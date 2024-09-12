https://ukraina.ru/20240912/1057386157.html

Дмитрий Бавырин: Удары ракетами по России были козырем Трампа, но кризис ВСУ под Покровском все изменил

Дмитрий Бавырин: Удары ракетами по России были козырем Трампа, но кризис ВСУ под Покровском все изменил - 12.09.2024 Украина.ру

Дмитрий Бавырин: Удары ракетами по России были козырем Трампа, но кризис ВСУ под Покровском все изменил

Сценарий, при котором будут разрешены удары вглубь территории России, прежде всего в район столицы, возможно, будет реализован уже сейчас, то есть до победы Трампа. Трамп, видимо, считает, что это его козырь, давать разрешение на удары дальнобойным оружием, и этот козырь у него уведут.

2024-09-12T04:57

2024-09-12T04:57

2024-09-12T04:58

интервью

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Возможно, потому что у Украины складывается кризисная ситуация на Покровском направлении с перспективой обвала всего Донбасского фронта.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бавырин.По результатам опроса телеканала CNN, победу в дебатах между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом одержала представительница Демократической партии. Так считают 63% респондентов.- Дмитрий, а кому бы отдали предпочтение вы?- На мой взгляд, была чистая ничья. Камала Харрис подтвердила худшие опасения о себе в том плане, что по компетентности и популизму она не уступает самому Трампу. Они стоили друг друга. Но за исключением дебатов Трамп-Байден, где действующий президент появился в полуживом состоянии, Трамп проигрывал все дебаты по версии CNN. Всякий раз победу отдавали то Хиллари Клинтон, то Джо Байдену. Хотя CNN это очень либеральный и антитрамповский канал, поэтому ориентироваться на CNN нужно в последнюю очередь.Говорили о том, что Трамп размажет Харрис, но ничего подобного я не увидел. Камала Харрис была хорошо натаскана на дебаты своей командой, била в уязвимые точки, а Трамп умудрился залезть в ловушки, которые для него не расставляли. Это касается фейковой истории о поедании мигрантами кошек и собак в США.Это был типичный Трамп, не лучше и не хуже обычного Трампа. Харрис была как Трамп популисткой, которая оперирует ярлыками, обвинениями, у которой нет на самом деле какой-то четкой программы действий, есть только желание, чтобы все от нее каких-то действий ожидали. Игра была равной.- Трамп в своем выступлении упомянул Россию десять раз, а Харрис лишь два. Говорит ли это что-то о российском направлении внешней политики, которую будет проводить администрация Харрис, если она одержит победу на выборах?- На самом деле это не так важно, сколько раз они упоминали Россию. Они говорили то, что считают выгодным, потому что тема России более неприятна для Трампа, чем для Харрис, по ряду причин. Начиная с того, что обыгрывается тема, что русские помогли Трампу выиграть выборы и помогают сейчас. И Трамп, упоминая Россию, отбивался.Тема России не является ключевой на этих выборах, как бы нам того не хотелось. Выбор американцев определяют социально-экономические вопросы. И исход этих выборов будет зависеть от того, что будет с потребительской экономикой США в октябре, начале ноября. Будут ли расти цены на бензин, что будет с инфляцией, не лопнет ли какой-нибудь финансовый пузырь. Если лопнет, у Трампа сохраняются шансы. Если все будет более-менее ровно, то Камала идет к победе на этих выборах.- Поддержка Россией Камалы Харрис, о которой заявил Владимир Путин, это политический троллинг?- Я не уверен, что это троллинг, рассчитанный на эмоциональную реакцию. Ранее Владимир Владимирович говорил, что Джо Байден гораздо более предсказуем, чем Дональд Трамп. И это святая правда. Один из минусов Трампа то, что он действительно непредсказуем. Он очень эмоционален, в отдельных вопросах некомпетентен. Реакции, которые он демонстрирует не могут быть решением для серьезной страны. Он хаотичен, от него можно ожидать нерациональной эскалации.