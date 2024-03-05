https://ukraina.ru/20240305/1053720294.html

Больше никаких "печенек Госдепа": Виктория Нуланд уходит в отставку

Больше никаких "печенек Госдепа": Виктория Нуланд уходит в отставку - 05.03.2024 Украина.ру

Больше никаких "печенек Госдепа": Виктория Нуланд уходит в отставку

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подаёт в отставку. Об этом 5 марта сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен

2024-03-05T17:34

2024-03-05T17:34

2024-03-05T17:39

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Блинкен напомнил, что именно Нуланд внесла огромный вклад в то, во что превратилась Украина сегодня. Это, по мнению Блинкена, станет предметом изучения многих исследователей внешней политики. Уточняется, что Нуланд приняла такое решение самостоятельно, а её место займет замминистра по вопросам управления Джон Басс. В период событий на Майдане Нуланд неоднократно посещала Киев, где раздавала сладости протестующим вместе с послом США на Украине Джефри Пайеттом. Таким образом в сети получил широкое распространение мем – “печеньки Госдепа". В период проведения спецоперации Нуланд не прекратила "помогать украинцам", дважды она приезжала в Киев для "встречи с высшим руководством страны, ветеранами и гражданским обществом", чтобы подчеркнуть "общую приверженность в победе над российской агрессией". В ходе одного из таких визитов, Нуланд заявила, что Россию ожидают "сюрпризы" на поле боя, а Украину – успехи.

https://ukraina.ru/20230808/1048555202.html

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новости, виктория нуланд, сша, сво, майдан, всу, переворот