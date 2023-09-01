https://ukraina.ru/20230901/1049072634.html

ЛДНР, Приднестровье, Абхазия, Карабах. Россия и судьбы "непризнанных государств"

ЛДНР, Приднестровье, Абхазия, Карабах. Россия и судьбы "непризнанных государств" - 01.09.2023 Украина.ру

ЛДНР, Приднестровье, Абхазия, Карабах. Россия и судьбы "непризнанных государств"

На днях президент РФ Владимир Путин поздравил власти Южной Осетии и Абхазии с очередной годовщиной признания независимости. Напомним, это случилось в 2008 году, и непосредственной причиной, побудившей Россию к признанию суверенитета двух закавказских республик, стала агрессия Грузии против Южной Осетии

2023-09-01T03:58

2023-09-01T03:58

2023-09-01T10:41

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Тогда в итоге грузинские вооружённые силы потерпели поражение. К признанию своей независимости обе республики шли с начала 90-х годов.Однако, помимо Абхазии и Южной Осетии, в тот период на свет появилось ещё несколько государственных образований, независимость которых изначально не признал никто или почти никто. Основная их масса возникла на руинах СССР и Социалистической Федеративной Республики Югославии, распад которой породил целый ряд кровавых межэтнических конфликтов.Эти образования часто называют «самопровозглашёнными государствами», однако такая формулировка ошибочна: самопровозглашённым является любое государство в момент своего оформления в этом качестве. Правильнее будет называть эти политические субъекты непризнанными или частично признанными.Большая часть непризнанных или частично признанных стран появились из-за того, что местные этнополитические сообщества отказались признать главенство тех, кто претендовал на роль их новой метрополии. К примеру, советские республики (за исключением РСФСР) представляли собой прообразы полноценных национальных государств, и при этом в их границах существовали автономные субъекты различных этнических меньшинств. Захватившие власть националисты отнюдь не собирались предоставлять им какие-либо права: все эти автономии подлежали упразднению, а их население — либо насильственной смене национальной идентичности, либо просто этническим чисткам.Исключение в этом плане составляют Донецкая и Луганская народные республики, которые восстали против Украины только в 2014 году. Однако непосредственным поводом к этому, опять же, послужило стремление насильственным путём лишить людей идентичности. Напомним, конфликт между новой киевской властью и рядом бывших субъектов Украины начался после попытки отменить закон, закреплявший за русским языком статус регионального.Все непризнанные республики приняли участие в кровавых межэтнических конфликтах — и, фактически, родились в них. Однако далеко не все смогли их пережить — в частности, Республика Сербская лишилась суверенитета и была включена в состав Боснии и Герцеговины на правах субъекта федерации (энтитета), а Сербская Краина была полностью уничтожена. Среди этих республик есть такие, которые смогли выстоять в войне в 90-е, но сейчас находятся под прямой угрозой уничтожения — к примеру, Нагорный Карабах и Приднестровье.Многие непризнанные и частично признанные государства имеют опыт пребывания в экономической блокаде (Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Карабах). Две последние республики находятся в ней до сих пор. На Нагорный Карабах она оказывает поистине разрушительное воздействие, регион на грани массового голода.Часть появившихся в начале 90-х политических образований существует до сих пор, остальные уже предмет изучения историков. На территории бывшей Югославии до сегодняшнего дня дожила только «Республика Косово», поддерживаемая усилиями США, Британии и ЕС. Другие непризнанные образования, чьё существование Западу было неугодно, были тем или иным способом ликвидированы.Так или иначе, судьба всех непризнанных или частично признанных стран, возникших в конце ХХ века, вполне наглядно иллюстрирует основные изменения в политической картине современного мира, которые произошли со времён заката «красного проекта» и до наших дней. Некоторых из них современная аудитория уже не помнит. Но все эти образования, несомненно, оставили в мировой истории свой след, подчас весьма яркий.