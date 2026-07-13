Грег Вайнер: Демократы ушли в тень, но являются сдерживающим фактором для Трампа - 13.07.2026 Украина.ру
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Грег Вайнер: Демократы ушли в тень, но являются сдерживающим фактором для Трампа
Грег Вайнер: Демократы ушли в тень, но являются сдерживающим фактором для Трампа - 13.07.2026 Украина.ру
Грег Вайнер: Демократы ушли в тень, но являются сдерживающим фактором для Трампа
У демократов сейчас нет ярко выраженного лидера, способного на равных диктовать условия Трампу, однако вся партия настроена крайне антитрамповски и проукраински. Это серьезный сдерживающий фактор для президента США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2026-07-13T04:15
2026-07-13T04:15
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Говоря о позиции демократов на фоне активности Дональда Трампа, Вайнер отметил, что у них нет яркого лидера, но они остаются серьезной силой.Американист заявил, что у демократов сейчас нет ярко выраженного лидера, способного на равных диктовать условия президенту США. "Но при этом вся партия настроена крайне антитрамповски и проукраински. Это серьезный сдерживающий фактор для него", — пояснил он.По словам эксперта, совсем недавно прошла встреча в Стамбуле, где в равной степени присутствовали представители и республиканцев, и демократов. Это показывает, что даже в условиях жесткой внутриполитической борьбы по украинскому вопросу существует определенный консенсус.Вайнер также отметил, что демократы почти не проявляют инициативы на фоне активности Трампа, но при этом вся партия сохраняет единую позицию. "Вся партия настроена крайне антитрамповски и проукраински", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК" на сайте Украина.ру.Про решение Трампа предоставить лицензию Украине на производство ракет Patriot и другие итоги саммита в Анкаре — в материале "Андрей Сидоров: Трамп внес хаос в ряды единого Запада, но при этом перезапустил военную машину Европы" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, стамбул, дональд трамп, украина.ру, нато, главные новости, главное, демократическая партия, демократы, мир без границ, саммит, международные отношения, трамп новости, трамп последние новости, республиканцы
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Грег Вайнер: Демократы ушли в тень, но являются сдерживающим фактором для Трампа

04:15 13.07.2026
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP / Alex Brandon
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У демократов сейчас нет ярко выраженного лидера, способного на равных диктовать условия Трампу, однако вся партия настроена крайне антитрамповски и проукраински. Это серьезный сдерживающий фактор для президента США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Говоря о позиции демократов на фоне активности Дональда Трампа, Вайнер отметил, что у них нет яркого лидера, но они остаются серьезной силой.
Американист заявил, что у демократов сейчас нет ярко выраженного лидера, способного на равных диктовать условия президенту США. "Но при этом вся партия настроена крайне антитрамповски и проукраински. Это серьезный сдерживающий фактор для него", — пояснил он.
По словам эксперта, совсем недавно прошла встреча в Стамбуле, где в равной степени присутствовали представители и республиканцев, и демократов. Это показывает, что даже в условиях жесткой внутриполитической борьбы по украинскому вопросу существует определенный консенсус.
Вайнер также отметил, что демократы почти не проявляют инициативы на фоне активности Трампа, но при этом вся партия сохраняет единую позицию. "Вся партия настроена крайне антитрамповски и проукраински", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК" на сайте Украина.ру.
Про решение Трампа предоставить лицензию Украине на производство ракет Patriot и другие итоги саммита в Анкаре — в материале "Андрей Сидоров: Трамп внес хаос в ряды единого Запада, но при этом перезапустил военную машину Европы" на сайте Украина.ру.
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