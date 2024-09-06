https://ukraina.ru/20240906/1057291118.html

Квартирный вопрос: почему возник кризис между Россией и Абхазией

Квартирный вопрос: почему возник кризис между Россией и Абхазией - 06.09.2024 Украина.ру

Квартирный вопрос: почему возник кризис между Россией и Абхазией

Российско-абхазские отношения вошли в стадию кризиса. С начала сентября РФ приостановила финансирование социальной помощи, которую она оказывала Абхазии

2024-09-06T17:08

2024-09-06T17:08

2024-09-06T17:52

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абхазия

россия

грузия

южная осетия

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Никаких апартаментов для россиянПосле "пятидневной войны" 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. С этого момента Москва и Сухум утвердили ряд совместных документов по двусторонней интеграции. С выполнением этих договоренностей абхазской стороной и возникли проблемы.Первой ласточкой приближающего кризиса стала история с внесением в парламент Абхазии в июле этого года, а потом отзывом законопроекта "О некоторых мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов Республики Абхазия", который в просторечии нарекли "законом об апартаментах".Его суть заключалась в том, что в восточных районах республики предполагалось построить в ближайшие 10 лет более 10 тыс. квартир и домов на 30 тыс. человек. Власти планировали продать эту недвижимость иностранцам и таким образом получить дополнительные доходы в бюджет, но не тут-то было.Против выступила местная оппозиция, которая посчитала, что наплыв иностранцев негативно скажется на "демографическом балансе".Как указывают эксперты, такая постановка вопроса типична для Абхазии. Это явление называют "проклятием 17%", когда во времена позднего СССР доля "титульной нации" в республике не превышала семнадцати процентов. Оппозиционеры опасаются, что иностранцы сформируют свои анклавы, заведут туда свой бизнес и составят конкуренцию местным."Этот синдром, эта родовая травма, если хотите, использовалась для того, что стало следствием противоречия между грузинами и абхазами. Сегодня это всё переносится на российско-абхазские отношения. От этого надо уйти. Надо, прежде всего, понять, что стоит на кону для Абхазии и чего она может лишиться. Прежде всего, доверия со стороны России и желания оказывать, как и раньше, Абхазии экономическую помощь, не ожидая, что это быстро вернется", - прокомментировал RTVI первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.Помимо этого, местные жители боятся, что разрешение на строительство апартаментов поднимет стоимость на жилье, а также негативно скажется на обветшавшей коммунальной инфраструктуре, которая может не совладать с возросшей нагрузкой.На сегодняшний день иностранцы не могут совершать в стране сделки с жилой недвижимостью. Но и здесь, как это часто бывает, если очень хочется, то можно. Одна из местных жительниц, которая продает дом с участком на 8,5 сотки, рассказала радиостанции Business FM, как можно провернуть такую схему. Для этого нужно переоформить жилище как коммерческое."Если вы решили, допустим, приобрести, то в день продажи мы у одного нотариуса открываем ООО, делаем вас единственным учредителем, и на баланс этого ООО вы принимаете этот дом. Соответственно, вы там делаете, что вы хотите. Официально это может быть гостиница. Никто не будет проверять, жилой это у вас объект или нежилой. То есть такого статуса, как в России, что если ты живешь в коммерческой недвижимости, то ты не можешь там зарегистрироваться, еще что-то, в Абхазии нет. Ну дом у тебя с участком и дом, никто не будет проверять, что ты там делаешь. В Абхазии, в общем-то, такой дикий запад. Вы можете этот дом снести и на этом участке поставить три домика небольших или этот дом разделить", - сказала она.Отмечается, что продаваемый ею дом у моря имеет площадь в 90 кв. м и продается менее чем за 3 млн рублей. Само строение нуждается в ремонте, однако в эту цену уже заложены расходы на перерегистрацию его в коммерческое здание.Противникам "закона об апартаментах" хватило несколько дней, чтобы добиться от управделами президента Абхазии, которое выступало его инициатором, отозвать его из парламента.Декларация о намеренияхНюанс ситуации заключается еще и в том, что многие из числа абхазской оппозиции и постоянно критикующие РФ являются обладателями российского гражданства. Этим вопросом, похоже, озаботились в России.Двадцать девятого августа связанные с оппозицией абхазские телеграм-каналы опубликовали якобы сканы документов, которые были приняты по итогам встречи президента Абхазии Аслана Бжания и замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака, состоявшейся за десять дней до этого.В тексте говорилось, что с 1 сентября Россия прекращает финансовую поддержку соцвыплат в Абхазии. Причина – республика так и не ратифицировала двустороннее соглашение о признании и исполнении судебных и арбитражных решений по экономическим делам.Этот пункт представляет важность для российских потенциальных инвесторов, которые хотят быть уверенными в наличии в Абхазии необходимых условий для ведения бизнеса. Там же оговаривалось, что Сухум должен снять ограничения для иностранных инвесторов в сфере недвижимости и разрешить им осуществлять свою деятельность в этой стране.Далее было зафиксировано намерение Москвы осенью и зимой продавать электроэнергию в Абхазию по рыночным ценам.Третий пункт – Абхазия должна до 20 сентября предоставить России списки местных оппозиционных депутатов и активистов, которые имеют российский паспорт.И наконец, последним пунктом абхазская сторона уведомлялась о том, что Россия снижает интенсивность контактов с республикой на парламентском уровне.