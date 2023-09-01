ЛДНР, Приднестровье, Абхазия, Карабах. Россия и судьбы "непризнанных государств"
03:58 01.09.2023 (обновлено: 10:41 01.09.2023)
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкНа одной из улиц Цхинвали в День празднования независимости Республики Южная Осетия.
На одной из улиц Цхинвали в День празднования независимости Республики Южная Осетия.. Архивное фото
На днях президент РФ Владимир Путин поздравил власти Южной Осетии и Абхазии с очередной годовщиной признания независимости. Напомним, это случилось в 2008 году, и непосредственной причиной, побудившей Россию к признанию суверенитета двух закавказских республик, стала агрессия Грузии против Южной Осетии
Тогда в итоге грузинские вооружённые силы потерпели поражение. К признанию своей независимости обе республики шли с начала 90-х годов.
Однако, помимо Абхазии и Южной Осетии, в тот период на свет появилось ещё несколько государственных образований, независимость которых изначально не признал никто или почти никто. Основная их масса возникла на руинах СССР и Социалистической Федеративной Республики Югославии, распад которой породил целый ряд кровавых межэтнических конфликтов.
Эти образования часто называют «самопровозглашёнными государствами», однако такая формулировка ошибочна: самопровозглашённым является любое государство в момент своего оформления в этом качестве. Правильнее будет называть эти политические субъекты непризнанными или частично признанными.
Большая часть непризнанных или частично признанных стран появились из-за того, что местные этнополитические сообщества отказались признать главенство тех, кто претендовал на роль их новой метрополии. К примеру, советские республики (за исключением РСФСР) представляли собой прообразы полноценных национальных государств, и при этом в их границах существовали автономные субъекты различных этнических меньшинств. Захватившие власть националисты отнюдь не собирались предоставлять им какие-либо права: все эти автономии подлежали упразднению, а их население — либо насильственной смене национальной идентичности, либо просто этническим чисткам.
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Исключение в этом плане составляют Донецкая и Луганская народные республики, которые восстали против Украины только в 2014 году. Однако непосредственным поводом к этому, опять же, послужило стремление насильственным путём лишить людей идентичности. Напомним, конфликт между новой киевской властью и рядом бывших субъектов Украины начался после попытки отменить закон, закреплявший за русским языком статус регионального.
Все непризнанные республики приняли участие в кровавых межэтнических конфликтах — и, фактически, родились в них. Однако далеко не все смогли их пережить — в частности, Республика Сербская лишилась суверенитета и была включена в состав Боснии и Герцеговины на правах субъекта федерации (энтитета), а Сербская Краина была полностью уничтожена. Среди этих республик есть такие, которые смогли выстоять в войне в 90-е, но сейчас находятся под прямой угрозой уничтожения — к примеру, Нагорный Карабах и Приднестровье.
Многие непризнанные и частично признанные государства имеют опыт пребывания в экономической блокаде (Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Карабах). Две последние республики находятся в ней до сих пор. На Нагорный Карабах она оказывает поистине разрушительное воздействие, регион на грани массового голода.
Часть появившихся в начале 90-х политических образований существует до сих пор, остальные уже предмет изучения историков. На территории бывшей Югославии до сегодняшнего дня дожила только «Республика Косово», поддерживаемая усилиями США, Британии и ЕС. Другие непризнанные образования, чьё существование Западу было неугодно, были тем или иным способом ликвидированы.
Так или иначе, судьба всех непризнанных или частично признанных стран, возникших в конце ХХ века, вполне наглядно иллюстрирует основные изменения в политической картине современного мира, которые произошли со времён заката «красного проекта» и до наших дней. Некоторых из них современная аудитория уже не помнит. Но все эти образования, несомненно, оставили в мировой истории свой след, подчас весьма яркий.
Как уже говорилось выше, в СССР с самых первых лет его существования активно культивировался национализм окраин — советское руководство щедро плодило новые национальные субъекты, воспитывая для них интеллигенцию и бюрократию. Закономерным результатом этого стал взрывной рост шовинизма, пришедшийся на заключительный период существования Советского Союза. Будущие независимые государства основывали свою политику именно на этническом национализме, и их не устраивало существование автономий и прочих субъектов других народов на своей территории. Эти автономии, в свою очередь, отнюдь не желали упраздняться, проявляя недюжинную волю к сопротивлению. Постараемся вспомнить их все.
