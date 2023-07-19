https://ukraina.ru/20230719/1048120343.html

"Украину превратили в наркомана". В Генассамблее ООН рассказали, к чему привела "забота" Запада

"Украину превратили в наркомана". В Генассамблее ООН рассказали, к чему привела "забота" Запада - 19.07.2023 Украина.ру

"Украину превратили в наркомана". В Генассамблее ООН рассказали, к чему привела "забота" Запада

Два дня подряд в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке обсуждалась украинская тематика: вслед за заседанием Совета Безопасности 18 июля прошло заседание Генеральной Ассамблеи, посвящённое "положению на временно оккупированных территориях Украины"

2023-07-19T15:58

2023-07-19T15:58

2023-07-19T15:58

эксклюзив

россия (рф)

украина

спецоперация

всу

дмитрий кулеба

венгрия

петер сийярто

переговоры

зарубежье

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Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кереши во вступительном слове обратился напрямую к представителям РФ: "Я, как и многие другие, с уважением отношусь к вашей нации, культуре. Вы начали эту войну. В ваших силах положить этому конец. И как одна из самых влиятельных, принимающих решения стран в мире, вы можете это сделать – если есть желание".Уж у кого, а у России желание урегулировать всё мирным путём всегда было и есть, о чём она регулярно напоминает в ответ на многочисленные обвинения. Россия согласилась на заключение соглашения по тому проекту, с которым к ней обратился Киев спустя несколько недель после начала СВО, сторонам оставалось буквально только поставить подписи и всё, но правительственная делегация Украины сорвала переговорный процесс, как выяснилось, по прямой указке Запада."Мы всегда были готовы к выполнению целей нашей СВО и мирными, дипломатическими средствами, но это не вписывалось в интересы Вашингтона, Лондона и Брюсселя, не давших Украине заключить парафированный в марте 2022 года договор, который предусматривал в том числе и устраивавшие украинскую сторону гарантии безопасности без вступления страны в НАТО. И в итоге Украине внушили мысль о том, что с помощью оружия от коллективного Запада она может победить Россию, что она якобы воюет за некие демократические ценности и свободы", - заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.Сейчас же Киев категорически отказывается садиться за стол переговоров с представителями РФ. Почему, объяснил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба:"Пока Украина борется за выживание, мы слышим призывы к некоему абстрактному миру, но эти призывы говорят по большей части не о мире, а о чём-то другом. И я попытаюсь перевести эти призывы с языка дипломатии на язык здравого смысла. Например, говорят: "Почему вы просто не сядете за стол переговоров и сейчас же не положите конец этой войне?". Что они на самом деле имеют ввиду: пусть Россия сохранит за собой землю, которую она украла и продолжит запугивать людей на оккупированных территориях. Другие цинично заявляют, что Украина затягивает войну. А на самом деле они имеют ввиду, что Россия должна отказаться от усилий, и позволить России продолжать геноцид. Мы слышим голоса "прекратите поставки оружия Украине, это не способствует миру". Звучит прекрасно, но эти люди на самом деле имеют ввиду следующее: оставьте Украину беззащитной, Россия одержит победу быстрее, всё будет более жутко и страшно, но закончится гораздо быстрее".По его словам, 40 миллионов украинцев ответили на все эти предложения "нет", и страна будет бороться за победу, поскольку хочет жить. Кулеба призвал каждое государство-члена ООН присоединения к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины, подписанной на саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля, утверждая, что это шаг к безопасности Украины и всего мирового сообщества.Глава МИД Украины может сколько угодно долго рассказывать, какое моральное значение имеет для его страны всё происходящее, но в реальности не от Украины зависит, когда завершатся боевые действия, это зависит либо от России, которая и начала СВО, либо от США, стоящих во главе западного лагеря, снабжающего ВСУ вооружениями, а государство – деньгами. Без этого Киев просто-напросто не может продолжать сражаться."