И Трампа наш Совбез может воспринимать как потенциально более опасного президента, и эскалация может начаться вскоре после его победы. Он говорит, что когда я стану президентом, то смогу завершить конфликт России и Украины, потому что Путин и Зеленский у меня быстренько договорятся. А что если нет? А если твое предложение России будет для нее неприемлемым? А если будет отказ? Тогда что? А тогда, по логике Трампа, которая не проговаривается, он как-то нас напугает, потому что он будет уговаривать через силу. То есть сразу возникает ситуация непредсказуемой эскалации, потому что Трамп человек специфический.- Тем временем Байден заявил, о идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России. К чему приведет такое решение?- По большому счету, это как раз тот самый очевидный сценарий эскалации, который возникнет в том случае, если президентом становится Трамп.Но сценарий, при котором будут разрешены удары вглубь территории России, прежде всего в район столицы, возможно, будет реализован уже сейчас, то есть до победы Трампа. Трамп, видимо, считает, что это его козырь, давать разрешение на удары дальнобойным оружием, и этот козырь у него уведут.Причины для этого есть. Не может быть такого, что Зеленскому год не разрешали бить по Москве, а тут взяли и разрешили. Почему? Возможно, потому что у Украины действительно складывается кризисная ситуация на Покровском направлении с перспективой обвала всего Донбасского фронта.- Любопытно, что Мария Захарова сказала, что обсуждать итоги дебатов Трампа и Харрис, это все равно как следить за результатами боксерского матча на "Титанике", потому что США движутся к катастрофе. Не рано ли мы хороним США?- Рано. У нас есть группа граждан, которые регулярно хоронят США. Мария Захарова к ним не относится, но их называют сектой свидетелей краха доллара. Они ждут этого десятилетиями. У США сейчас сложная ситуация в плане электорального раскола. Есть Америка трампа, есть Америка демократов. Но в экономике у Штатов более-менее все неплохо. Напоминаю, что в отличие от наших противников из НАТО в Европе, США на украинском конфликте не только тратят, но и зарабатывают. Так что ждать, что Штатам придет кирдык, я бы не стал, мы с ними надолго застряли.- А если бы вы были гражданином США, за кого отдали бы свой голос на выборах?- С крайне кислой миной на лице я бы отдал голос за Трампа. Но чтобы стать американцем, который сделает выбор в ноябре, надо заплатить американские налоги, сходить в американский супермаркет, заправить американскую машину на американской заправке, сходить на собрание в американской школе.В Трампе дико раздражает его эгоцентризм, зашкаливающееся самолюбование, но надо согласиться с Трампом, что мы, то есть американцы, сейчас играют в очень опасную политическую игру. Мы наступили на точку жизнеобеспечения России, затронули ключевые вопросы ее безопасности. Мы ближе к Третьей мировой, обмену ядерными ударами, чем во времена Карибского кризиса. Продолжать так, как было, неприемлемый риск, нужна разрядка. И она может быть связана с именем Трампа больше, чем с именем Камалы Харрис.И то, что у Камалы Харрис нет детей, по-настоящему пугает. Это уже не из области политологии, а из области культурологических мифов, но не хочется, чтобы ядерными державами управляли люди без детей, когда речь идет о риске Третьей мировой.Люди с детьми чаще задумывают о стабильном будущем, о том, что нам планета пригодится, и мы по высоким ставкам играть не должны. Когда в США поднимается вопрос о семье, демократы, наученные избирательным штабом, отбрехиваются, говоря, что у ее есть приемные дети ее мужа. Но когда она выходила замуж, старшему было 18, а младшему 15, так что она их не воспитывала.Подробнее о дебатах Трампа и Харрис - в статье Евгении Кондаковой "Нокаута не было. Эдуард Лозанский о нежарких дебатах Трампа и Харрис и угрозе Третьей мировой войны"

https://ukraina.ru/20240911/1057373194.html

https://ukraina.ru/20240911/1057376030.html

https://ukraina.ru/20240911/1057382316.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью