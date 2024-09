https://ukraina.ru/20240909/1057324308.html

"Примазалась": американист объяснил, зачем Нуланд помянула Стамбульские соглашения

В признании бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об участии Вашингтона и Лондона в срыве Стамбульских соглашений нет ничего нового, но таким образом некогда популярный политик захотела указать на свою сопричастность к событиям двухлетней давности

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101672/13/1016721352_0:154:3083:1888_1920x0_80_0_0_43bc6a496231a4c3e9fcf8ef49ff4817.jpg.webp

В сети опубликовали интервью Виктории Нуланд иноагенту Михаилу Зыгарю*, в котором она указала, что Киев под влиянием США и других заинтересованных лиц принял решение выйти из сделки. По ее словам, украинская сторона якобы "захотела проконсультироваться" с союзниками, хотя изначально их даже не было за столом переговоров. О том, как любительница печенек Госдепа "примазалась" к ликвидации первой реальной возможности для урегулирования ситуации на Украине, рассказал в интервью политолог, американист Дмитрий Дробницкий.Нуланд включает себя в число тех, кто отговорил от принятия решений, которые сделали бы Украину "кастрированной и демилитаризованной за бесценок", считает он.В беседе с Украина.ру эксперт напомнил, что ранее аналогичное заявление делал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который хвастался тем, что повлиял на распад сделки Киева с Москвой. В 2022 году сторонам удалось согласовать список договоренностей, однако позднее они были сорваны по указанию союзников. Безусловно, если бы у Нуланд спросили два года назад о том, сворачивать ли боевые действия, она бы выступила против, так как политик ранее была одним из активных создателей постмайданной Украины и новейшего киевского режима, указал американист. В последнее время ее деятельность была непубличной, Нуланд никто особо не интересовался, так как "под ковром" в Вашингтоне сражались более серьезные и крупные фигуры и кланы. Примечательно, что интервью у нее взял как раз иноагент, а не журналисты The New York Times, Politico или хотя бы британской газеты The Guardian. В дальнейшем Нуланд только и сможет, что появляться в такого рода медийных источниках, добавил собеседник. Для тех, кто настаивает на продолжении конфликта, важно показывать роль в нынешних действиях, а для иных, кто понимает, насколько эскалация обстановки обременительна для любой администрации США, привлекателен вариант скорейшего разрешения ситуации. Интервью бывшей замгоссекретаря и недавнее совместное заявление МИ6 и главы ЦРУ - это звенья одной цепи. Напомним, директор американского ЦРУ Билл Бернс и глава британской внешней разведки МИ-6 Ричард Мур в статье для издания Financial Times заявили о "беспрецедентных" угрозах, с которыми сталкиваются США и Великобритания со стороны России и Китая. С учетом актуальных обстоятельств, вряд ли Нуланд еще где-нибудь "всплывет" в большой политике, заключил он. В марте этого года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подала в отставку. Госсекретарь Энтони Блинкен отмечал, что именно она внесла огромный вклад в современный вид Украины, а ее работа станет предметом изучения многих исследователей внешней политики. Завершить боевые действия, избежав еще большей эскалации на Украине, можно было еще в начале российской спецоперации. В 2022 году делегации России и Украины приступили к очному формату переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле, встречу тогда открывал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Изначально стороны достигли определенного прогресса, однако позже Киев без объяснения причин вышел из сделки. На Украине также приняли закон, запрещающий переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Подробнее о вариациях с переговорами по Украине и возможной замене Зеленского смотрите в интервью заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктории Федосовой в эфире Украина.ру. * Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

