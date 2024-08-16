https://ukraina.ru/20240816/1056903773.html

Дальше будет хуже! О вариациях с переговорами по Украине и возможной замене Зеленского – Федосова

Дальше будет хуже! О вариациях с переговорами по Украине и возможной замене Зеленского – Федосова - 16.08.2024 Украина.ру

Дальше будет хуже! О вариациях с переговорами по Украине и возможной замене Зеленского – Федосова

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова в эфире Украина.ру прокомментировала вылазку ВСУ в Курскую область, рассказала о целях данной акции и о том, что из этого получилось

2024-08-16T12:18

2024-08-16T12:18

2024-08-16T12:18

курск

видео

украина

курская область

запад

владимир зеленский

илон маск

арсен аваков

вооруженные силы украины

ес

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Кроме того, мы поговорили о возможной замене Зеленского и атаках ВСУ на Запорожскую АЭС:00:23 - Вылазка ВСУ в Курскую область: какие цели при этом преследовались? 05:00 - Кто является главным заказчиком курской вылазки? 06:26 - На кого Запад может поменять Зеленского и зачем это нужно? 10:29 - В какой политической ситуации оказался Зеленский в данный момент? 12:25 - О логике атак ВСУ на Запорожскую АЭС. 16:40 - Почему площадка для интервью Трампа была предоставлена Маском? * В интервью упоминаются Арсен Аваков и Алексей Арестович, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

курск

украина

курская область

запад

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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