Правда и фейкиМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров не стал характеризовать сложившуюся ситуацию как обострение взаимоотношений двух стран.Глава российской дипломатии выразил уверенность, что в "ближайшие дни, недели" будет организована его встреча с абхазским коллегой Сергеем Шамбу."Уверен, что в ближайшие дни, недели сможем такую встречу организовать. И, конечно, другие наши ведомства со своими коллегами в Сухуме ведут соответствующую работу. Но главное, еще раз, — выполнение всех достигнутых договоренностей, одобренных президентами", - подчеркнул Лавров.Вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба подтвердил, что РФ поставила на паузу финансирование республики.По его словам, речь идет о соглашении о порядке финансирования зарплаты отдельным категориям работникам госучреждений Абхазии в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта и соцобслуживания.Делба отметил, что власти республики продолжат выполнять свои обязательства перед населением, однако, если блокировка финансовой помощи со стороны России продолжится еще несколько месяцев, встанет вопрос о сокращении мер соцподдержки.Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба подчеркнул, что сам документ, копии которого были опубликованы телеграм-каналами, Сухум подлинными не признает."Официально мы ничего не получали. Документ, который не пришел официально, мы не можем определить как подлинный", - заявил он.Глава МИД заявил, что встреча президента Бжания с Козаком прошла 19 августа, а протокол, о котором идет речь, был подписан 26-го, абхазский лидер при этом не присутствовал.Администрация президента Абхазии подчеркнула, что информация о предоставлении Москве списков оппозиционеров с гражданством РФ якобы является фейком.Маленькая, но гордаяПри обсуждении отношений РФ и Абхазии следует учитывать контекст, в котором Сухум хоть и сильно зависит от Москвы, но на полную интеграцию с Россией идти не готов. Одновременно с этим Абхазия, как и Южная Осетия, продолжает в жесткой форме отрицать любые возможности сближения с Грузией.В Абхазии тяга к независимости от Грузии существовала еще с дореволюционных времен. Абхазские власти строят свое независимое государство, причем, в отличие от Осетии, они не стремятся в состав России, подтвердил в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.В Тбилиси же не скрывают, что по-прежнему намерены вернуть эти государства в свою орбиту, а в конечном счете снова присоединить их к себе.Одновременно с этим в последнее время наметились перемены в отношениях России и Грузии, которые с 2008 года пребывали на нулевой отметке. Толчком к этому послужила взвешенная позиция Тбилиси по конфликту на Украине и отказ от военной помощи Киеву.Параллельно с этим в Грузии приняли свой вариант закона об иностранных агентах и запретили пропаганду нетрадиционных ценностей, чем очень сильно были недовольны в Евросоюзе, где пригрозили не пустить Грузию в ЕС.Пока о полноценном сближении Москвы и Тбилиси говорить рано, однако определенные подвижки в эту сторону уже наметились. В Сухуме и Цхинвале в этой связи выражают опасения за дальнейшую судьбу своей независимости."То есть гипотетически [сближение] способно привести к ситуации, которая будет способствовать "сдаче" Южной Осетии или Абхазии Россией", - заявил ранее в интервью газете "Южная Осетия" госсоветник президента Южной Осетии политолог Вячеслав Гобозов.Он подчеркнул, что сам считает такой сценарий маловероятным. При этом Гобозов напомнил о судьбе Нагорного Карабаха, который стал частью Азербайджана в результате силовой операции.Судя по всему, в политических кругах Абхазии и Южной Осетии опасаются, что и они могут лишиться своей государственности вслед за непризнанным Карабахом. Поэтому любые намеки на потепление отношений между РФ и Грузией и вызывают там такую нервную реакцию.Никаких признаков того, что Москва будет запихивать Абхазию и Южную Осетию обратно в Грузию, нет. Более того, год назад, в 15-ю годовщину войны 2008 года, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае угрозы для этих двух республик Россия будет готова принять их в свой состав, если на то будет воля народов этих стран.При этом Абхазии следует учитывать, что никто не будет содержать враждебную себе страну. Поэтому руководству этой республики следует задуматься, насколько ей нужно это обострение отношений с Россией.Абхазия, имеющая договор о сотрудничестве с Россией, по мнению ряда представителей российской политической элиты, должна демонстрировать более комплементарное отношение как к бизнесу, так и к политическим трендам России, отметил в интервью Украина.ру политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Артур Атаев.Собеседник издания предостерег наблюдателей и экспертов от мнения, что это кризис отношений. По его мнению, это рост более доверительных и качественных отношений, потому что Россия решилась открыто своему союзнику высказать свое недовольство.Кризис на Украине многому научил Россию, продолжил он. На все российские инвестиции в экономический сектор Украина отвечала крайне негативно, никакой благодарности не было. Парадокс России в том, что она отдает, не требуя ничего взамен. Это время потихоньку заканчивается, но пока нельзя сказать, что оно закончилось совсем, резюмировал Атаев.О судьбах непризнанных государств на постсоветском пространстве - в материале издания Украина.ру ЛДНР, Приднестровье, Абхазия, Карабах. Россия и судьбы "непризнанных государств".

https://ukraina.ru/20231019/1050329544.html

https://ukraina.ru/20240814/1056869355.html

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Павел Котов

эксклюзив, абхазия, россия, грузия, южная осетия