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Боятся потерять. ВСУ редко пользуются западными танками - Wall Street Journal
Боятся потерять. ВСУ редко пользуются западными танками - Wall Street Journal - 13.09.2024 Украина.ру
Боятся потерять. ВСУ редко пользуются западными танками - Wall Street Journal
Вооруженные силы Украины редко пользуются западными танками на поле боя из-за высокого риска их потерять. Об этом сообщает газета Wall Street Journal
2024-09-13T10:20
2024-09-13T10:20
2024-09-13T10:20
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"Десятки передовых западных танков начали использоваться (украинскими формированиями - ред.) на поле боя лишь в редких случаях… некоторые были повреждены, уничтожены или захвачены", - говорится в материале.Газета приводит в пример 47-ю механизированную бригаду ВСУ, которая надеялась, что, получив американские танки Abrams, ей удастся добиться прорыва. Однако на практике поставленные им бронемашины простаивают "в поле" на многокилометровом удалении от фронта, поскольку велик риск их потерять из-за ударов российской армии.В свою очередь американский генерал Джеймс Рейни, возглавляющий командование модернизации вооружения и военной техники США, признался, что бронетанковые подразделения США нуждаются в срочной модернизации. Ранее журнал Military Watch Magazine сообщал, что Украина за последние полгода потеряла около 20 американских танков Abrams M1A1 из 31 поставленного. Подробнее о потерях ВСУ - в материале Более 5800 солдат и 72 танка. В Минобороны назвали общую цифру потерь ВСУ на Курском направлении на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, вооруженные силы украины, танки, потери, всу
Новости, Украина, США, Вооруженные силы Украины, танки, потери, ВСУ
Боятся потерять. ВСУ редко пользуются западными танками - Wall Street Journal
Вооруженные силы Украины редко пользуются западными танками на поле боя из-за высокого риска их потерять. Об этом сообщает газета Wall Street Journal
"Десятки передовых западных танков начали использоваться (украинскими формированиями - ред.) на поле боя лишь в редких случаях… некоторые были повреждены, уничтожены или захвачены", - говорится в материале.
Газета приводит в пример 47-ю механизированную бригаду ВСУ, которая надеялась, что, получив американские танки Abrams, ей удастся добиться прорыва. Однако на практике поставленные им бронемашины простаивают "в поле" на многокилометровом удалении от фронта, поскольку велик риск их потерять из-за ударов российской армии.
В свою очередь американский генерал Джеймс Рейни, возглавляющий командование модернизации вооружения и военной техники США
, признался, что бронетанковые подразделения США нуждаются в срочной модернизации.
Ранее журнал Military Watch Magazine сообщал, что Украина
за последние полгода потеряла около 20 американских танков Abrams M1A1 из 31 поставленного.