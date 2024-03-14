https://ukraina.ru/20240314/1053888086.html

"Железные мечи" сломались. В США признали, что Израиль не может уничтожить ХАМАС

"Железные мечи" сломались. В США признали, что Израиль не может уничтожить ХАМАС - 14.03.2024 Украина.ру

"Железные мечи" сломались. В США признали, что Израиль не может уничтожить ХАМАС

Цель Израиля полностью уничтожить палестинское движение ХАМАС нереалистична, заявили почти одновременно в США и в Иране

2024-03-14T18:16

2024-03-14T18:16

2024-03-14T18:16

эксклюзив

израиль

газа

биньямин нетаньяху

хамас

сша

иран

яков кедми

financial times

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Сначала глава Специального комитета по разведке США Марк Уорнер в эфире телеканала CBS 10 марта заявил, что после проведения встреч с официальными представителями Израиля по поводу войны в Газе у него возникли сомнения по поводу того, что этот конфликт закончится в 2024 году, как ранее об этом заявлял премьер-министр Биньямин Нетаньяху.После совещания с представителями военного и разведывательного сообщества Израиля Уорнер заявил, что идея уничтожения каждого бойца ХАМАС не является реалистичной целью.По его словам, у палестинского движения существует тактика "прятаться за спинами заложников", захваченных 7 октября. Израиль не может сосредоточиться на уничтожении обширной сети туннелей ХАМАС протяженностью 300 миль, пока он вынужден уделять приоритетное внимание безопасности своих жителей, полагает Уорнер.“За 140 дней они, по сути, уничтожили лишь около 35% боевиков ХАМАС и буквально проникли менее чем на треть в сети туннелей”, - заявил Уорнер.Примечательно, что его оценки противоречат данным, которые сообщает Тель-Авив. По информации премьер-министра Нетаньяху, 18 из 24 батальонов ХАМАС были уничтожены, а четыре из шести оставшихся подразделений дислоцируются в Рафахе – самом густонаселенном городе на юге сектора Газа, в котором сегодня проживает более 1,4 млн беженцев.Израиль в ближайшие недели планирует возобновить наземное наступление на город, несмотря на усилия США, Катара и Египта, стремящихся добиться прекращения огня, пока палестинцы не закончат отмечать Рамадан.С другой стороны, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем выступлении 14 марта заявил, что ХАМАС сохранил 90% возможностей для сопротивления. Хаменеи считает, что сопротивление палестинцев поставит Израиль на колени.Тем временем сенатор США от штата Флорида высказал мнение, что Израиль сможет додавить ХАМАС до такой степени, чтобы он навсегда утерял возможность повторить события 7 октября 2023 года, но не сможет уничтожить его полностью, так как на смену ХАМАС придет другая палестинская группировка.Тактика Израиля в ГазеТекущая операция Армии обороны Израиля в секторе Газа, получившая название "Железные мечи", началась 7 октября 2023 года в ответ на массированный ракетный обстрел и проникновение палестинских боевиков на израильскую территорию.Еще в начале операции Израиль заявил, что намерен ликвидировать весь ХАМАС. Изначально считалось, что на полную зачистку сектора Газа уйдет до восьми месяцев. Израильские военные планировали сначала взять в блокаду север Газы, потом центральный регион, а в завершении операции – южный.Тактику ЦАХАЛ, выбранную для операции "Железные мечи", описала на своих страницах газета Financial Times осенью 2023 года.Ограниченные масштабы наступления на сектор Газа израильская армия выбрала для того, чтобы дать своим военным возможность использовать преимущество в огневой мощи над ХАМАС и минимизировать собственных потери, сообщила газета, ссылаясь на мнение действующих и бывших израильских чиновников.По словам одного из собеседников издания, выбранная схема позволила обеспечить наземным войскам лучшее прикрытие с воздуха при наступлении на некоторые районы сектора Газа, где ХАМАС укреплялся годами."Мы не рискуем. Когда наши солдаты маневрируют, мы делаем это с помощью мощной артиллерии и 50 самолетов над головой, уничтожая все, что движется", — сказал Financial Times бывший заместитель командира дивизии "Газа" израильской армии Амир Авиви.Авиви имел в виду те районы, где ХАМАС проложил огромную сеть туннелей, получивших название "Метро Газы".В декабре 2023 года Wall Street Journal сообщил, что Израиль начал затапливать подземные тоннели ХАМАС, используя в этих целях жидкую взрывчатку и роботов. Детали операции минобороны Израиля сообщать отказалось, заявляя, что данные о тоннелях засекречены.Однако у издания возникли сомнения по поводу эффективности использования морской воды для разрушения сети туннелей, так как она содержит отделы, перекрытые бронебойными дверями.Медленное, но постоянное движение – так тактику израильских военных в Газе описал экс-глава Совета по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата."Когда израильские войска становятся статичными, они становятся более уязвимыми. Поэтому вы видите их в медленном, но постоянном движении", — сказал он.При этом Хулата отметил чрезвычайно сложные условия для ведения боя, так как он преимущественно проходит в развалинах городской застройки, подходящих для того, чтобы устраивать израильтянам засады.Таким образом ЦАХАЛ вместо "утюживания" территории противника выбрал действовать "хирургическими методами". Это медленная тактика, но она не влечет за собой больших потерь личного состава, рассказал в ноябре российским СМИ бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.По его словам, бригадные группы израильской армии идут в те места, где располагаются бункеры ХАМАС и уничтожают их. Сначала разведка обнаруживает бункер, участок изолируется. Потом саперы расчищают территорию от мин, в бой запускаются штурмовые группы, а очаги сопротивления подавляются при помощи танков или авиации.По данным американских СМИ, на территорию сектора Газа с момента начала наземной операции вошли свыше 20 тысяч израильских солдат.Судя по последним заявлениям Биньямина Нетаньяху, израильская сторона считает, что наступила пора расширить зону боевых действий до города Рафаха на юге Газы. На церемонии окончания курса боевых офицеров 7 марта премьер Израиля заявил, что его страна выдержит растущее давление международного сообщества с требованием прекращения войны, поскольку ее целью является "полная победа".Теперь в возможности военной победы над ХАМАС сомневаются даже в США, где Израиль всегда мог рассчитывать на полную поддержку. Если Марк Уорнер окажется прав, у Нетаньяху останется несколько вариантов: передумать и все-таки выбрать путь политического урегулирования, усилить конфликт и допустить, чтобы он перекинулся на соседние территории или уйти в отставку.

https://ukraina.ru/20240123/1052844644.html

https://ukraina.ru/20240314/1053881970.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, израиль, газа, биньямин нетаньяху, хамас, сша, иран, яков кедми, financial times