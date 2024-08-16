https://ukraina.ru/20240816/1056903773.html
Дальше будет хуже! О вариациях с переговорами по Украине и возможной замене Зеленского – Федосова
Дальше будет хуже! О вариациях с переговорами по Украине и возможной замене Зеленского – Федосова - 16.08.2024 Украина.ру
Дальше будет хуже! О вариациях с переговорами по Украине и возможной замене Зеленского – Федосова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова в эфире Украина.ру прокомментировала вылазку ВСУ в Курскую область, рассказала о целях данной акции и о том, что из этого получилось
2024-08-16T12:18
2024-08-16T12:18
2024-08-16T12:18
курск
видео
украина
курская область
запад
владимир зеленский
илон маск
арсен аваков
вооруженные силы украины
ес
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Кроме того, мы поговорили о возможной замене Зеленского и атаках ВСУ на Запорожскую АЭС:00:23 - Вылазка ВСУ в Курскую область: какие цели при этом преследовались? 05:00 - Кто является главным заказчиком курской вылазки? 06:26 - На кого Запад может поменять Зеленского и зачем это нужно? 10:29 - В какой политической ситуации оказался Зеленский в данный момент? 12:25 - О логике атак ВСУ на Запорожскую АЭС. 16:40 - Почему площадка для интервью Трампа была предоставлена Маском? * В интервью упоминаются Арсен Аваков и Алексей Арестович, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
курск
украина
курская область
запад
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Дальше будет хуже! О вариациях с переговорами по Украине и возможной замене Зеленского – Федосова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова в эфире Украина.ру прокомментировала вылазку ВСУ в Курскую область, рассказала о целях данной акции и о том, что из этого получилось
Кроме того, мы поговорили о возможной замене Зеленского и атаках ВСУ на Запорожскую АЭС:
00:23 - Вылазка ВСУ в Курскую область: какие цели при этом преследовались?
05:00 - Кто является главным заказчиком курской вылазки?
06:26 - На кого Запад может поменять Зеленского и зачем это нужно?
10:29 - В какой политической ситуации оказался Зеленский в данный момент?
12:25 - О логике атак ВСУ на Запорожскую АЭС.
16:40 - Почему площадка для интервью Трампа была предоставлена Маском?
* В интервью упоминаются Арсен Аваков и Алексей Арестович, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.