Если бы мир зависел от простых украинцев, а не от марионеточного киевского режима, он бы уже давно наступил. Однако Россия сегодня имеет дело на Украине прежде всего с Вашингтоном и его союзниками по НАТО, ведущими "войну по договорённости" с Россией до последнего украинца. А в их план мир на Украине пока не входит. Пока они ещё до конца не избавились от несбыточных надежд победить Россию руками украинцев на поле боя, хотя кое-что за последние два месяца уже начали понимать. Но пока их "креативное мышление" всё ещё неспособно породить ничего, кроме пресловутого "мирного плана Зеленского", который никаким мирным планом, разумеется, и близко не является. И от всего своего старого оружия они пока ещё тоже не избавились. Так что уздечку с режима Зеленского пока ещё никто на Западе не снимает", - заявил Полянский.Поэтому России приходится достигать задачи СВО военным путём: демилитаризировать и денацифицировать преступный киевский режим, уничтожать логистическую и энергетическую инфраструктуру, чтобы ослабить и свести на нет его военный потенциал - добиваться того, чтобы из Украины никогда больше не исходила угроза РФ и её гражданам, добавил дипломат."Сколько бы западные спонсоры киевского режима ни говорили о якобы "неспровоцированной войне по выбору", которую Россия ведёт на Украине, факты свидетельствуют об обратном", - подчеркнул Полянский.Никакой спецоперации и обсуждения ситуации на Украине в ООН не было бы, если бы Запад не поддержал госпереворот в этой стране, а пришедшие к власти люди не объявили войну всему русскому и не направили войска в восточные регионы против мирных жителей, желавших говорить на родном языке, Крым, Донбасс и другие территории не отделились бы от Украины и не присоединились бы к России. Украинским властям нужно было просто уважать права русскоязычного населения, которое даже по самым скромным подсчетам в 2014 году составляло более 40%.Майданные власти Украины впоследствии отменили закон "Об основах государственной языковой политики" (закон Колесниченко-Кивалова), согласно которому в регионах, где представители национальных меньшинств составляют не менее 10% населения, региональный язык мог использоваться наравне с государственным. В своё время благодаря этому документу право на билингвизм получили 13 из 27 регионов страны, речь не только о русском, но и о венгерском, молдавском и румынском языках."Разве требовать уважения права говорить на своём языке, исповедовать свою веру и чтить героев, освобождавших свою землю от фашистов, это что-то противозаконное? В других государствах это называется демократия, межнациональный мир и уважение разнообразия. Так к этим вопросам подходят где угодно, но только не на постмайданной Украине, где всё русское было объявлено вне закона, а героями стали те, кто в годы Второй мировой войны вместе с фашистами убивали десятки и сотни тысяч мирных евреев, русских, поляков, цыган и тех же украинцев. Разумеется, выступавший передо мной украинский министр этого не расскажет, потому что найти рациональное объяснение подобной антинародной политики крайне сложно, если вообще возможно. Но это только если вы воспринимаете Украину как самостоятельное, суверенное государство, отстаивающее собственные интересы на международной арене и внутри своей страны. Как это ни печально, таковым Украину после 2014 года считать уже нельзя", - заявил Полянский.Интересы Запада понятны: стравить два братских народа, попытаться максимально ослабить и обескровить Россию, чтобы не допустить её возрождения как мировой державы или хотя бы отсрочить рождение нового многополярного мира, избавиться от старого списанного оружия на Украине, по возможности испытать там новые образцы, выбить деньги у налогоплательщиков на переоснащение собственных армий и дать своим оружейным компаниям подзаработать. И тем самым превратить Украину в "анти-Россию", вооружить её и подготовить к войне с РФ, а также перевести конфликт в горячую фазу, что и произошло в феврале 2022 года."В итоге сегодня все мы видим, как киевский режим, потеряв уже почти всё собственное вооружение и сотни тысяч солдат, как наркоман – выживает только благодаря массированной накачке западным оружием. И при этом тужится изо всех сил, пытаясь доказать, что он может победить ядерную державу, с тем чтобы получить ещё больше оружия. И в этом порочном круге погибают десятки тысяч молодых украинцев, которых, как мы видим по соцсетям, отлавливают на улицах и без особой подготовки бросают в "приазовскую мясорубку" – именно так на Украине называют топчущееся на месте пресловутое контрнаступление ВСУ", - продолжил Полянский.Бойцы ВСУ, попавшие в плен к российским военным, наперебой рассказывают истории, как получили повестки: вышел из дома в магазин или в аптеку за лекарством для ребёнка, по пути на работу - и всё, сразу на фронт без прохождения подготовки, зачастую даже без медкомиссии, брали не то, что имеющих проблемы со здоровьем, брали даже инвалидов. Украинская армия несёт большие потери личного состава в ходе контрнаступления, продолжающегося больше 6 недель, но результатов на поле боя не демонстрирует, и этим уже очень недовольны на Западе, чего не скрывают."