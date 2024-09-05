https://ukraina.ru/20240905/1057246857.html

Сбой системы "свой-чужой" и слабый РЭБ: аналитик назвал причины, почему F-16 мог сбить именно Partiot

Сбой системы "свой-чужой" и слабый РЭБ: аналитик назвал причины, почему F-16 мог сбить именно Partiot - 05.09.2024 Украина.ру

Сбой системы "свой-чужой" и слабый РЭБ: аналитик назвал причины, почему F-16 мог сбить именно Partiot

По совокупности различных обрывчатых сведений, можно предположить, что переданный Украине F-16 действительно был сбит в результате "дружественного" огня. Причин, по которым ракета от Patriot попала в F-16, может быть несколько. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-09-05T03:15

2024-09-05T03:15

2024-09-05T03:15

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Версий по поводу гибели F-16 было много. Самое интересное, что никаких официальных комментариев по этому поводу ни от Украины, ни от США так и не последовало. Более того, представители Пентагона сказали, что "не участвуют в расследовании и ничего не знают", отметил аналитик.По совокупности различных обрывчатых сведений, можно предположить, что переданный Украине F-16 действительно был сбит в результате "дружественного" огня. Причин, по которым ракета от Patriot попала в F-16, может быть несколько, указал Леонков.Есть еще один важный момент: один из западных специалистов отмечал, что у переданных Украине самолетов F-16 очень слабый комплекс РЭБ, поэтому они не могут противостоять российским ЗРК. Возможно, что пилот включил систему РЭБ, чтобы отвести ракету от самолета, но она не сработала, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.руО том, что означает масштабная отставка министров и вице-премьеров на Украине - в статье Владимира Скачко: Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг на сайте Украина.ру

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новости, украина, сша, f-16, авиация, самолет, рэб, зрк patriot, сво, герань, ракеты