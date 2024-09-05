Сбой системы "свой-чужой" и слабый РЭБ: аналитик назвал причины, почему F-16 мог сбить именно Partiot
По совокупности различных обрывчатых сведений, можно предположить, что переданный Украине F-16 действительно был сбит в результате "дружественного" огня. Причин, по которым ракета от Patriot попала в F-16, может быть несколько. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Версий по поводу гибели F-16 было много. Самое интересное, что никаких официальных комментариев по этому поводу ни от Украины, ни от США так и не последовало. Более того, представители Пентагона сказали, что "не участвуют в расследовании и ничего не знают", отметил аналитик.
По совокупности различных обрывчатых сведений, можно предположить, что переданный Украине F-16 действительно был сбит в результате "дружественного" огня. Причин, по которым ракета от Patriot попала в F-16, может быть несколько, указал Леонков.
"Первое. Сбой опознавательной системы "свой-чужой", когда ракета от "Патриота" посчитала истребитель законной целью. Второе. F-16 по сравнению с нашими крылатыми ракетами Х-101 и "Геранями", которыми мы утюжим украинские аэродромы, гораздо более контрастная цель", — подчеркнул эксперт.
Есть еще один важный момент: один из западных специалистов отмечал, что у переданных Украине самолетов F-16 очень слабый комплекс РЭБ, поэтому они не могут противостоять российским ЗРК. Возможно, что пилот включил систему РЭБ, чтобы отвести ракету от самолета, но она не сработала, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.ру
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