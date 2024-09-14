"Трамп непредсказуем, очень эмоционален, в отдельных вопросах некомпетентен" - политолог - 14.09.2024 Украина.ру
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"Трамп непредсказуем, очень эмоционален, в отдельных вопросах некомпетентен" - политолог
"Трамп непредсказуем, очень эмоционален, в отдельных вопросах некомпетентен" - политолог - 14.09.2024 Украина.ру
"Трамп непредсказуем, очень эмоционален, в отдельных вопросах некомпетентен" - политолог
Из-за специфика политического портрета Дональда Трампа при его победе на выборах президента США возникает ситуация эскалации конфликта с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бавырин
2024-09-14T04:30
2024-09-14T04:30
новости
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сша
украина
дональд трамп
камала харрис
владимир путин
совбез
вооруженные силы украины
военная помощь
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По мнению эксперта, в ходе дебатов кандидатов в президенты США не так важно, сколько раз они упоминали Россию. Дональд Трамп и Камала Харрис "говорили то, что считают выгодным, потому что тема России более неприятна для Трампа, чем для Харрис" и на то есть несколько причин, отметил Бавырин."Тема России не является ключевой на этих выборах, как бы нам того не хотелось. Выбор американцев определяют социально-экономические вопросы. И исход этих выборов будет зависеть от того, что будет с потребительской экономикой США в октябре, начале ноября. Будут ли расти цены на бензин, что будет с инфляцией, не лопнет ли какой-нибудь финансовый пузырь. Если лопнет, у Трампа сохраняются шансы. Если все будет более-менее ровно, то Камала идет к победе на этих выборах", - уверен эксперт.Бавырин не уверен, что поддержка Россией Камалы Харрис, о которой с улыбкой говорил Владимир Путин, является политическим троллингом."Ранее Владимир Владимирович говорил, что Джо Байден гораздо более предсказуем, чем Дональд Трамп. И это святая правда, - отметил эксперт. - Один из минусов Трампа то, что он действительно непредсказуем. Он очень эмоционален, в отдельных вопросах некомпетентен. Реакции, которые он демонстрирует не могут быть решением для серьезной страны. Он хаотичен, от него можно ожидать нерациональной эскалации".Бавырин полагает, что "Трампа наш Совбез может воспринимать как потенциально более опасного президента, и эскалация может начаться вскоре после его победы". Этот кандидат на высший государственный пост заявил, что в случае победы на президенстких выборах США сможет "завершить конфликт России и Украины, потому что Путин и Зеленский у меня быстренько договорятся".Если же с реализацией намерения Трампа что-то пойдёт не так, то "тогда, по логике Трампа, которая не проговаривается, он как-то нас напугает, потому что он будет уговаривать через силу". В итоге, отметил Бавырин, "сразу возникает ситуация непредсказуемой эскалации, потому что Трамп человек специфический".Трамп понимает, что США "наступили на точку жизнеобеспечения России, затронули ключевые вопросы ее безопасности"и "сейчас играют в очень опасную политическую игру". При этом, считает эксперт, "в Трампе дико раздражает его эгоцентризм, зашкаливающееся самолюбование", которые дополняют другие негативные качества этого политика.Полный текст интервью Дмитрий Бавырин: Удары ракетами по России были козырем Трампа, но кризис ВСУ под Покровском все изменил читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Петр Акопов о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта на сайте Украина.ру
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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, камала харрис, владимир путин, совбез, вооруженные силы украины, военная помощь, военная техника, военная эскалация, всу, сво, геополитика, президент сша, президентские выборы, джо байден
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Камала Харрис, Владимир Путин, Совбез, Вооруженные силы Украины, военная помощь, военная техника, военная эскалация, ВСУ, СВО, геополитика, президент США, президентские выборы, Джо Байден

"Трамп непредсказуем, очень эмоционален, в отдельных вопросах некомпетентен" - политолог

04:30 14.09.2024
 
© AP / Gerald Herbert
- РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© AP / Gerald Herbert
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Из-за специфика политического портрета Дональда Трампа при его победе на выборах президента США возникает ситуация эскалации конфликта с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бавырин
По мнению эксперта, в ходе дебатов кандидатов в президенты США не так важно, сколько раз они упоминали Россию. Дональд Трамп и Камала Харрис "говорили то, что считают выгодным, потому что тема России более неприятна для Трампа, чем для Харрис" и на то есть несколько причин, отметил Бавырин.
"Тема России не является ключевой на этих выборах, как бы нам того не хотелось. Выбор американцев определяют социально-экономические вопросы. И исход этих выборов будет зависеть от того, что будет с потребительской экономикой США в октябре, начале ноября. Будут ли расти цены на бензин, что будет с инфляцией, не лопнет ли какой-нибудь финансовый пузырь. Если лопнет, у Трампа сохраняются шансы. Если все будет более-менее ровно, то Камала идет к победе на этих выборах", - уверен эксперт.
Бавырин не уверен, что поддержка Россией Камалы Харрис, о которой с улыбкой говорил Владимир Путин, является политическим троллингом.
"Ранее Владимир Владимирович говорил, что Джо Байден гораздо более предсказуем, чем Дональд Трамп. И это святая правда, - отметил эксперт. - Один из минусов Трампа то, что он действительно непредсказуем. Он очень эмоционален, в отдельных вопросах некомпетентен. Реакции, которые он демонстрирует не могут быть решением для серьезной страны. Он хаотичен, от него можно ожидать нерациональной эскалации".
Бавырин полагает, что "Трампа наш Совбез может воспринимать как потенциально более опасного президента, и эскалация может начаться вскоре после его победы". Этот кандидат на высший государственный пост заявил, что в случае победы на президенстких выборах США сможет "завершить конфликт России и Украины, потому что Путин и Зеленский у меня быстренько договорятся".
Если же с реализацией намерения Трампа что-то пойдёт не так, то "тогда, по логике Трампа, которая не проговаривается, он как-то нас напугает, потому что он будет уговаривать через силу". В итоге, отметил Бавырин, "сразу возникает ситуация непредсказуемой эскалации, потому что Трамп человек специфический".
Трамп понимает, что США "наступили на точку жизнеобеспечения России, затронули ключевые вопросы ее безопасности"и "сейчас играют в очень опасную политическую игру". При этом, считает эксперт, "в Трампе дико раздражает его эгоцентризм, зашкаливающееся самолюбование", которые дополняют другие негативные качества этого политика.
Полный текст интервью Дмитрий Бавырин: Удары ракетами по России были козырем Трампа, но кризис ВСУ под Покровском все изменил читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Петр Акопов о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта на сайте Украина.ру
 
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