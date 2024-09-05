РФ добивается освобождения заложников из плена ХАМАС – Путин
© AP / Ariel Schalit
© AP / Ariel Schalit
Москва добивается освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. Об этом 5 сентября во Владивостоке на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) заявил президент России Владимир Путин
"Что касается гуманитарного вопроса, мы, конечно, стараемся решить вопросы связанные с заложниками, причем мы добиваемся здесь определенных результатов, чему мы очень рады, и будем стараться это делать в дальнейшем", - сказал президент России.
В октябре 2023 года боевики палестинского движения ХАМАС вторглись в Израиль и в ходе боевых действий захватили более 200 заложников. Их было предложено обменять на палестинцев в израильских тюрьмах. Правительство Израиля объявило палестинскому движению войну и начало военную операцию в секторе Газа.
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В августе армия Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала список из шестерых заложников, которые удерживались палестинским движением ХАМАС. Их тела были обнаружены в подземном туннеле палестинского города Рафах. Среди них оказалось тело российского гражданина Александра Лобанова. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился, а затем встретился с семьёй погибшего россиянина.
Как сообщалось ранее, МИД России добивается освобождения Александра Труфанова из плена ХАМАС
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации "Железные мечи" сломались. В США признали, что Израиль не может уничтожить ХАМАС