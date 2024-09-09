"Примазалась": американист объяснил, зачем Нуланд помянула Стамбульские соглашения
15:40 09.09.2024 (обновлено: 16:19 09.09.2024)
В признании бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об участии Вашингтона и Лондона в срыве Стамбульских соглашений нет ничего нового, но таким образом некогда популярный политик захотела указать на свою сопричастность к событиям двухлетней давности
В сети опубликовали интервью Виктории Нуланд иноагенту Михаилу Зыгарю*, в котором она указала, что Киев под влиянием США и других заинтересованных лиц принял решение выйти из сделки. По ее словам, украинская сторона якобы "захотела проконсультироваться" с союзниками, хотя изначально их даже не было за столом переговоров.
О том, как любительница печенек Госдепа "примазалась" к ликвидации первой реальной возможности для урегулирования ситуации на Украине, рассказал в интервью политолог, американист Дмитрий Дробницкий.
Нуланд включает себя в число тех, кто отговорил от принятия решений, которые сделали бы Украину "кастрированной и демилитаризованной за бесценок", считает он.
В беседе с Украина.ру эксперт напомнил, что ранее аналогичное заявление делал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который хвастался тем, что повлиял на распад сделки Киева с Москвой. В 2022 году сторонам удалось согласовать список договоренностей, однако позднее они были сорваны по указанию союзников.
"Тогда никто конкретно у Нуланд совета не спрашивал, потому как она была ниже радаров все время, но надеялась на серьезное карьерное продвижение, чего, как известно, не произошло (скорее даже наоборот). Поэтому когда ее спросили сейчас, она тоже "примазалась", указала на свое участие. Это факт, которым еще ранее хвалился Борис Джонсон, а роль Британии в срыве переговорного процесса уже была известна и в прессе также освящалась", - заявил Дробницкий.
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Безусловно, если бы у Нуланд спросили два года назад о том, сворачивать ли боевые действия, она бы выступила против, так как политик ранее была одним из активных создателей постмайданной Украины и новейшего киевского режима, указал американист.
В последнее время ее деятельность была непубличной, Нуланд никто особо не интересовался, так как "под ковром" в Вашингтоне сражались более серьезные и крупные фигуры и кланы.
Примечательно, что интервью у нее взял как раз иноагент, а не журналисты The New York Times, Politico или хотя бы британской газеты The Guardian. В дальнейшем Нуланд только и сможет, что появляться в такого рода медийных источниках, добавил собеседник.
"В некотором смысле она как (бывший советник президента США по нацбезопасности - Ред.) Джон Болтон - отыгранный материал. Не думаю, что ее кто-то захочет вытаскивать в медийное поле. Есть множество игроков поинтересней Нуланд - фигуры маргинализированной, мешающей очень многим", - уточнил политолог.
11 марта, 15:04"Ненависть к России, госпереворот на Украине, война и разрушение". Киселев о том, чем запомнится НуландОдной из центральных тем воскресного выпуска информационно-аналитической передачи "Вести недели" 10 марта 2024 года стал уход в отставку заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев вспомнил некоторые нюансы ее биографии и подвел итоги ее дипломатической карьеры.
Для тех, кто настаивает на продолжении конфликта, важно показывать роль в нынешних действиях, а для иных, кто понимает, насколько эскалация обстановки обременительна для любой администрации США, привлекателен вариант скорейшего разрешения ситуации.
Интервью бывшей замгоссекретаря и недавнее совместное заявление МИ6 и главы ЦРУ - это звенья одной цепи. Напомним, директор американского ЦРУ Билл Бернс и глава британской внешней разведки МИ-6 Ричард Мур в статье для издания Financial Times заявили о "беспрецедентных" угрозах, с которыми сталкиваются США и Великобритания со стороны России и Китая.
"Совместное заявление МИ6 и главы ЦРУ тоже ложатся в эту рамку, и очевидно, что это сразу несколько политических группировок, которые понимают, что сегодня оба кандидата в президенты США спят и видят, чтобы на Украине, пусть даже очень плохо и для Киева, и для "ястребов", побыстрее все это дело закончилось, чтобы на руках новой администрации хотя бы этой проблемы не было", - пояснил Дмитрий Дробницкий.
С учетом актуальных обстоятельств, вряд ли Нуланд еще где-нибудь "всплывет" в большой политике, заключил он.
В марте этого года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подала в отставку. Госсекретарь Энтони Блинкен отмечал, что именно она внесла огромный вклад в современный вид Украины, а ее работа станет предметом изучения многих исследователей внешней политики.
Завершить боевые действия, избежав еще большей эскалации на Украине, можно было еще в начале российской спецоперации. В 2022 году делегации России и Украины приступили к очному формату переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле, встречу тогда открывал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Изначально стороны достигли определенного прогресса, однако позже Киев без объяснения причин вышел из сделки. На Украине также приняли закон, запрещающий переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.
* Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.