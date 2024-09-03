Хотел совершить диверсию в Крыму. Завербованный ГУР террорист лишился свободы на 16 лет
Суд назначил наказание для завербованного Главным управлением разведки Минобороны Украины террориста из Севастополя. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России
"ФСБ России завершено расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статье 30 и части 1 статье 205 (приготовление к террористическому акту), части 1 статье 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) и статье 275 (государственная измена в форме шпионажа) УК России в отношении гражданина России, жителя Севастополя 1978 года рождения", - говорится в материале.
Осенью прошлого года по заданию украинских спецслужб он готовился совершить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры в Крыму с использованием самодельного взрывного устройства.
Южный окружной военный суд приговорил террориста к 16 годам лишения свободы.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.