Так а в чём интерес украинский? Оказаться разорённой, деиндустриализованной страной, потерявшей большую часть трудоспособного населения в качестве трудовых мигрантов на Западе? Да ещё и отравить плодородную почву поставляемыми Великобританией снарядами с обеднённым ураном или США кассетными боеприпасами? Вырастить целое поколение в духе ненависти ко всему иностранному, оголтелого национализма и поклонения нацистским преступникам? Предоставить своих граждан в качестве подопытных кроликов для американских биолабораторий на Украине?" - задался вопросом российский дипломат.А именно такое наследие оставит после себя Владимир Зеленский, которого больше 73% граждан избрали президентом Украины в 2019 году за обещания о защите русского языка и мира в Донбассе, в этом ряду ещё запрет оппозиции, гонения на церковь, никакой свободы слова, а за симпатии к России бросают в тюрьму.После начала СВО Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало значительный рост нарушений права на свободу и личную неприкосновенность со стороны украинских силовиков. В докладе, который неделей ранее, 12 июля, представил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, задокументированы случаи произвольного задержания людей, описаны методы жестоких пыток, которые применялись к ним, кроме того, говорится о содержании под стражей в местах, не предназначенных для этого, в том числе в здании СБУ."Мы до сих пор относимся к украинцам как к братьям и сёстрам и всегда готовы жить в добрососедском мире и согласии, как это было до 2014 года. Вопреки тому, что вы можете услышать от западных и украинских пропагандистов, мы никогда не ставили перед собой задачу уничтожить украинскую идентичность, русифицировать Украину. Нас она вполне устраивала такая, какая она была. Но мы не могли и не будем мириться с вопиющими нарушениями прав русскоязычного населения, с обелением нацистских приспешников, с обстрелами мирных городов Донбасса. Именно для их защиты и была прежде всего начата в 2022 году наша специальная военная операция, после того, как Украина и её западные покровители окончательно отвергли Минские соглашения", - заявил Полянский.А сейчас многие представители государств, не входящих ни в Евросоюз, ни в НАТО, спрашивают у российской стороны, как международные посредники могут помочь наступлению мира на Украине. Чем больше людей будут говорить правду о первопричинах украинского конфликта, о том, что Запад печётся не о защите Украины, а о собственных интересах и об ослаблении России, тем больше будет шансов на то, что украинский кризис завершится быстрее, подытожил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН.Однако и среди стран западного блока есть те, кто выступает против вооружения Украины и за скорейшее урегулирование конфликта за столом переговоров. Например, Венгрия, чей министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто представил на Генеральной Ассамблее ООН своё видение мира на Украине."Решение нельзя найти на поле боя – на поле боя можно найти погибших людей. Решение должно быть найдено за столом переговоров, и чем скорее начнутся мирные переговоры, тем меньше людей погибнет. Мы слышим много разговоров, что переговоры начинать слишком рано, но наше мнение отличается: уже вчера было слишком поздно начинать и будет слишком поздно начинать завтра", - заявил Сийярто.Те, кто выступают за отсрочку начала переговоров, рискуют тем, что погибнет ещё больше людей, а восстановление будет более длительным и дорогостоящим, предупредил глава МИД Венгрии.Сийярто выразил признательность Ватикану, Турции, Китаю и африканским странам, продвигающим собственные мирные инициативы по урегулированию украинского конфликта."Было бы хорошо, если бы ООН могла служить платформой для такого диалога. Мы хотели бы, чтобы повестка дня ООН включала подобные мирные переговоры. Я представляю государство-члена ЕС. Когда главы МИД стран ЕС собираются и обсуждают войны, происходящие далеко от европейского континента, они обычно призывают к мирному решению, проведению переговоров. К сожалению, сейчас, когда война идёт в Европе, позиция совершенно иная. Мне интересно, почему мы в Европе не можем сказать то же самое, как когда войны идут вне Европы? Почему мы не выступаем за мир?" - недоумевает венгерский министр.

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия (рф), украина, спецоперация, всу, дмитрий кулеба, венгрия, петер сийярто, переговоры, зарубежье