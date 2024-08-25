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Более 5800 солдат и 72 танка. В Минобороны назвали общую цифру потерь ВСУ на Курском направлении

Более 5800 солдат и 72 танка. В Минобороны назвали общую цифру потерь ВСУ на Курском направлении - 25.08.2024 Украина.ру

Более 5800 солдат и 72 танка. В Минобороны назвали общую цифру потерь ВСУ на Курском направлении

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 5800 военнослужащих и 72 танка. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ

2024-08-25T17:46

2024-08-25T17:46

2024-08-25T19:12

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Всего за время боев на Курском направлении украинская армия потеряла более 5800 военнослужащих. Потери противника в технике - 72 танка, 31 боевая машина пехоты, 58 бронетранспортеров, 383 боевых бронированных машины, 177 автомобилей, 37 артиллерийских орудий.За время боев на Курском направлении противник потерял 5 установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, сообщили в ведомстве.Также были уничтожены 9 станций РЭБ, РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС противовоздушной обороны, пять единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77 противника, отметили в пресс-службе.За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, одна единица инженерной техники, две станции РЭБ, а также РЛС обнаружения воздушных целей СТ-68, сообщили в Минобороны.По информации пресс-службы, подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное."Также сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Вишневка, Борки, Погребки и Спальное. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, 4 боевые бронированные машины и два автомобиля", - заявили в Минобороны.О том, почему после вторжения в Курскую область ВСУ очень быстро потеряли темп - в интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.ру

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новости, россия, курская область, вооруженные силы украины, вс рф, всу, потери всу, танки, бмп, артиллерия, бои, наступление, автомобиль, автомобили, пехота, авиация, украинская армия