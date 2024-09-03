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Хотел совершить диверсию в Крыму. Завербованный ГУР террорист лишился свободы на 16 лет

Хотел совершить диверсию в Крыму. Завербованный ГУР террорист лишился свободы на 16 лет - 03.09.2024 Украина.ру

Хотел совершить диверсию в Крыму. Завербованный ГУР террорист лишился свободы на 16 лет

Суд назначил наказание для завербованного Главным управлением разведки Минобороны Украины террориста из Севастополя. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России

2024-09-03T10:44

2024-09-03T10:44

2024-09-03T10:44

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"ФСБ России завершено расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статье 30 и части 1 статье 205 (приготовление к террористическому акту), части 1 статье 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) и статье 275 (государственная измена в форме шпионажа) УК России в отношении гражданина России, жителя Севастополя 1978 года рождения", - говорится в материале.Осенью прошлого года по заданию украинских спецслужб он готовился совершить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры в Крыму с использованием самодельного взрывного устройства.Южный окружной военный суд приговорил террориста к 16 годам лишения свободы.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.

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новости, россия, крым, севастополь, фсб, минобороны, гур моу, суд