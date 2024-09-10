"Они варятся в адовом котле": эксперт объяснил, почему Киев не может "достать" из-под Курска части ВСУ - 10.09.2024 Украина.ру
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"Они варятся в адовом котле": эксперт объяснил, почему Киев не может "достать" из-под Курска части ВСУ
"Они варятся в адовом котле": эксперт объяснил, почему Киев не может "достать" из-под Курска части ВСУ - 10.09.2024 Украина.ру
"Они варятся в адовом котле": эксперт объяснил, почему Киев не может "достать" из-под Курска части ВСУ
Главная проблема ВСУ состоит в том, что их наиболее опытные и оснащенные подразделения заняты в Курской области. Вся 20-тысячная группировка сидит на снабжении через полторы дороги сомнительного качества. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-09-10T06:00
2024-09-10T06:00
новости
россия
курская область
алексей анпилогов
покровск/красноармейск
донбасс
наступление
всу
вс рф
сво
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Сейчас ВС РФ притормозили продвижение на Красноармейск (Покровск), зато развернули наступление на юг, взяв Мемрик, Галицыновку и выйдя к Украинску, рассказал эксперт. На Очеретинском выступе уже не раз была ситуация, когда менялось направление удара армии РФ. Бойцы ищут слабые точки в песчаной плотине ВСУ, которая уже рассыпается. ВСУ по-прежнему не решили кризис под Красноармейском, отметил он.Вся их 20-тысячная группировка, которая зашла на нашу территорию, сидит на снабжении через полторы дороги сомнительного качества. Железных дорог там нет. Российские бойцы взяли это шоссе под плотный огневой контроль, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО читайте на сайте Украина.руО том, почему сразу целый ряд украинских министров написали заявления об отставке — в интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240909/1049214139.html
россия
курская область
покровск/красноармейск
донбасс
очеретино
киев
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курская область, алексей анпилогов, покровск/красноармейск, донбасс, наступление, всу, вс рф, сво, очеретино, снабжение, киев, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, украина.ру, нато
Новости, Россия, Курская область, Алексей Анпилогов, Покровск/Красноармейск, Донбасс, наступление, ВСУ, ВС РФ, СВО, Очеретино, снабжение, Киев, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, НАТО

"Они варятся в адовом котле": эксперт объяснил, почему Киев не может "достать" из-под Курска части ВСУ

06:00 10.09.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки "Юг" на Артемовском направлении
Боевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки Юг на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Главная проблема ВСУ состоит в том, что их наиболее опытные и оснащенные подразделения заняты в Курской области. Вся 20-тысячная группировка сидит на снабжении через полторы дороги сомнительного качества. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Сейчас ВС РФ притормозили продвижение на Красноармейск (Покровск), зато развернули наступление на юг, взяв Мемрик, Галицыновку и выйдя к Украинску, рассказал эксперт.
На Очеретинском выступе уже не раз была ситуация, когда менялось направление удара армии РФ. Бойцы ищут слабые точки в песчаной плотине ВСУ, которая уже рассыпается. ВСУ по-прежнему не решили кризис под Красноармейском, отметил он.
"Главная проблема противника состоит в том, что их наиболее мотивированные, опытные и оснащенные подразделения заняты в Курской области. Киевский режим просто не может достать их оттуда. Они варятся в этом адовом котле", — подчеркнул Анпилогов.
Вся их 20-тысячная группировка, которая зашла на нашу территорию, сидит на снабжении через полторы дороги сомнительного качества. Железных дорог там нет. Российские бойцы взяли это шоссе под плотный огневой контроль, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО читайте на сайте Украина.ру
О том, почему сразу целый ряд украинских министров написали заявления об отставке — в интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов на сайте Украина.ру
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