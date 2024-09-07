https://ukraina.ru/20240907/1057302431.html

На самом деле Украина потеряла два F-16, а не один

На самом деле Украина потеряла два F-16, а не один - 07.09.2024 Украина.ру

На самом деле Украина потеряла два F-16, а не один

На прошлой неделе, на Украине состоялась очередная яркая отставка высокого военного чина, и снова не без участия депутата Марьяны Безуглой. В этот раз в отставку был отправлен командующий Воздушных сил ВС Украины Николай Олещук.

2024-09-07T20:15

2024-09-07T20:15

2024-09-07T20:15

украина

марьяна безуглая

андрей ермак

александр сырский

вооруженные силы украины

вкс

офис президента

f-16

михаил павлив

мнения

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Поводом, по крайней мере видимым в публичной плоскости, послужило сообщение о крушении первого истребителя F-16, поставленного западными партнёрами, и гибели его пилота. Об этом стало известно 29 августа, и в ВСУ не стали замалчивать инцидент, официально подтвердив, что во время отражения ракетной атаки самолёт разбился, а его пилот погиб.Казалось бы, инцидент исчерпан. На войне самолёты иногда разбиваются, как в силу действий противника, так и в силу различных технических причин и человеческого фактора. Западные боевые машины здесь не исключение.Но Марьяна Безуглая решила использовать историю с первым разбившимся F-16 для продвижения своей традиционной риторики с критикой в адрес военного командования. В своём Telegram-канале она написала, что на самом деле самолёт был сбит комплексом ПВО Patriot, а в отчётах военное командование сообщило неправдивую информацию о причинах его падения."По моей информации, F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Месь был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями. В докладах отметили, что он "не справился с управлением"... культура лжи в Командовании Воздушных сил ВСУ, как и в других высших военных штабах приводит к тому, что система управления военными решениями не улучшается на основе правдивой, последовательно собранной аналитики, а ухудшается и даже коллапсирует, как это происходит на Покровском направлении", - утверждает Марьяна.После этого на крикливую депутатшу посыпались обвинения одно другого краше. Сам Олещук не преминул помянуть и некие силы стоящие за Безуглой.И, в общем-то, его реакция понятна. Но ирония состоит в том, что люди, избравшие Марьяну Безуглую для того, что Олещук называет "дискредитацией ВСУ", - никто иные как представители высшего руководства Офиса президента Украины. Если еще точнее – глава офиса Андрей Ермак.Вообще, за редким исключением, Безуглая ничего не говорит "от себя". Исключение это – главком Сырский на которого у нее личная обида. Но тут ее обида и желания офиса сделать из Сырского "козла отпущения" совпадают. В целом же, задача её эмоциональных и критических спичей - взваливать вину за все просчёты на военных, освобождая таким образом от публичной ответственности и осуждения в массовом сознании политическое руководство страны.Ровно так было и с Олещуком. Знающие люди говорят, что отставку командующий заслужил с лихвой. Ведь, похоже, потеряли украинские ВВС не один F-16, а два! И еще несколько боевых машин. И все это за один день.Об одной американской машине знают все из открытых источников, она и фигурировала в описанном выше скандале. Но еще до того, появилась непубличная информация о том, что еще одну машину накрыли наши ВКС на аэродроме в Староконстантинове.Информация эта вскоре была подтверждена инсайдерами. И в этой связи прошла информация которая объясняет отставку Олещука. Как говорят, за подписью командующего воздушными силами на украинское ПВО передаются схемы и приоритеты прикрытия аэродромов. Приоритетность распределяется в зависимости от нахождения на них военных машин и их количества.В те дни наши ВКС нанесли один из самых мощных ударов с самого начала СВО. Для отражения решили впервые использовать F-16. Вероятнее всего в суматохе подчиненные Олещука не уведомили ПВО о перемещениях бортов, а так же в воздух норовистые непривычные машины подняли пилоты не до конца к этому готовые. Кстати, на днях версию о неготовности украинских пилотов американских машин к боям подтвердили инсайды в американских же СМИ. Именно это по мнению американских журналистов привело к потере машины Алексея Меся.Другие же три потерянных борта оказались в момент атаки неприкрытыми, потому что украинская ПВО, руководствуясь неактуальными уже данными от подчиненных Олещука, прикрывали другой аэродром. В общем, итог затыкания дыр "имени Олещука" известен – два потерянных F-16 и два потерянных боевых самолета советского производства, а так же провал отражения атаки российских ВКС.Говорят Зеленский был в истерике, кураторы из НАТО в бешенстве, ну а Олещук обречен на отставку.Больше подробностей о сбитом F-16 - в статье Елены Мурзиной - Украина и F-16. Все версии падения самолета и почему пилот не подал руки президенту Украины

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украина, марьяна безуглая, андрей ермак, александр сырский, вооруженные силы украины, вкс, офис президента, f-16, михаил павлив, мнения