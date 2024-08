https://ukraina.ru/20240806/1056716160.html

Выбор не самый очевидный: вице-президентом Харрис стал отмеченный Зеленским проукраинский политик

6 августа Демократическая партия официально выдвинула вице-президента Камалу Харрис кандидатом в президенты США. И сразу же стало известно, кого она выбрала своим напарником, который в случае победы 5 ноября в 2025 году займёт её нынешний пост

6 августа Демократическая партия официально выдвинула вице-президента Камалу Харрис кандидатом в президенты США. И сразу же от источников стало известно, кого она выбрала себе в напарники, который в случае победы 5 ноября в 2025 году займёт её нынешний пост.На предыдущей неделе американские СМИ публиковали список потенциальных претендентов на место вице-президента. Постепенно он сократился до трёх человек, с ними Харрис и провела лично собеседования 4 августа: губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, сенатор от Аризоны, бывший астронавт Марк Келли и губернатор Миннесоты Тим Уолц. После чего активизировались спонсоры партии, лоббисты и остальные заинтересованные группы, которые начали продвигать своих кандидатов и критиковать конкурентов.Вскоре собеседники агентства Reuters сообщили, что их осталось лишь двое – только руководители штатов. Возможно, исключить Келли из гонки за вице-президентство решили для сохранения демократического большинства в Сенате, поскольку ради участия в избирательной кампании ему пришлось бы оставить сенаторское кресло, которое и обеспечивает перевес "синим"."Вице-президент Камала Харрис приняла решение относительно своего напарника, и четыре человека, близкие к процессу, утверждают, что её выбор - губернатор Миннесоты Тим Уолц", - сообщил телеканал CNN.В некоторой степени неожиданно, поскольку фаворитом считался Шапиро. Перевес был на его стороне прежде всего из-за огромной электоральной ценности Пенсильвании: этот штат колеблющийся, поэтому с одинаковой долей вероятности может попасть в копилочку как Харрис, так и Трампа, а это целых 19 голосов выборщиков из необходимых для победы 270. Хотя политик родился в Миссури, в Пенсильвании он пользуется авторитетом среди местного населения. Его жизнь неразрывно связана с этим штатом уже 20 лет – сначала он был конгрессменом, затем генеральным прокурором штата, и, наконец, губернатором.Последние дни омрачились для Шапиро скандалом. Редакция The New York Times стряхнула пыль со статьи, написанной политиком в 1993 году, в которой палестинцы описаны как "слишком воинственные" для создания собственного государства. Сейчас он пытается списать всё на свой юный возраст в тот момент.Шапиро – еврей, и занимает произраильскую позицию, чем вызывает недовольство части однопартийцев. Как пишет газета TheNew York Times, крайне левые спонсоры опасались, что он мог значительно снизить энтузиазм в отношении Харрис из-за своей безоговорочной поддержки Израиля. Такое партнёрство могло выйти боком демократам в другом колеблющемся штате − Мичигане с его 15 голосам выборщиков, где проживает много этнических арабов.Опасаясь неоднозначной репутации Шапиро, в последние дни группа прогрессивных доноров Демократической партии начала резко продвигать Уолца. Желая склонить к его кандидатуре саму Камалу, эти доноры даже распространили служебную записку под названием "Доводы в пользу Тима Уолца в качестве вице-президента", рассказала The New York Times.Сомнений в том, что Харрис сделает выбор в пользу Уолца, добавлял тот факт, что возглавляемая им Миннесота не входит в число колеблющихся штатов, которые и определяют исход выборов.Кто Вы, мистер вице-президент?60-летний Тим Уолц - сержант-майор Национальной гвардии США. Он отдал военной службе 24 года, а затем стал учителем географии и футбольным тренером.В 2006 году впервые избран в Палату представителей, за 12 лет законодательной деятельности входил в состав комитетов по вооружённым силам, делам ветеранов и сельскому хозяйству."Уолц позволит нивелировать привлекательность Джеймса Ди Вэнса — выбранного Трампом кандидата в вице-президенты от Республиканской партии — на Среднем Западе", - отмечало агентство Bloomberg.40-летний напарник Трампа служил в Корпусе морской пехоты США, принимал участие в боевых действиях в Ираке в составе 2-го авиакрыла морской пехоты. Так что упрекнуть либо демократов, либо республиканцев в отсутствии внимания к проблемам ветеранов будет непросто.Уолц был достаточно заметен в украинском контексте. Сразу после начала СВО губернатор потребовал расторгнуть все государственные контракты со структурами РФ, причём не ограничился просто словами, а подписал соответствующий указ.Объявив бой всему российскому, всё украинское Уолц, наоборот, решил поощрять: в феврале 2022 года установил партнёрство между Миннесотой и Черниговской областью, а 6 марта объявил в штате Днём украинской солидарности. На воскресный митинг в тот день пришло свыше 1 000 человек. А раньше Миннесота входила в число американских штатов, где отмечался День России, и не по указке от местных властей. Празднование устраивали местные жители, активисты рассказывали прохожим о российско-американской дружбе.Год спустя, в апреле 2023-го, Уолц пообщался с Владимиром Зеленским. В ходе организованного Национальной ассоциацией губернаторов общего созвона руководителей штатов, представляющих обе партии, Уолц выразил президенту Украины поддержку от лица Миннесоты. Зеленский в долгу не остался и особо выделил её на фоне остальных штатов за разрыв связей с Россией.Почему же Харрис решила сделать своим напарником именно Уолца, поясняет The Washington Post: такой выбор призван укрепить позиции демократов не только в Миннесоте, но и в других штатах Среднего Запада, где сильнее конкуренция с республиканцами."Уолц, имеющий опыт завоевания голосов консервативных избирателей из сельской местности, малоизвестен на национальной сцене", - отмечается в статье.Это и играет против него. Кандидата в вице-президенты плохо знают в целом по Америке. Соответственно, демократам, которым пришлось менять коней на переправе, придётся усиленными темпами работать над раскруткой не только одной из самых непопулярных вице-президентов в истории страны, но и её напарника. Чтобы понять масштабы проблемы, взгляните на результаты опросов: положительно к Уолцу относятся 17% американцев, отрицательно - 12%, у оставшегося 71% насчёт него нет никакого мнения.Кто станет соперником Уолца, читайте в статье Съезд республиканцев назначил "следующего президента США". И кого Трамп выбрал своим вице-президентом

