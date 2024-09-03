Хотел совершить диверсию в Крыму. Завербованный ГУР террорист лишился свободы на 16 лет - 03.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240903/1057204195.html
Хотел совершить диверсию в Крыму. Завербованный ГУР террорист лишился свободы на 16 лет
Хотел совершить диверсию в Крыму. Завербованный ГУР террорист лишился свободы на 16 лет - 03.09.2024 Украина.ру
Хотел совершить диверсию в Крыму. Завербованный ГУР террорист лишился свободы на 16 лет
Суд назначил наказание для завербованного Главным управлением разведки Минобороны Украины террориста из Севастополя. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России
2024-09-03T10:44
2024-09-03T10:44
новости
россия
крым
севастополь
фсб
минобороны
гур моу
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102469/32/1024693213_0:60:3073:1789_1920x0_80_0_0_6d706317c4da8204647d219ce631f08f.jpg
"ФСБ России завершено расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статье 30 и части 1 статье 205 (приготовление к террористическому акту), части 1 статье 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) и статье 275 (государственная измена в форме шпионажа) УК России в отношении гражданина России, жителя Севастополя 1978 года рождения", - говорится в материале.Осенью прошлого года по заданию украинских спецслужб он готовился совершить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры в Крыму с использованием самодельного взрывного устройства.Южный окружной военный суд приговорил террориста к 16 годам лишения свободы.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
россия
крым
севастополь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102469/32/1024693213_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_f255c710a333c796f13d2de714e26f0b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, крым, севастополь, фсб, минобороны, гур моу, суд
Новости, Россия, Крым, Севастополь, ФСБ, Минобороны, ГУР МОУ, Суд

Хотел совершить диверсию в Крыму. Завербованный ГУР террорист лишился свободы на 16 лет

10:44 03.09.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
Суд назначил наказание для завербованного Главным управлением разведки Минобороны Украины террориста из Севастополя. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России
"ФСБ России завершено расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статье 30 и части 1 статье 205 (приготовление к террористическому акту), части 1 статье 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) и статье 275 (государственная измена в форме шпионажа) УК России в отношении гражданина России, жителя Севастополя 1978 года рождения", - говорится в материале.
Осенью прошлого года по заданию украинских спецслужб он готовился совершить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры в Крыму с использованием самодельного взрывного устройства.
Южный окружной военный суд приговорил террориста к 16 годам лишения свободы.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКрымСевастопольФСБМинобороныГУР МОУСуд
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:24Болгария отправила Украине артиллерийские установки за "серьезную компенсацию"
13:19Как живёт Бердянск в России и почему женщины идут в ополчение: наш эксклюзив из Запорожской области
13:03Совпадение? Киев подозревают в распиле американских средств за школьной партой
12:58Лай на чужое. Почему непризнанный Тайвань потребовал забрать российскую землю
12:45Более 500 мигрантов в одном здании: следователи нашли ячейку экстремистов в Москве
12:43Путин напомнил о вкладе Монголии в борьбу с нацизмом
12:35Несостоявшийся арест Путина. Чем обернется для Улан-Батора пышный прием президента России
12:19Где начинается красная черта? О битве военно-промышленных потенциалов и ядерном ответе России – Агеев
12:14"Потери исчисляются сотнями": ВС РФ ударили по плацу училища связи в Полтаве во время построения
11:55Украинские военные повредили школу и ранили женщину в Горловке
11:51Перемога не удалась: украинский паралимпиец оскорбил российского после поражения
11:47Взять Европу на прицел. Какие изменения могут ждать ядерную доктрину России
11:46Суд вынес приговор фигуранту дела о попытке нападения на российских военных в Крыму
11:45Экс-аналитик ЦРУ: Путин не сдастся, Вашингтону остается только смотреть и экономить
10:51"Поняли, что это ваши уже": украинский пленный рассказал, как попал в окружение в Курской области
10:44Хотел совершить диверсию в Крыму. Завербованный ГУР террорист лишился свободы на 16 лет
10:21Путин пригласил президента Монголии Хурэлсуха на саммит БРИКС
10:02Полсотни иностранных наемников и офицеры ВСУ: ВС РФ ударили в "гнездо" противника в Запорожье
09:52Украина хочет дать военным карт-бланш на преступления - Захарова
09:49Зачем Россия меняет ядерную доктрину и каким будет самый жёсткий сценарий развития СВО - Семибратов
Лента новостейМолния