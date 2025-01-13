https://ukraina.ru/20250113/1060233915.html

Белый дом считает отказ Киева призывать 18-летних нерешённой проблемой

Белый дом считает отказ Киева призывать 18-летних нерешённой проблемой - 13.01.2025 Украина.ру

Белый дом считает отказ Киева призывать 18-летних нерешённой проблемой

Нынешнему руководству Украины следует решить проблему снижения возраста мобилизации до 18 лет. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

2025-01-13T18:53

2025-01-13T18:53

2025-01-13T18:53

новости

сша

киев

украина

джейк салливан

джо байден

владимир зеленский

bloomberg

вооруженные силы украины

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103351/78/1033517899_0:0:5213:2933_1920x0_80_0_0_190c0937942c1caf5e80ef1cd53e01cb.jpg

"В конечном счете это то суверенное решение, которое предстоит принять Украине. Однако мы были предельно ясны, в том числе, в публичном поле, что живая сила является предметом острого беспокойства и Украине нужно это решить", - заявил советник Джо Байдена.Как сообщает РИА "Новости", Салливан также сообщил в интервью Bloomberg, что нехватка живой силы в ВСУ возрастала на протяжении украинского конфликта и особенно обострилась в 2024 году.Салливан отметил, что администрация Байдена информировала об этой проблеме команду избранного президента США Дональда Трампа.В 2024 году ряд представителей официального Киева выступили с публичными заявлениями, решительно отвергая мобилизацию 18-летних граждан. Против этого выступал и Владимир Зеленский, жаловавшийся при этом на постоянную нехватку военной помощи от США и других стран Запада.Ранее в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник заявил, что американцы открыто требуют от Зеленского снизить мобилизационный возраст до 18 лет и украинские власти обязательно дойдут до того, что будут отправлять воевать детей. Подробности в публикации издания Украина.ру Станислав Крапивник: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер.

сша

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, киев, украина, джейк салливан, джо байден, владимир зеленский, bloomberg, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, сво, призывники