом острого беспокойства и Украине нужно это решить", - заявил советник Джо Байдена.Как сообщает РИА "Новости", Салливан также сообщил в интервью Bloomberg, что нехватка живой силы в ВСУ возрастала на протяжении украинского конфликта и особенно обострилась в 2024 году.Салливан отметил, что администрация Байдена информировала об этой проблеме команду избранного президента США Дональда Трампа.В 2024 году ряд представителей официального Киева выступили с публичными заявлениями, решительно отвергая мобилизацию 18-летних граждан. Против этого выступал и Владимир Зеленский, жаловавшийся при этом на постоянную нехватку военной помощи от США и других стран Запада.Ранее в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник заявил, что американцы открыто требуют от Зеленского снизить мобилизационный возраст до 18 лет и украинские власти обязательно дойдут до того, что будут отправлять воевать детей. Подробности в публикации издания Украина.ру Станислав Крапивник: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, киев, украина, джейк салливан, джо байден, владимир зеленский, bloomberg, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, сво, призывники
Новости, США, Киев, Украина, Джейк Салливан, Джо Байден, Владимир Зеленский, bloomberg, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация, СВО, призывники
Белый дом считает отказ Киева призывать 18-летних нерешённой проблемой
Нынешнему руководству Украины следует решить проблему снижения возраста мобилизации до 18 лет. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.