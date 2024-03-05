Больше никаких "печенек Госдепа": Виктория Нуланд уходит в отставку
17:34 05.03.2024 (обновлено: 17:39 05.03.2024)
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подаёт в отставку. Об этом 5 марта сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен
Блинкен напомнил, что именно Нуланд внесла огромный вклад в то, во что превратилась Украина сегодня. Это, по мнению Блинкена, станет предметом изучения многих исследователей внешней политики.
"Её усилия были незаменимы для противостояния полномасштабному вторжению Путина в Украину, для формирования глобальной коалиции, чтобы гарантировать его стратегическую неудачу, и для помощи Украине в достижении того дня, когда она сможет твёрдо встать на ноги – демократически, экономически и в военном отношении", – заявил Блинкен.
Уточняется, что Нуланд приняла такое решение самостоятельно, а её место займет замминистра по вопросам управления Джон Басс.
В период событий на Майдане Нуланд неоднократно посещала Киев, где раздавала сладости протестующим вместе с послом США на Украине Джефри Пайеттом. Таким образом в сети получил широкое распространение мем – “печеньки Госдепа".
В период проведения спецоперации Нуланд не прекратила "помогать украинцам", дважды она приезжала в Киев для "встречи с высшим руководством страны, ветеранами и гражданским обществом", чтобы подчеркнуть "общую приверженность в победе над российской агрессией". В ходе одного из таких визитов, Нуланд заявила, что Россию ожидают "сюрпризы" на поле боя, а Украину – успехи.
8 августа 2023, 11:52"Не получится обдурить булочками": Захарова раскритиковала приезд Нуланд в Нигер и напомнила об Украине Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 8 августа в своем телеграм-канале прокомментировала визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Нигер