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Приднестровская Молдавская Республика
Приднестровье (бывшая Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика в составе Украины) было объединено с Молдавией в 1940 году, и, в отличие от аграрного правобережья Днестра, этот промышленный регион был чужд румынского шовинизма, ко времени заката СССР ставшего в Кишинёве мейнстримом. В 1990 году тираспольские «красные директора» решили создать собственную советскую республику, а потом и объявили Приднестровье независимым государством. Молдавия попыталась решить вопрос силой, что привело к кровопролитному конфликту. Националисты не смогли добиться желаемых результатов. В итоге конфликт заморозили, сделав ставку на его политическое урегулирование. В Приднестровье была размещены российские миротворцы.
Приднестровье изначально было настроено на интеграцию с Россией. В 2006 году на прошедшем в республике референдуме подавляющее большинство приднестровцев (более 97%) высказались за вхождение в её состав. При этом ПМР удавалось многие годы сохранять хорошие отношения и с Украиной. Однако в последние годы Киев и Кишинёв взяли последовательный курс на удушение республики. Более того, Украина периодически проявляет на её границах военную активность, что может свидетельствовать о подготовке вторжения. На данный момент будущее Приднестровья внушает серьёзные опасения.
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Нагорно-Карабахская Республика
В результате советского национального строительства в составе Азербайджанской ССР оказалась армянская автономия, стремящаяся к воссоединению с Арменией. В 1991 году НКР провозгласила свою независимость. После этого Азербайджан развязал с ней военный конфликт, длившийся три года. По его итогам армянская сторона одержала победу, соединив НКР с территорией Армении и заняв ещё ряд территорий. Далее конфликт перешёл в фазу политического урегулирования, периодически напоминая о себе пограничными столкновениями различной степени интенсивности.
Карабахский конфликт, помимо прочего, примечателен тем, что Запад впервые не стал открыто поддерживать ни одну из его сторон. Такую же позицию заняла и Россия. Армения помогала Нагорно-Карабахской республике в военном и экономическом отношении, в Ереване долгие годы правили представители «карабахского клана». При этом Азербайджан больше десяти лет готовился к новой войне, в то время как новые армянские власти во главе с Николом Пашиняном не уделяли столь необходимым военным приготовлениям никакого внимания.
В результате осенью 2020 года ВС Азербайджана вторглись на территорию Карабаха, нанесли армии НКР поражение, захватив ряд ключевых территорий. Согласно договорённостям Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, на линию соприкосновения были введены российские миротворцы. Однако это не помешало азербайджанской стороне заблокировать Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией, перерезав путь снабжения региона и взяв его в блокаду. И несмотря на то что Пашинян признал регион частью Азербайджана, в ближайшее время не исключена очередная военная эскалация: Баку не собирается предоставлять Карабаху никакого особого статуса, на чём настаивают в Ереване. Республика находится под прямой угрозой, равно как и российские миротворцы, ставшие заложниками сложившейся в регионе ситуации.
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Республика Абхазия
Независимость Абхазии, в советское время являвшейся автономией в составе Грузии, была провозглашена в 1992 году. Произошло это на фоне резко обострившегося межэтнического конфликта и постоянных попыток грузинских боевиков вторгнуться на абхазскую территорию и подчинить её военным путём.
В результате боевых действий, продолжавшихся до 1993 года, абхазским вооружённым силам удалось выбить грузинские формирования с территории республики. Несмотря на это, Грузия неоднократно повторяла попытки военного вторжения и организовывала на абхазской границе вооружённые провокации.
Россия на протяжении долгих лет пыталась урегулировать грузино-абхазский конфликт и даже поддерживала введённые Грузией санкции против республики. Ситуация резко изменилась после прихода к власти Михаила Саакашвили, с ходу проявившего намерение силой присоединить Абхазию и Южную Осетию. В результате «восьмидневной войны» 2008 года Россия признала независимость обеих закавказских республик.