Как уже говорилось выше, в СССР с самых первых лет его существования активно культивировался национализм окраин — советское руководство щедро плодило новые национальные субъекты, воспитывая для них интеллигенцию и бюрократию. Закономерным результатом этого стал взрывной рост шовинизма, пришедшийся на заключительный период существования Советского Союза. Будущие независимые государства основывали свою политику именно на этническом национализме, и их не устраивало существование автономий и прочих субъектов других народов на своей территории. Эти автономии, в свою очередь, отнюдь не желали упраздняться, проявляя недюжинную волю к сопротивлению. Постараемся вспомнить их все.Приднестровская Молдавская РеспубликаПриднестровье (бывшая Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика в составе Украины) было объединено с Молдавией в 1940 году, и, в отличие от аграрного правобережья Днестра, этот промышленный регион был чужд румынского шовинизма, ко времени заката СССР ставшего в Кишинёве мейнстримом. В 1990 году тираспольские «красные директора» решили создать собственную советскую республику, а потом и объявили Приднестровье независимым государством. Молдавия попыталась решить вопрос силой, что привело к кровопролитному конфликту. Националисты не смогли добиться желаемых результатов. В итоге конфликт заморозили, сделав ставку на его политическое урегулирование. В Приднестровье была размещены российские миротворцы.Приднестровье изначально было настроено на интеграцию с Россией. В 2006 году на прошедшем в республике референдуме подавляющее большинство приднестровцев (более 97%) высказались за вхождение в её состав. При этом ПМР удавалось многие годы сохранять хорошие отношения и с Украиной. Однако в последние годы Киев и Кишинёв взяли последовательный курс на удушение республики. Более того, Украина периодически проявляет на её границах военную активность, что может свидетельствовать о подготовке вторжения. На данный момент будущее Приднестровья внушает серьёзные опасения.Независимость Приднестровской Молдавской Республики признают Абхазия, Южная Осетия и Нагорный Карабах.Нагорно-Карабахская РеспубликаВ результате советского национального строительства в составе Азербайджанской ССР оказалась армянская автономия, стремящаяся к воссоединению с Арменией. В 1991 году НКР провозгласила свою независимость. После этого Азербайджан развязал с ней военный конфликт, длившийся три года. По его итогам армянская сторона одержала победу, соединив НКР с территорией Армении и заняв ещё ряд территорий. Далее конфликт перешёл в фазу политического урегулирования, периодически напоминая о себе пограничными столкновениями различной степени интенсивности.Карабахский конфликт, помимо прочего, примечателен тем, что Запад впервые не стал открыто поддерживать ни одну из его сторон. Такую же позицию заняла и Россия. Армения помогала Нагорно-Карабахской республике в военном и экономическом отношении, в Ереване долгие годы правили представители «карабахского клана». При этом Азербайджан больше десяти лет готовился к новой войне, в то время как новые армянские власти во главе с Николом Пашиняном не уделяли столь необходимым военным приготовлениям никакого внимания.В результате осенью 2020 года ВС Азербайджана вторглись на территорию Карабаха, нанесли армии НКР поражение, захватив ряд ключевых территорий. Согласно договорённостям Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, на линию соприкосновения были введены российские миротворцы. Однако это не помешало азербайджанской стороне заблокировать Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией, перерезав путь снабжения региона и взяв его в блокаду. И несмотря на то что Пашинян признал регион частью Азербайджана, в ближайшее время не исключена очередная военная эскалация: Баку не собирается предоставлять Карабаху никакого особого статуса, на чём настаивают в Ереване. Республика находится под прямой угрозой, равно как и российские миротворцы, ставшие заложниками сложившейся в регионе ситуации.Независимость Нагорного Карабаха признают Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье.Республика АбхазияНезависимость Абхазии, в советское время являвшейся автономией в составе Грузии, была провозглашена в 1992 году. Произошло это на фоне резко обострившегося межэтнического конфликта и постоянных попыток грузинских боевиков вторгнуться на абхазскую территорию и подчинить её военным путём.В результате боевых действий, продолжавшихся до 1993 года, абхазским вооружённым силам удалось выбить грузинские формирования с территории республики. Несмотря на это, Грузия неоднократно повторяла попытки военного вторжения и организовывала на абхазской границе вооружённые провокации.Россия на протяжении долгих лет пыталась урегулировать грузино-абхазский конфликт и даже поддерживала введённые Грузией санкции против республики. Ситуация резко изменилась после прихода к власти Михаила Саакашвили, с ходу проявившего намерение силой присоединить Абхазию и Южную Осетию. В результате «восьмидневной войны» 2008 года Россия признала независимость обеих закавказских республик.