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Сырский о крушении F-16, в ДНР рассекретили документы и содержание гаджетов бойцов ВСУ. Главное на 13:00

Сырский о крушении F-16, в ДНР рассекретили документы и содержание гаджетов бойцов ВСУ. Главное на 13:00 - 09.09.2024 Украина.ру

Сырский о крушении F-16, в ДНР рассекретили документы и содержание гаджетов бойцов ВСУ. Главное на 13:00

Главком украинской армии Александр Сырский впервые подробно рассказал о крушении первого истребителя F-16, а глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ужаснулся вскрывшейся правде о зверствах фашистов в Сталино. Солдаты ВСУ новостями о себе не удивили - то, что часть армии составляют извращенцы, садисты и мародеры известно давно

2024-09-09T13:01

2024-09-09T13:01

2024-09-09T13:14

украина

донецкая народная республика

сталино

александр сырский

денис пушилин

апти алаудинов

вооруженные силы украины

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Так кто же сбил первый истребитель F-16? Боевой самолет F-16 разбился во время боевого вылета, но перед крушением пилот ВВС Украины успел сбить две крылатые ракеты и преследовал третью. Об этом в интервью журналисту CNN рассказал главнокомандующий украинской армией Александр Сырский. На прямой вопрос о том, кто же сбил истребитель, Сырский ответа так и не дал, указав, что спецкомиссия Минобороны Украины сейчас занимается выяснением обстоятельств авиакатастрофы. Наводящее предположение журналиста о том, мог ли быть подбит борт дружественным огнем генерал также проигнорировал, заявив, что не может комментировать "то, по чему еще нет результата". Сырский попытался убедить общественность в том, что Киев не намерен скрывать причины крушения, как только они станут ясны. Сроки проведения расследования он не назвал. По словам главкома, другая пара F-16 смогла успешно сбить уже четыре крылатых ракеты России. На сегодня самолёт используется как перехватчик и истребитель, добавил он. В конце лета депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что поставленный на Украину истребитель F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot, который состоит на службе у ВСУ, из-за плохой координации между подразделениями. Военное руководство страны всю вину возложило на погибшего пилота, который якобы "не справился с управлением". Позже Генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, не называя причины авиакатастрофы. Ранее также сообщалось, что на самом деле Украина потеряла два F-16, а не один. Зверства фашистов в Сталино: как шахта в Донбассе стала самым массовым местом гибели жителей СССР В течение двух лет, с 1941 по 1943 годы, в шурф шахты 4/4-бис в городе Сталино (Донецк) каждый день сбрасывались тела до 200 расстрелянных или замученных советских граждан. Это место признано самым массовым по количеству жертв, замученных немецкими оккупантами на территории России, следует из рассекреченных управлением ФСБ по ДНР документов. В понедельник этими протоколами и актами времен Великой Отечественной войны поделился в своем телеграм-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По словам руководителя региона, фашисты расстреливали своих жертв, в числе которых были и младенцы со своими матерями. Их тела сбрасывали в шурф, но, судя по показаниям свидетелей, известны случаи, когда детей кидали в шахту живыми. На месте шахты 4/4-бис по поручению президента России Владимира Путина реконструирован мемориал, увековечивающий память о невинных жертвах, добавил Пушилин и призвал помнить о преступлениях гитлеровского фашизма. "Грязь" в телефонах "кастрюлеголовых" всушников Заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командира спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинова возмутило содержание мобильных телефонов военнослужащих украинской армии. По его словам от такой "грязи" волосы встают дыбом. В руки российских бойцов попадает как гаджеты погибших солдат, так и тех, кто добровольно сдался в пленю Алаудинов добавил, что в телефонах находили кадры, где у солдат "на голове кастрюля". Помимо этого, есть свидетельства того, как действующие военные избивают мужчин для того, чтобы те пополнили ряды ВСУ. Ранее в Генассамблее ООН рассказали как заботой Запада Украину превратили в наркомана.*признано в РФ экстремистским движением и запрещено.

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