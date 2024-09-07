https://ukraina.ru/20240907/1057295380.html
Главное за ночь 7 сентября
Главное за ночь 7 сентября - 07.09.2024 Украина.ру
Главное за ночь 7 сентября
Вашингтон заранее знал о готовящихся массовых отставках украинских министров, они могли произойти и под давлением США, заявил американский журналист Джексон... Украина.ру, 07.09.2024
2024-09-07T09:07
2024-09-07T09:07
2024-09-07T09:16
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дмитрий песков
энтони блинкен
россия
сша
курская область
вооруженные силы украины
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Вашингтон заранее знал о готовящихся массовых отставках украинских министров, они могли произойти и под давлением США, заявил американский журналист Джексон Хинкл.Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.Подконтрольный ВСУ Херсон стал практически пустынен, население города сократилось почти в 7 раз, сообщил губернатор Херсонской области Сальдо РИА Новости на ВЭФ.России хватит сил и средств, чтобы выдавить противника из Курской области и защитить Белгород, заявил Дмитрий Песков.Морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота у села Внезапное Курской области практически полностью уничтожили взвод украинской пехоты. Как сообщил представитель российского силового ведомства, единственных троих выживших украинских солдат морпехи взяли в плен и допросили.Обстановку в Красногоровке докладывают "Два майора": Наши бойцы подняли флаги на северо-западной окраине Красногоровки.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий песков, энтони блинкен, россия, сша, курская область, вооруженные силы украины
Новости, Дмитрий Песков, Энтони Блинкен, Россия, США, Курская область, Вооруженные силы Украины
Вашингтон заранее знал о готовящихся массовых отставках украинских министров, они могли произойти и под давлением США, заявил американский журналист Джексон Хинкл.
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
Подконтрольный ВСУ Херсон стал практически пустынен, население города сократилось почти в 7 раз, сообщил губернатор Херсонской области Сальдо РИА Новости на ВЭФ.
России хватит сил и средств, чтобы выдавить противника из Курской области и защитить Белгород, заявил Дмитрий Песков.
Морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота у села Внезапное Курской области практически полностью уничтожили взвод украинской пехоты. Как сообщил представитель российского силового ведомства, единственных троих выживших украинских солдат морпехи взяли в плен и допросили.
Обстановку в Красногоровке докладывают "Два майора":
"В северной части города и севернее вдоль лесополос ВС России закрепились на участке шириной до 2.75 км на глубину 1.3 км".
Наши бойцы подняли флаги на северо-западной окраине Красногоровки.