На данный момент Абхазия существует как независимое государство, которое, помимо РФ, признают ещё несколько членов ООН, включая Сирию, Венесуэлу и Никарагуа, а также Приднестровье, Южная Осетия и Нагорный Карабах. После введения санкций и появления нового «железного занавеса» Абхазия стала одним из центральных туристических направлений для жителей России. Помимо туризма, власти Абхазии с опорой на Россию стремятся развивать отдельные сельскохозяйственные отрасли – например, виноделие. Кроме того, на территории республики находится российская военная база. Добровольцы из Абхазии участвуют в СВО в рядах российских подразделений.
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Республика Южная Осетия
Независимость Южной Осетии была провозглашена в 1992 году на фоне вооружённого противостояния с Грузией. В отличие от Абхазии, Южная Осетия была настроена на последующее вступление в состав России. Последняя, опять же, изначально настаивала на урегулировании противоречий между Тбилиси и Цхинвалом мирным путём, однако этому воспрепятствовал режим Саакашвили, развязавший в Южной Осетии бойню, жертвами которой стали в том числе и российские миротворцы. В итоге Москва признала Южную Осетию независимым государством.
В республике регулярно поднимается вопрос, связанный с желанием войти в состав РФ, одним из субъектов которой является Северная Осетия — Алания. Бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в 2022 году даже объявил о проведении референдума по этому вопросу, который, однако, был отменён. Бойцы из республики воюют за Россию в рядах добровольческих формирований, причём многие из них делают это ещё с 2014 года.
Южную Осетию, помимо России, признают Сирия, Венесуэла, Никарагуа, Науру, а также Приднестровье, Абхазия и Карабах.
Донецкая и Луганская народные республики
Эта история началась уже совсем в другую эпоху. До 2014 года Донбасс так или иначе всегда договаривался с Киевом, а «донецкий клан» являлся одним из самых влиятельных в украинской политике и бизнесе. Однако после второго «майдана», по итогам которого в украинской столице пришёл к власти неприкрыто русофобский режим, местное население решило, что отныне с Украиной ему не по пути.
Противостояние быстро переросло в вооружённую стадию, по итогам которой ДНР и ЛНР удалось отстоять свою независимость. Дальнейшие события российская аудитория в целом помнит: Россия вновь настояла на политическом урегулировании, добиваясь для ДНР и ЛНР особого статуса в составе Украины, что было прописано в Минских соглашениях. В феврале 2022 года Россия признала независимость обеих республик, а осенью того же года они вошли в её состав. В настоящее время ВС РФ продолжают военную операцию, одной из целей которой является полная деоккупация территорий ДНР и ЛНР.
Особенностью республик было то, что они решили самоопределиться именно как русские регионы, чего доселе не случалось ни с одним подобным субъектом (в частности, то же Приднестровье позиционирует себя как интернациональное образование). В 2020 году русский язык был объявлен в ЛДНР единственным государственным языком — до этого данный статус также имел украинский.
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Чеченская Республика Ичкерия
Да, если ставить перед собой задачу скрупулёзно вспоминать все непризнанные образования на постсоветском пространстве, то следует признать, что Ичкерия тоже входит в их число. Она существовала с 1991 по 2000 годы, и основой её существования были терроризм, похищение людей и работорговля. По итогам Второй чеченской войны Ичкерия была упразднена (сейчас её пытается представлять лишь маловлиятельная эмиграция).
Таким образом, из всех постсоветских непризнанных и частично признанных республик два функционируют в качестве независимых государств, два вошли в состав России, ещё два продолжают пребывать в прежнем статусе, находясь под серьёзной угрозой, и одно было ликвидировано. Однако нельзя исключать, что в обозримом будущем на пространстве бывшего СССР появятся новые политические субъекты. Ведь весь постсоветский ландшафт сегодня находится в движении, характер которого не кажется предсказуемым.
Россия, несомненно, должна приложить все возможные усилия для сохранения Приднестровья, а в перспективе для его включения в свой состав. Она также не сможет остаться в стороне от проблем, связанной с ситуацией в Карабахе. Развитие событий, при котором их постигнет судьба Сербской Краины, допустить нельзя.