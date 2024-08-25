Более 5800 солдат и 72 танка. В Минобороны назвали общую цифру потерь ВСУ на Курском направлении - 25.08.2024 Украина.ру
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Более 5800 солдат и 72 танка. В Минобороны назвали общую цифру потерь ВСУ на Курском направлении
Более 5800 солдат и 72 танка. В Минобороны назвали общую цифру потерь ВСУ на Курском направлении - 25.08.2024 Украина.ру
Более 5800 солдат и 72 танка. В Минобороны назвали общую цифру потерь ВСУ на Курском направлении
За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 5800 военнослужащих и 72 танка. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
2024-08-25T17:46
2024-08-25T19:12
новости
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курская область
вооруженные силы украины
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потери всу
танки
бмп
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Всего за время боев на Курском направлении украинская армия потеряла более 5800 военнослужащих. Потери противника в технике - 72 танка, 31 боевая машина пехоты, 58 бронетранспортеров, 383 боевых бронированных машины, 177 автомобилей, 37 артиллерийских орудий.За время боев на Курском направлении противник потерял 5 установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, сообщили в ведомстве.Также были уничтожены 9 станций РЭБ, РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС противовоздушной обороны, пять единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77 противника, отметили в пресс-службе.За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, одна единица инженерной техники, две станции РЭБ, а также РЛС обнаружения воздушных целей СТ-68, сообщили в Минобороны.По информации пресс-службы, подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное."Также сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Вишневка, Борки, Погребки и Спальное. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, 4 боевые бронированные машины и два автомобиля", - заявили в Минобороны.О том, почему после вторжения в Курскую область ВСУ очень быстро потеряли темп - в интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, курская область, вооруженные силы украины, вс рф, всу, потери всу, танки, бмп, артиллерия, бои, наступление, автомобиль, автомобили, пехота, авиация, украинская армия
Новости, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ, танки, БМП, артиллерия, бои, наступление, автомобиль, автомобили, пехота, авиация, украинская армия

Более 5800 солдат и 72 танка. В Минобороны назвали общую цифру потерь ВСУ на Курском направлении

17:46 25.08.2024 (обновлено: 19:12 25.08.2024)
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
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За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 5800 военнослужащих и 72 танка. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
Всего за время боев на Курском направлении украинская армия потеряла более 5800 военнослужащих. Потери противника в технике - 72 танка, 31 боевая машина пехоты, 58 бронетранспортеров, 383 боевых бронированных машины, 177 автомобилей, 37 артиллерийских орудий.
За время боев на Курском направлении противник потерял 5 установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, сообщили в ведомстве.
Также были уничтожены 9 станций РЭБ, РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС противовоздушной обороны, пять единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77 противника, отметили в пресс-службе.
За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, одна единица инженерной техники, две станции РЭБ, а также РЛС обнаружения воздушных целей СТ-68, сообщили в Минобороны.
По информации пресс-службы, подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное.
"Также сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Вишневка, Борки, Погребки и Спальное. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, 4 боевые бронированные машины и два автомобиля", - заявили в Минобороны.
О том, почему после вторжения в Курскую область ВСУ очень быстро потеряли темп - в интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.ру
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14:00
В Курской области подразделения ГВ "Север" отразили атаки противника на ряд населенных пунктов - МО РФВооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения украинской армии на территорию Российской Федерации в Курской области. За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
 
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