МИД России добивается освобождения Александра Труфанова из плена ХАМАС - 01.09.2024 Украина.ру
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МИД России добивается освобождения Александра Труфанова из плена ХАМАС
МИД России добивается освобождения Александра Труфанова из плена ХАМАС - 01.09.2024 Украина.ру
МИД России добивается освобождения Александра Труфанова из плена ХАМАС
Российские дипломаты и военные продолжат добиваться освобождения захваченного палестинским движением ХАМАС российского гражданина Александра Труфанова. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов
2024-09-01T10:56
2024-09-01T10:57
новости
россия
газа
израиль
камала харрис
хамас
заложники
палестино-израильский конфликт
палестина
дипломатия
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"Руководство МИД России, российские дипломаты и военные продолжат прилагать усилия по скорейшему возвращению остающегося до сих пор в секторе Газа нашего соотечественника Александра Труфанова", - заявил посол России.Его заявление опубликовала российская дипмиссия. Труфанов был похищен палестинскими боевиками 7 октября 2023 года и, по имеющейся информации, находится в секторе Газа на территории, контролируемой движением ХАМАС.Тем временем армия Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала список из шестерых заложников, которые удерживались палестинским движением ХАМАС. Их тела были обнаружены в подземном туннеле палестинского города Рафах. Среди них оказалось тело российского гражданина Александра Лобанова. Ответственность за гибель этих заложников Израиль возложил на палестинских боевиков.В свою очередь палестинское движение ХАМАС опубликовало заявление, в котором возложило на Израиль ответственность за смерть израильских пленных в секторе Газа.Член политбюро движения Иззат ар-Ришк подчеркнул, что в смерти пленников ХАМАС виновна израильская оккупация, продолжающая "войну-геноцид".Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова обратила внимание на эту проблему в публикации Переобулась на ходу и умолчала о главном. Что сказала Харрис в интервью, которого так долго избегала
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новости, россия, газа, израиль, камала харрис, хамас, заложники, палестино-израильский конфликт, палестина, дипломатия, гуманитарная катастрофа
Новости, Россия, Газа, Израиль, Камала Харрис, ХАМАС, заложники, Палестино-израильский конфликт, Палестина, дипломатия, гуманитарная катастрофа

МИД России добивается освобождения Александра Труфанова из плена ХАМАС

10:56 01.09.2024 (обновлено: 10:57 01.09.2024)
 
© Украина.руСтороны палестино-израильского конфликта. Инфографика
Стороны палестино-израильского конфликта. Инфографика - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Украина.ру
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Российские дипломаты и военные продолжат добиваться освобождения захваченного палестинским движением ХАМАС российского гражданина Александра Труфанова. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов
"Руководство МИД России, российские дипломаты и военные продолжат прилагать усилия по скорейшему возвращению остающегося до сих пор в секторе Газа нашего соотечественника Александра Труфанова", - заявил посол России.
Его заявление опубликовала российская дипмиссия. Труфанов был похищен палестинскими боевиками 7 октября 2023 года и, по имеющейся информации, находится в секторе Газа на территории, контролируемой движением ХАМАС.
"Позиция России остаётся неизменной - не дальнейшая эскалация, а только скорейшее прекращение боевых действий адекватно отвечает решению всех острых гуманитарных задач, включая освобождение всех остающихся в секторе Газа заложников", - заявил посол России.
Тем временем армия Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала список из шестерых заложников, которые удерживались палестинским движением ХАМАС. Их тела были обнаружены в подземном туннеле палестинского города Рафах. Среди них оказалось тело российского гражданина Александра Лобанова. Ответственность за гибель этих заложников Израиль возложил на палестинских боевиков.
В свою очередь палестинское движение ХАМАС опубликовало заявление, в котором возложило на Израиль ответственность за смерть израильских пленных в секторе Газа.
Член политбюро движения Иззат ар-Ришк подчеркнул, что в смерти пленников ХАМАС виновна израильская оккупация, продолжающая "войну-геноцид".
Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова обратила внимание на эту проблему в публикации Переобулась на ходу и умолчала о главном. Что сказала Харрис в интервью, которого так долго избегала
 
НовостиРоссияГазаИзраильКамала ХаррисХАМАСзаложникиПалестино-израильский конфликтПалестинадипломатиягуманитарная катастрофа
 
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