На данный момент Абхазия существует как независимое государство, которое, помимо РФ, признают ещё несколько членов ООН, включая Сирию, Венесуэлу и Никарагуа, а также Приднестровье, Южная Осетия и Нагорный Карабах. После введения санкций и появления нового «железного занавеса» Абхазия стала одним из центральных туристических направлений для жителей России. Помимо туризма, власти Абхазии с опорой на Россию стремятся развивать отдельные сельскохозяйственные отрасли – например, виноделие. Кроме того, на территории республики находится российская военная база. Добровольцы из Абхазии участвуют в СВО в рядах российских подразделений.Республика Южная ОсетияНезависимость Южной Осетии была провозглашена в 1992 году на фоне вооружённого противостояния с Грузией. В отличие от Абхазии, Южная Осетия была настроена на последующее вступление в состав России. Последняя, опять же, изначально настаивала на урегулировании противоречий между Тбилиси и Цхинвалом мирным путём, однако этому воспрепятствовал режим Саакашвили, развязавший в Южной Осетии бойню, жертвами которой стали в том числе и российские миротворцы. В итоге Москва признала Южную Осетию независимым государством.В республике регулярно поднимается вопрос, связанный с желанием войти в состав РФ, одним из субъектов которой является Северная Осетия — Алания. Бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в 2022 году даже объявил о проведении референдума по этому вопросу, который, однако, был отменён. Бойцы из республики воюют за Россию в рядах добровольческих формирований, причём многие из них делают это ещё с 2014 года.Южную Осетию, помимо России, признают Сирия, Венесуэла, Никарагуа, Науру, а также Приднестровье, Абхазия и Карабах.Донецкая и Луганская народные республикиЭта история началась уже совсем в другую эпоху. До 2014 года Донбасс так или иначе всегда договаривался с Киевом, а «донецкий клан» являлся одним из самых влиятельных в украинской политике и бизнесе. Однако после второго «майдана», по итогам которого в украинской столице пришёл к власти неприкрыто русофобский режим, местное население решило, что отныне с Украиной ему не по пути.Противостояние быстро переросло в вооружённую стадию, по итогам которой ДНР и ЛНР удалось отстоять свою независимость. Дальнейшие события российская аудитория в целом помнит: Россия вновь настояла на политическом урегулировании, добиваясь для ДНР и ЛНР особого статуса в составе Украины, что было прописано в Минских соглашениях. В феврале 2022 года Россия признала независимость обеих республик, а осенью того же года они вошли в её состав. В настоящее время ВС РФ продолжают военную операцию, одной из целей которой является полная деоккупация территорий ДНР и ЛНР.Особенностью республик было то, что они решили самоопределиться именно как русские регионы, чего доселе не случалось ни с одним подобным субъектом (в частности, то же Приднестровье позиционирует себя как интернациональное образование). В 2020 году русский язык был объявлен в ЛДНР единственным государственным языком — до этого данный статус также имел украинский.Чеченская Республика ИчкерияДа, если ставить перед собой задачу скрупулёзно вспоминать все непризнанные образования на постсоветском пространстве, то следует признать, что Ичкерия тоже входит в их число. Она существовала с 1991 по 2000 годы, и основой её существования были терроризм, похищение людей и работорговля. По итогам Второй чеченской войны Ичкерия была упразднена (сейчас её пытается представлять лишь маловлиятельная эмиграция).Таким образом, из всех постсоветских непризнанных и частично признанных республик два функционируют в качестве независимых государств, два вошли в состав России, ещё два продолжают пребывать в прежнем статусе, находясь под серьёзной угрозой, и одно было ликвидировано. Однако нельзя исключать, что в обозримом будущем на пространстве бывшего СССР появятся новые политические субъекты. Ведь весь постсоветский ландшафт сегодня находится в движении, характер которого не кажется предсказуемым.Россия, несомненно, должна приложить все возможные усилия для сохранения Приднестровья, а в перспективе для его включения в свой состав. Она также не сможет остаться в стороне от проблем, связанной с ситуацией в Карабахе. Развитие событий, при котором их постигнет судьба Сербской Краины, допустить нельзя.

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эксклюзив, лднр, приднестровье, абхазия, карабах, россия, владимир путин, нагорный карабах, южная осетия, ичкерия