https://ukraina.ru/20240907/1057295380.html

Главное за ночь 7 сентября

Главное за ночь 7 сентября - 07.09.2024 Украина.ру

Главное за ночь 7 сентября

Вашингтон заранее знал о готовящихся массовых отставках украинских министров, они могли произойти и под давлением США, заявил американский журналист Джексон... Украина.ру, 07.09.2024

2024-09-07T09:07

2024-09-07T09:07

2024-09-07T09:16

новости

дмитрий песков

энтони блинкен

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вооруженные силы украины

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Вашингтон заранее знал о готовящихся массовых отставках украинских министров, они могли произойти и под давлением США, заявил американский журналист Джексон Хинкл.Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.Подконтрольный ВСУ Херсон стал практически пустынен, население города сократилось почти в 7 раз, сообщил губернатор Херсонской области Сальдо РИА Новости на ВЭФ.России хватит сил и средств, чтобы выдавить противника из Курской области и защитить Белгород, заявил Дмитрий Песков.Морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота у села Внезапное Курской области практически полностью уничтожили взвод украинской пехоты. Как сообщил представитель российского силового ведомства, единственных троих выживших украинских солдат морпехи взяли в плен и допросили.Обстановку в Красногоровке докладывают "Два майора": Наши бойцы подняли флаги на северо-западной окраине Красногоровки.

россия

сша

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий песков, энтони блинкен, россия, сша, курская область, вооруженные силы украины