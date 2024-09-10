"Они варятся в адовом котле": эксперт объяснил, почему Киев не может "достать" из-под Курска части ВСУ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки "Юг" на Артемовском направлении
Главная проблема ВСУ состоит в том, что их наиболее опытные и оснащенные подразделения заняты в Курской области. Вся 20-тысячная группировка сидит на снабжении через полторы дороги сомнительного качества. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Сейчас ВС РФ притормозили продвижение на Красноармейск (Покровск), зато развернули наступление на юг, взяв Мемрик, Галицыновку и выйдя к Украинску, рассказал эксперт.
На Очеретинском выступе уже не раз была ситуация, когда менялось направление удара армии РФ. Бойцы ищут слабые точки в песчаной плотине ВСУ, которая уже рассыпается. ВСУ по-прежнему не решили кризис под Красноармейском, отметил он.
"Главная проблема противника состоит в том, что их наиболее мотивированные, опытные и оснащенные подразделения заняты в Курской области. Киевский режим просто не может достать их оттуда. Они варятся в этом адовом котле", — подчеркнул Анпилогов.
Вся их 20-тысячная группировка, которая зашла на нашу территорию, сидит на снабжении через полторы дороги сомнительного качества. Железных дорог там нет. Российские бойцы взяли это шоссе под плотный огневой контроль, заключил собеседник издания.
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